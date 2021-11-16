«Барселона» готова продать Френки де Йонга. Он не входит в планы Хави

Полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону».
Голландец не входит в планы нового главного тренера «сине-гранатовых» Хави. Каталонский клуб намерен продать футболиста, чтобы профинансировать предстоящие трансферы.
В нынешнем сезоне де Йонг провёл 13 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи. В подписании голландца заинтересованы «Манчестер Сити» и «Бавария».
Да и вообще из Барсы надо валить,чем быстрее - тем лучше.Настало смутное время.
Да и вообще из Барсы надо валить,чем быстрее - тем лучше.Настало смутное время.