«Лестер» назвал цену на Фофана

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вчера, 18:48

Защитник «Лестера» может сменить клубную прописку.

На 20-летнего француза продолжает претендовать «Ньюкасл». «Лисы» же готовы расстаться со своим игроком за 60 млн евро.

Ранее Фофана рассказал, в каком клубе однажды мечтает оказаться.