«Монако» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Лиллем»

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сегодня, 00:55

В матче 14-го тура Лиги 1 «Монако» вырвал ничью в противостоянии с «Лиллем» — 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу из-за дисквалификации.

В турнирной таблице монегаски идут на 7-й строчке (19 очков), «доги» — на 12-м месте (17).

Монако, стадион Луи II

«Монако» — «Лилль» 2:2 (1:2)

Голы: Диатта 41, Бен-Йеддер 83 — Дэвид 5 (пенальти), Дэвид 9

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Павлович, Кайо Энрике (Якобс 72), Диатта (Желсон Мартинш 46), Тчуамени, Фофана, Диоп, Фолланд (Марипан 87), Боаду (Бен-Йеддер 72)

Главный тренер: Ковач Нико.

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиаго Джало, Брадарич, Иконе, Андре, Шека (Йилмаз 90), Веа, Язиджи (Ньясс 70), Дэвид (Лихаджи 80)

Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

Предупреждения: Павлович 3, Челик 7, Дэвид 37, Язиджи 68, Веа 73, Павлович 78, Фофана 84, Ньясс 85

Удаления: Павлович 78

Судья: Делажод Вилли.