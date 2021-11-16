Услуги Кокорина предложили команде Шевченко

Нападающий Александр Кокорин близок к уходу из «Фиорентины».
Клуб из Флоренции хочет продать или отдать в аренду россиянина в январе. Услуги Кокорина были предложены «Дженоа». Однако команда Андрея Шевченко отказалась от варианта с подписанием форварда.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.
Кремль на такое не подпишется!!!
Кремль на такое не подпишется!!!
Вся его карьера сплошной блеф, вечно подающий надежды.
Вся его карьера сплошной блеф, вечно подающий надежды.
похож на идиота
похож на идиота