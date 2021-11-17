«Арсенал» и «Милан» поспорят за подписание Санчеша из «Лилля»

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вчера, 12:44

«Арсенал» и «Милан» поспорят за подписание полузащитника «Лилля» , сообщает Le10Sport.

«Канониры» проявили интерес к 24-летнему игроку и могут сделать официальное предложение в январе. «Милан» также готов начать работу над трансфером Санчеша, услуги которого, по слухам, ранее предлагались «Ювентусу».

В текущем сезоне Ренату сыграл в 8 матчах во всех турнирах, некоторое время он пропустил из-за травмы.