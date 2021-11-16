Бензема и Мбаппе попросили «Реал» подписать Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перебраться в «Реал».
Журналист издания Okdiario Эдуардо Инда утверждает, что Карим Бензема и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попросили президента «сливочных» Флорентино Переса подписать Погба. Бензема и Мбаппе являются хорошими друзьями Погба и его партнёрами по сборной Франции. Трансфер Поля в «Реал» может подтолкнуть Мбаппе принять решение перейти в мадридский клуб.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года, поэтому «Реал» может заполучить игрока на правах свободного агента.
Про Мбаппе ничего говорить не буду, тут всем понятно, что станет основной звездой команды, а вот что касается Погба, если Поль не будет лениться и валять дурака на поле, а будет реально пахать (а это он умеет) и завоевывать любовь Мадридской публики, то это будет очень сильный трансфер, тем более что он так же как и Мбаппе летом станет свободным агентом. Но на месте Переса я бы приобрел другого француза Тчуамени из Монако. Вот он рельно смесь Погба и Канте...!
Про Мбаппе ничего говорить не буду, тут всем понятно, что станет основной звездой команды, а вот что касается Погба, если Поль не будет лениться и валять дурака на поле, а будет реально пахать (а это он умеет) и завоевывать любовь Мадридской публики, то это будет очень сильный трансфер, тем более что он так же как и Мбаппе летом станет свободным агентом. Но на месте Переса я бы приобрел другого француза Тчуамени из Монако. Вот он рельно смесь Погба и Канте...!