Конте хочет подписать зимой в «Тоттенхэм» Влаховича

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вчера, 19:26

Наставник «Тоттенхэма» собирается пригласить в команду нападающего «Фиорентины» . «Граф» попросил лично боссов лондонской команды подписать талантливого серба из Серии А.

Влахович имеет контракт с «Фиорентиной» до 2023 года. «Фиалки» рассчитывают получить за игрока около 80 млн евро, хотя ранее фигурировала иная сумма.