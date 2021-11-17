«Ювентус» ведёт переговоры с «Ривер Плейт» по трансферу форварда Альвареса

«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса, сообщает ESPN.
По информации источника, клубы уже провели неофициальные переговоры. «Бьянконери» предложили за 21-летнего игрока, которым также интересуются в «Милане», первоначальную сделку на сумму в 15 миллионов евро с дополнительными 10 миллионами в качестве бонусов.
Однако отмечается, что «Ривер» не отпустит Альвареса меньше, чем за 20 миллионов евро, которые вырастут до 25 миллионов евро за 10 дней до окончания следующего трансферного окна.
В январе «Бьянконери» ищут нового нападающего, и аргентинский футболист входит в их список. Альварес демонстрирует отличные результаты для своего клуба, что вызывает интерес у многих ведущих клубов, включая «Ювентус».
По сообщениям, Милан и Фиорентина, были среди тех, кто очень хотел подписать Альвареса. Однако, как сообщается, «Ювентус» готов побить конкуренцию, отправив свое первое предложение.
Сообщается, что «Юве» сделал предложение на общую сумму 25 млн евро с фиксированной суммой в 15 млн евро и дополнительными 10 млн евро в виде бонусов. Аргентинский клуб отклонил это предложение, поскольку оно все еще не отвечало их требованиям. «Ривер», по-видимому, согласен принять сделку только в том случае, если они немедленно получат не менее 20 миллионов евро за один платеж.
Текущая сделка Альвареса завершится в декабре 2022 года, и у него есть оговорка в размере 20 млн евро, которая может возрасти до 25 млн евро.
Сторона Марсело Гальярдо по-прежнему стремится удержать его, поскольку они работают над продлением его контракта.
В январе «Бьянконери» ищут нового нападающего, и аргентинский футболист входит в их список. Альварес демонстрирует отличные результаты для своего клуба, что вызывает интерес у многих ведущих клубов, включая «Ювентус».
По сообщениям, Милан и Фиорентина, были среди тех, кто очень хотел подписать Альвареса. Однако, как сообщается, «Ювентус» готов побить конкуренцию, отправив свое первое предложение.
Сообщается, что «Юве» сделал предложение на общую сумму 25 млн евро с фиксированной суммой в 15 млн евро и дополнительными 10 млн евро в виде бонусов. Аргентинский клуб отклонил это предложение, поскольку оно все еще не отвечало их требованиям. «Ривер», по-видимому, согласен принять сделку только в том случае, если они немедленно получат не менее 20 миллионов евро за один платеж.
Текущая сделка Альвареса завершится в декабре 2022 года, и у него есть оговорка в размере 20 млн евро, которая может возрасти до 25 млн евро.
Сторона Марсело Гальярдо по-прежнему стремится удержать его, поскольку они работают над продлением его контракта.