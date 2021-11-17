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«Ювентус» ведёт переговоры с «Ривер Плейт» по трансферу форварда Альвареса

вчера, 14:55

«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса, сообщает ESPN.

По информации источника, клубы уже провели неофициальные переговоры. «Бьянконери» предложили за 21-летнего игрока, которым также интересуются в «Милане», первоначальную сделку на сумму в 15 миллионов евро с дополнительными 10 миллионами в качестве бонусов.

Однако отмечается, что «Ривер» не отпустит Альвареса меньше, чем за 20 миллионов евро, которые вырастут до 25 миллионов евро за 10 дней до окончания следующего трансферного окна.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:04
Сообщается, что «Ювентус» отправил предложение Джулиану Альваресу, но оно было отклонено аргентинской стороной.

В январе «Бьянконери» ищут нового нападающего, и аргентинский футболист входит в их список. Альварес демонстрирует отличные результаты для своего клуба, что вызывает интерес у многих ведущих клубов, включая «Ювентус».

По сообщениям, Милан и Фиорентина, были среди тех, кто очень хотел подписать Альвареса. Однако, как сообщается, «Ювентус» готов побить конкуренцию, отправив свое первое предложение.

Сообщается, что «Юве» сделал предложение на общую сумму 25 млн евро с фиксированной суммой в 15 млн евро и дополнительными 10 млн евро в виде бонусов. Аргентинский клуб отклонил это предложение, поскольку оно все еще не отвечало их требованиям. «Ривер», по-видимому, согласен принять сделку только в том случае, если они немедленно получат не менее 20 миллионов евро за один платеж.

Текущая сделка Альвареса завершится в декабре 2022 года, и у него есть оговорка в размере 20 млн евро, которая может возрасти до 25 млн евро.

Сторона Марсело Гальярдо по-прежнему стремится удержать его, поскольку они работают над продлением его контракта.
juvenale
juvenale ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:35
вы матчи рп смотрите?
Cat01
Cat01
вчера в 16:41
Замена нужна
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:51
И хочется взять игрока, и цена кусается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:57
Очень качественный молодой нападающий, с хорошей скоростью и дриблингом. Было бы очень не плохо видеть его в Юве ! Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Дайвер ушёл, замена нужна...
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