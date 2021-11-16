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Бензема и Мбаппе попросили «Реал» подписать Погба

вчера, 20:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перебраться в «Реал».

Журналист издания Okdiario Эдуардо Инда утверждает, что Карим Бензема и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попросили президента «сливочных» Флорентино Переса подписать Погба. Бензема и Мбаппе являются хорошими друзьями Погба и его партнёрами по сборной Франции. Трансфер Поля в «Реал» может подтолкнуть Мбаппе принять решение перейти в мадридский клуб.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года, поэтому «Реал» может заполучить игрока на правах свободного агента.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:25, ред.
давай Реал, купи бревно
shur
shur
вчера в 23:26
...не слишком ли много французов для основы, да и я не восторге от отношения
к футболу у Погба, очень тормозной последнее время в МЮ, а в сборной совсем другой человек и на фига нам такой перец?!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:21
Кореша свою шоблу в Реале создают)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:08
Неплохое трио возможно получится из этих игроков. Карим Бензема в этом сезоне лучший игрок, хоть Левандовски и набирает хорошую статистику. А Килиан Мбаппе лучший из молодежи, а Поль Погба может выдавать оооочень хорошие голевые, если Карло Анчелотти сможет мотивировать его и заиграть это трио! Килиан Мбаппе вроде говорил, что его мечта это играть за Реал Мадрид. Поль Погба тоже по моему говорил, что хотел бы перейти в Реал Мадрид. В принципе, их можно понять, ведь каждый футболист будет хотеть играть за Реал Мадрид, если отбросить клубные пристрастия. Ведь Реал Мадрид- лучший клуб в истории футбола!!! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:58
Погба не нужен, так как есть Камавинга. Я болею за МЮ и знаю, что говорю. В лучших своих матчах Погба один из лучших в мире. Но он не тот игрок, благодаря кому можно переломить ход матча или выиграть крупный трофей "на зубах". Он играет только тогда, когда всё хорошо у всей команды и когда все звёзды в его голове сошлись, от погоды до причёски. Слишком дорогого это стоит для МЮ. Так же будет и в Реале.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:54
Ещё не перешёл в Реал, а уже предложения диктует)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37, ред.
Ну то что Мбаппе горит желанием перейти в Реал это не для кого не секрет, да и Поль в свое время говорил что готов покинуть МЮ и поиграть за Реал...
Про Мбаппе ничего говорить не буду, тут всем понятно, что станет основной звездой команды, а вот что касается Погба, если Поль не будет лениться и валять дурака на поле, а будет реально пахать (а это он умеет) и завоевывать любовь Мадридской публики, то это будет очень сильный трансфер, тем более что он так же как и Мбаппе летом станет свободным агентом. Но на месте Переса я бы приобрел другого француза Тчуамени из Монако. Вот он рельно смесь Погба и Канте...!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:32
Погба бестолковый игрок, больше понтов.
NOVA
NOVA
вчера в 21:29
не плохо было бы подписать мбаппе и погба бесплатно летом!!
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 21:20, ред.
Реал в ЛЧ, барса в лигу конференцию плывет, все понятно, Погба нужен для больших задач.
particular
particular
вчера в 21:15
Французики кучкуются, сколачивая диаспору и создавая рычаг давления на руководство и тренера...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:05
А Зидана вернуть не просили?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:04
Это была бы , " ЦАРЬ ПУШКА , ТРЁХ МУШКЕТЁРОВ РЕАЛА " !!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:01
Послание передали через журналиста?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:49
Мбаппе еще сам в Реал не перешел а уже указывает Пересу кого купить. Скоро и тренера потребует поменять)
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:48
Медлительный Погба ослабит центр. Ну сливки пусть покупают
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:44
Не слишком ли рано Мбаппе, играющий за ПСЖ, обращается к Президенту "Реала" с такой просьбой...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:43
одни разговоры и слухи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:30
Нет, негр то зачем в Реале.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:29
Мбаппе ещё сам не в реале а уже корешей туда стаскивает...
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 20:29
Мбаппе что уже за Реал играть?!
Сантус
Сантус
вчера в 20:27
Дядя Перес,не мальчик на побегушках.Он вам и кивнуть может,но сделает ровно то, что выгодно...)
shlomo
shlomo
вчера в 20:23
О как, уже тренер для ширмы получается....
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