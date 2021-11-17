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«Арсенал» и «Милан» поспорят за подписание Санчеша из «Лилля»

вчера, 12:44

«Арсенал» и «Милан» поспорят за подписание полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша, сообщает Le10Sport.

«Канониры» проявили интерес к 24-летнему игроку и могут сделать официальное предложение в январе. «Милан» также готов начать работу над трансфером Санчеша, услуги которого, по слухам, ранее предлагались «Ювентусу».

В текущем сезоне Ренату сыграл в 8 матчах во всех турнирах, некоторое время он пропустил из-за травмы.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:37, ред.
Французские отчеты предполагают, что «Милан» сделал официальное предложение для полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша, но «Арсенал» тоже готовит свою заявку.

24-летний футболист долгое время был мишенью для топ-клубов, так как «Барселона» пыталась подойти к нему летом, но не смогла согласовать плату за трансфер, чему также мешала травма колена.

Теперь утверждается, что Милан выдвинул первое официальное предложение о покупке Санчеша в январе. Хотя заявка еще не написана, «Арсенал» очень силен в отношении Ренату Санчеша и очень скоро сделает свой ход.

Ренату Санчеш уже провел 32 матча за сборную Португалии, в которых он забил три гола, а также отдал три голевых передачи своим товарищам по команде.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:52
Пусть Арсенал забирает. Так себе игрок.
ДСА
ДСА
вчера в 13:44
Трудно Милану спорить клубом из АПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Будем делать посмотреть .
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:57
Лучше ехать в АПЛ.
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