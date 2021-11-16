Конте хочет подписать зимой в «Тоттенхэм» Влаховича

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте собирается пригласить в команду нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. «Граф» попросил лично боссов лондонской команды подписать талантливого серба из Серии А.
Влахович имеет контракт с «Фиорентиной» до 2023 года. «Фиалки» рассчитывают получить за игрока около 80 млн евро, хотя ранее фигурировала иная сумма.
Но лично мне идеальным местом для Влаховича видется в таких клубах как : Ювентус, Бавария и Боруссия Дортмунд....объясню почему
В Юве идеальный центр форвард. С такими партнерами как Кьеза Дибала Влаховичу будет очень комфортно
Ну а немецким клубам в качестве замены их главным ударным форвордам,т.к один уже скорее всего поиграет еще максимум этот и следующий сезон(Левандовский), а второй(Холланд) скорее всего пойдет на повышение уже через пол года
Но лично мне идеальным местом для Влаховича видется в таких клубах как : Ювентус, Бавария и Боруссия Дортмунд....объясню почему
В Юве идеальный центр форвард. С такими партнерами как Кьеза Дибала Влаховичу будет очень комфортно
Ну а немецким клубам в качестве замены их главным ударным форвордам,т.к один уже скорее всего поиграет еще максимум этот и следующий сезон(Левандовский), а второй(Холланд) скорее всего пойдет на повышение уже через пол года