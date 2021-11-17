ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Влахович предварительно согласовал с «Ювентусом» переход летом 2022 года

вчера, 13:50

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович с большой долей вероятности перейдет в «Ювентус» по завершении сезона.

Летом 21-летний сербский игрок станет свободным агентом, когда истечет срок его контракта с «фиалками».

Инсайдер Николо Шира сообщает, что Влахович, которым также интересуются в АПЛ, имеет предварительную договоренность с «бьянконери» о 5-летнем контракте с зарплатой 6 млн евро в год.

Все новости
СлухиМЮ ведёт переговоры с агентом Триппьера
Сегодня, 08:27 Комментарии12
СлухиДва топ-клуба АПЛ претендуют на подписание Левандовски
Вчера, 22:07 Комментарии14
Лапорта рассказал о разговоре с Хави перед подписанием Дани Алвеса
Вчера, 20:06 Комментарии4
Спортдир «Барселоны»: «Мы не сможем покупать игроков в январе»
Вчера, 18:46 Комментарии19
Лапорта не исключил возвращение Месси и Иньесты в «Барселону»
Вчера, 17:47 Комментарии27
Слухи«Ювентус» ведёт переговоры с «Ривер Плейт» по трансферу форварда Альвареса
Вчера, 14:55 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 07:59
Это не жесть это нормальная практика .Ты что думаешь будучи бесплатным он вам так легко достанется ?
протон
протон
сегодня в 02:11
Ну вот,а все писали,что Кокорина хотят выпереть. Душан за бортом,а Саня остался.
juvenale
juvenale
вчера в 18:36
пока это все утки...и платить 60-70 млн за игрока, у которого год по контракту это жесть
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:05
Ювентус может договориться с Влаховичем на следующее лето, но Фиорентина может его саботировать.

Став одним из самых опасных молодых центральных нападающих в мире, Душан Влахович заработал себе очередь поклонников. Как всегда, «Ювентус» пытается вырвать у «Фиорентины» еще одного молодого феномена.

У них уже есть соглашение с сербом, которого они попытаются привезти в Турин в следующем сезоне. Однако «Виоле» такая перспектива нисколько не нравится, и Фиорентина предпочла бы продать нападающего уже в январе.

Как поясняется в отчете, тосканцы хотят получить как можно больше денег от продажи игрока, и его стоимость может снизиться к лету - поскольку его контракт истекает в 2023 году.

Более того, все мы знаем о хорошо задокументированном соперничестве между двумя клубами, и поэтому «Фиорентина» предпочла бы продать Влаховича за границу, чем позволить ему воссоединиться с Федерико Кьезой в «Ювентусе».

Таким образом, «фиолетовый клуб» может решить заставить игрока согласиться на переход в другой европейский клуб в январе, в противном случае они будут держать его в стороне до конца сезона.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 17:20
Я тоже обратил внимание на эту неточность! Тоже вроде знаю , что до 2023 года у него контракт, но потом подумал может я что-то путаю?! Конечно же до 2023 ! Скорее всего это очередная выдумка от журналистов , они сами не понимают о чём пишут. Нужно я думаю убеждать фиалок зимой отдать в аренду с выкупом и не ждать ещё пол года! Здесь очень важна инициатива самого игрока ! Но насколько я помню он ещё ни где не упомянул о том , что хочет именно в Ювентус?!
Bombardier
Bombardier
вчера в 17:10
Очень хорошо.
ericbaze
ericbaze ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 16:41
Похоже очередная утка ведь до этого всегда писали что у него контракт был 2023 года.
youtomee
youtomee ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
у него же вроде контракт был до 23 года
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:09
Так пусть отдадут зимой за 20! Хоть что-то заработают! И нам не особо накладно будет.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:54
Так отдали бы зимой скажем за 20 хоть что-то бы заработали , а так голяк
ДСА
ДСА
вчера в 15:48
Фиорентина несет огромные убытки.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:37
Очень хороший вариант для "Юве".
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:20
Оптимальный вариант для игрока игравшего в Италии
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:13
Скорее всего клуб из АПЛ его подпишет....
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:52
Очень может быть. Удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100