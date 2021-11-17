«Ювентус» ведёт переговоры с «Ривер Плейт» по трансферу форварда Альвареса

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вчера, 14:55

«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего «Ривер Плейт» , сообщает ESPN.

По информации источника, клубы уже провели неофициальные переговоры. «Бьянконери» предложили за 21-летнего игрока, которым также интересуются в «Милане», первоначальную сделку на сумму в 15 миллионов евро с дополнительными 10 миллионами в качестве бонусов.

Однако отмечается, что «Ривер» не отпустит Альвареса меньше, чем за 20 миллионов евро, которые вырастут до 25 миллионов евро за 10 дней до окончания следующего трансферного окна.