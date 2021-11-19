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«Лестер» назвал цену на Фофана

вчера, 18:48

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может сменить клубную прописку.

На 20-летнего француза продолжает претендовать «Ньюкасл». «Лисы» же готовы расстаться со своим игроком за 60 млн евро.

Ранее Фофана рассказал, в каком клубе однажды мечтает оказаться.

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bashnat013
bashnat013
сегодня в 06:47
Могу фофан дать за 30 млн
ДСА
ДСА
вчера в 20:04
Пока цена слишком завышена.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:59
Им не нужен нихрена
этот самый ФофанА;
но зато,как говорится,
60 лимонов пригодится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:50, ред.
Назвали , не постиснялись !!! )))
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