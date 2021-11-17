Влахович предварительно согласовал с «Ювентусом» переход летом 2022 года

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович с большой долей вероятности перейдет в «Ювентус» по завершении сезона.
Летом 21-летний сербский игрок станет свободным агентом, когда истечет срок его контракта с «фиалками».
Инсайдер Николо Шира сообщает, что Влахович, которым также интересуются в АПЛ, имеет предварительную договоренность с «бьянконери» о 5-летнем контракте с зарплатой 6 млн евро в год.
Став одним из самых опасных молодых центральных нападающих в мире, Душан Влахович заработал себе очередь поклонников. Как всегда, «Ювентус» пытается вырвать у «Фиорентины» еще одного молодого феномена.
У них уже есть соглашение с сербом, которого они попытаются привезти в Турин в следующем сезоне. Однако «Виоле» такая перспектива нисколько не нравится, и Фиорентина предпочла бы продать нападающего уже в январе.
Как поясняется в отчете, тосканцы хотят получить как можно больше денег от продажи игрока, и его стоимость может снизиться к лету - поскольку его контракт истекает в 2023 году.
Более того, все мы знаем о хорошо задокументированном соперничестве между двумя клубами, и поэтому «Фиорентина» предпочла бы продать Влаховича за границу, чем позволить ему воссоединиться с Федерико Кьезой в «Ювентусе».
Таким образом, «фиолетовый клуб» может решить заставить игрока согласиться на переход в другой европейский клуб в январе, в противном случае они будут держать его в стороне до конца сезона.
Став одним из самых опасных молодых центральных нападающих в мире, Душан Влахович заработал себе очередь поклонников. Как всегда, «Ювентус» пытается вырвать у «Фиорентины» еще одного молодого феномена.
У них уже есть соглашение с сербом, которого они попытаются привезти в Турин в следующем сезоне. Однако «Виоле» такая перспектива нисколько не нравится, и Фиорентина предпочла бы продать нападающего уже в январе.
Как поясняется в отчете, тосканцы хотят получить как можно больше денег от продажи игрока, и его стоимость может снизиться к лету - поскольку его контракт истекает в 2023 году.
Более того, все мы знаем о хорошо задокументированном соперничестве между двумя клубами, и поэтому «Фиорентина» предпочла бы продать Влаховича за границу, чем позволить ему воссоединиться с Федерико Кьезой в «Ювентусе».
Таким образом, «фиолетовый клуб» может решить заставить игрока согласиться на переход в другой европейский клуб в январе, в противном случае они будут держать его в стороне до конца сезона.