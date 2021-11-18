Валуев: «У Карпина был эмоциональный всплеск после обиднейшего поражения»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова главного тренера национальной команды о возможном уходе из сборной.

Думаю, что Карпин сказал о возможном уходе из сборной России на эмоциях, по-честному. Это был эмоциональный всплеск после обиднейшего поражения от Хорватии, его можно понять. Конечно, я бы лично хотел, чтобы он остался в сборной: мы уже столько всего меняем, но все никак не можем дождаться результатов. Уже давно пора понять, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Нужно осознать, что причина в другом и не постоянно менять тренеров сборной, а заниматься подготовкой кадров.