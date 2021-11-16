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Алексис Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Франции

вчера, 18:55

Нападающий Алексис Санчес может покинуть «Интер».

Миланский клуб намерен избавиться от чилийца в зимнее трансферное окно. В подписании форварда заинтересован «Марсель». Инициатором данного перехода является главный тренер французской команды Хорхе Сампаоли. «Марсель» готов арендовать Санчеса и выплачивать его зарплату, которая составляет 8 млн евро в год, полностью.

В нынешнем сезоне чилиец сыграл 10 матчей за «Интер», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи. В качестве замены Санчесу миланский клуб рассматривает нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:50
Пора разгрузить зарплатную ведомость.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:03
Можно попробовать. Для Марселя это будет не плохой вариант.
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