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Услуги Кокорина предложили команде Шевченко

вчера, 21:26

Нападающий Александр Кокорин близок к уходу из «Фиорентины».

Клуб из Флоренции хочет продать или отдать в аренду россиянина в январе. Услуги Кокорина были предложены «Дженоа». Однако команда Андрея Шевченко отказалась от варианта с подписанием форварда.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 15:16
Может лицо чиновнику разбить 😁
galem72
galem72
сегодня в 11:21
А какие у какохи есть услуги? Протирать скамью, лежать в лазарете, играть в КС? ))
barca200885
barca200885
сегодня в 07:56
Услуги Кокорина😏
112910415
112910415
сегодня в 05:57
никому не нужно такое счастье ..
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:38, ред.
В принципе его можно к нам в Новосибирск предложить. При условии, конечно, если Фиорентина лямов 10 доплатит.
karnager
karnager
сегодня в 01:04
27 минут?? Это очень много, Гурченко за 5 справилась
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ tsk116 (раскрыть)
вчера в 23:36
Шевченко - это тренер, в прошлом известный футболист, Кокорин - ныне скандально-известный футболист
tsk116
tsk116
вчера в 23:34
кто это
shur
shur
вчера в 23:16
...и так не простые отношения с Украиной, ещё за уголовником в Генуе подчищать,
Кремль на такое не подпишется!!!
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 22:56
В чем заключаются услуги? Мячи подавать?
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 22:45
это бревно уже даже раз в год не выстрелит
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:36
В его услугах нуждается разве что клуб из пердива, и то не каждый захочет запятнать репутацию
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:35
Надо теперь Ювентусу предложить.
beefs
beefs
вчера в 22:30
Шевченко же не 8...
морозз
морозз
вчера в 22:24
Он уже на футбол давно забил, ходит как нищеброд по командам и просит милостыню в пару мультов евриков! Там где футбол его нет, там где деньги он первый в очереди!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:14
Старая и сломанная "машинка" никому не нужна.
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:13
Скажем так - Пытались впарить царю мааааасковскую загазованую свыню))).
KLINSI
KLINSI ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 22:10
Как и в Зенит, и в спартак.
Вся его карьера сплошной блеф, вечно подающий надежды.
Futurista
Futurista ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 22:05
Трансфер из Фиорентины будет аферой тысячелетия)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:00
Шевченко поинтересовался: "А сколько "Фиорентина" готова доплатить?"
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:58
Трансфер Кокорина в Фиорентину просто афера века)
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:57
Андрей не дурак. Не возьмет безделушку
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:57
Пфффф... Ахах
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:48
Предлагали, предлагают, будут предлагать.... И так до окончания контракта Кокорина с "Фиорентиной"...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:38
Шева не похож на идиота












похож на идиота
particular
particular
вчера в 21:36, ред.
Сидя на лавке и находясь в состоянии постоянной реабилитации, Кокорин не услуги предлагает, а скорее, - делает одолжение :))
Elliada
Elliada
вчера в 21:34
Игра Кокорина это сидение на лавке. Кому нужен такой игрок ?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:28, ред.
Прикалываются что ли? Кокорин сейчас даже Шиннику не понадобится, да простят меня ярославские болельщики.
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