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Валуев: «У Карпина был эмоциональный всплеск после обиднейшего поражения»

вчера, 16:19

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о возможном уходе из сборной.

Думаю, что Карпин сказал о возможном уходе из сборной России на эмоциях, по-честному. Это был эмоциональный всплеск после обиднейшего поражения от Хорватии, его можно понять. Конечно, я бы лично хотел, чтобы он остался в сборной: мы уже столько всего меняем, но все никак не можем дождаться результатов. Уже давно пора понять, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Нужно осознать, что причина в другом и не постоянно менять тренеров сборной, а заниматься подготовкой кадров.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 18:17
Это же какой бюджет надо иметь?)))
Надо срочно составить сметы расходов…)))))
ДСА
ДСА
вчера в 17:59
Уже ему карму поправили, выздоравливает...
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:18
Да останется Валера, не 29те...
drug01
drug01
вчера в 17:00
Валера верим!!!! Всё будет хорошо!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:59
Обязать депутатов подготовить кадры.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:27
Ну и что?
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