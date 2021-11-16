Услуги Кокорина предложили команде Шевченко

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вчера, 21:26

Нападающий близок к уходу из «Фиорентины».

Клуб из Флоренции хочет продать или отдать в аренду россиянина в январе. Услуги Кокорина были предложены «Дженоа». Однако команда Андрея Шевченко отказалась от варианта с подписанием форварда.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.