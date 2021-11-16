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«Барселона» готова продать Френки де Йонга. Он не входит в планы Хави

вчера, 19:56

Полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону».

Голландец не входит в планы нового главного тренера «сине-гранатовых» Хави. Каталонский клуб намерен продать футболиста, чтобы профинансировать предстоящие трансферы.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 13 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи. В подписании голландца заинтересованы «Манчестер Сити» и «Бавария».

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Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 00:29
Бедная барса
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:17
Ну, если план Хави даст плоды, все ок, как говорится... при иных раскладах - это идиотизм
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:58
Очень странный ход, если конечно это не очередной пароплан !!!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:50
Если это правда,то очень жаль,т.к Френки как раз один из тех, кто играет с рвением и огоньком в глазах, он и Педри, и от него хотят избавиться....жаль. Думаю он быстро найдет себе новую команду, если реально его попросят уйти
дурман
дурман
вчера в 21:24
Что за ****
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:12
по правде Йонг очень и очень не выразителен в Барсе и виной тому тренер. В Аяксе очень хорошо играл,да и за сборную получше,чем за лазурное побережье.
Да и вообще из Барсы надо валить,чем быстрее - тем лучше.Настало смутное время.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:01
Это будет ошибкой Хави. Хочет оставить старика Бускетса??)
shlomo
shlomo
вчера в 19:58
Хави начинает разгребать авгиевы конюшни...
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