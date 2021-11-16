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Конте хочет подписать зимой в «Тоттенхэм» Влаховича

вчера, 19:26

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте собирается пригласить в команду нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. «Граф» попросил лично боссов лондонской команды подписать талантливого серба из Серии А.

Влахович имеет контракт с «Фиорентиной» до 2023 года. «Фиалки» рассчитывают получить за игрока около 80 млн евро, хотя ранее фигурировала иная сумма.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:15
Ну если только найдутся дураки, которые купят зимой короля Сан-Марино, то да, могут позволить себе и Серба прикупить, к такому тренеру игроки пойдут.
Но лично мне идеальным местом для Влаховича видется в таких клубах как : Ювентус, Бавария и Боруссия Дортмунд....объясню почему
В Юве идеальный центр форвард. С такими партнерами как Кьеза Дибала Влаховичу будет очень комфортно
Ну а немецким клубам в качестве замены их главным ударным форвордам,т.к один уже скорее всего поиграет еще максимум этот и следующий сезон(Левандовский), а второй(Холланд) скорее всего пойдет на повышение уже через пол года
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05
Я почему-то уверен что Влахович туда и не собирается.
Artemon9
Artemon9
вчера в 19:49
Обойдётся он. Пусть Кейна гоняет по полю
Сантус
Сантус
вчера в 19:44
А когда это он "графом" стал?Парик себе и парик..а тут-граф..))
juvenale
juvenale ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 19:40
и каких дорогих игроков Конте покупали в Ювентусе?
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:29
Это тебе не Ювентус и Интер , Тоттенхэм не тратит большие деньги, трансфер возможен случае продажи Кейна .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:27
Хороший у него запросы...
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