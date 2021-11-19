«Лестер» назвал цену на Фофана

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может сменить клубную прописку.
На 20-летнего француза продолжает претендовать «Ньюкасл». «Лисы» же готовы расстаться со своим игроком за 60 млн евро.
Ранее Фофана рассказал, в каком клубе однажды мечтает оказаться.
Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может сменить клубную прописку.
На 20-летнего француза продолжает претендовать «Ньюкасл». «Лисы» же готовы расстаться со своим игроком за 60 млн евро.
Ранее Фофана рассказал, в каком клубе однажды мечтает оказаться.
этот самый ФофанА;
но зато,как говорится,
60 лимонов пригодится.
этот самый ФофанА;
но зато,как говорится,
60 лимонов пригодится.