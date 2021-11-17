«Арсенал» и «Милан» поспорят за подписание Санчеша из «Лилля»

«Арсенал» и «Милан» поспорят за подписание полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша, сообщает Le10Sport.
«Канониры» проявили интерес к 24-летнему игроку и могут сделать официальное предложение в январе. «Милан» также готов начать работу над трансфером Санчеша, услуги которого, по слухам, ранее предлагались «Ювентусу».
В текущем сезоне Ренату сыграл в 8 матчах во всех турнирах, некоторое время он пропустил из-за травмы.
24-летний футболист долгое время был мишенью для топ-клубов, так как «Барселона» пыталась подойти к нему летом, но не смогла согласовать плату за трансфер, чему также мешала травма колена.
Теперь утверждается, что Милан выдвинул первое официальное предложение о покупке Санчеша в январе. Хотя заявка еще не написана, «Арсенал» очень силен в отношении Ренату Санчеша и очень скоро сделает свой ход.
Ренату Санчеш уже провел 32 матча за сборную Португалии, в которых он забил три гола, а также отдал три голевых передачи своим товарищам по команде.
24-летний футболист долгое время был мишенью для топ-клубов, так как «Барселона» пыталась подойти к нему летом, но не смогла согласовать плату за трансфер, чему также мешала травма колена.
Теперь утверждается, что Милан выдвинул первое официальное предложение о покупке Санчеша в январе. Хотя заявка еще не написана, «Арсенал» очень силен в отношении Ренату Санчеша и очень скоро сделает свой ход.
Ренату Санчеш уже провел 32 матча за сборную Португалии, в которых он забил три гола, а также отдал три голевых передачи своим товарищам по команде.