Бензема и Мбаппе попросили «Реал» подписать Погба

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вчера, 20:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перебраться в «Реал».

Журналист издания Okdiario Эдуардо Инда утверждает, что и форвард ПСЖ попросили президента «сливочных» Флорентино Переса подписать Погба. Бензема и Мбаппе являются хорошими друзьями Погба и его партнёрами по сборной Франции. Трансфер Поля в «Реал» может подтолкнуть Мбаппе принять решение перейти в мадридский клуб.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года, поэтому «Реал» может заполучить игрока на правах свободного агента.