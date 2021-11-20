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«Монако» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Лиллем»

сегодня, 00:55
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 2Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

В матче 14-го тура Лиги 1 «Монако» вырвал ничью в противостоянии с «Лиллем» — 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу из-за дисквалификации.

В турнирной таблице монегаски идут на 7-й строчке (19 очков), «доги» — на 12-м месте (17).

Монако, стадион Луи II

«Монако» — «Лилль» 2:2 (1:2)
Голы: Диатта 41, Бен-Йеддер 83 — Дэвид 5 (пенальти), Дэвид 9

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Павлович, Кайо Энрике (Якобс 72), Диатта (Желсон Мартинш 46), Тчуамени, Фофана, Диоп, Фолланд (Марипан 87), Боаду (Бен-Йеддер 72)
Главный тренер: Ковач Нико.

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиаго Джало, Брадарич, Иконе, Андре, Шека (Йилмаз 90), Веа, Язиджи (Ньясс 70), Дэвид (Лихаджи 80)
Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

Предупреждения: Павлович 3, Челик 7, Дэвид 37, Язиджи 68, Веа 73, Павлович 78, Фофана 84, Ньясс 85

Удаления: Павлович 78

Судья: Делажод Вилли.

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Все комментарии
краевой
краевой
сегодня в 11:58
Правильный заголовок: "Монако без Головина вырвала ничью в меньшинстве."
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:26
Так обе команды в дупе и остались.
112910415
112910415
сегодня в 09:51
результат хороший, жизнь продолжается
ОПС
ОПС
сегодня в 08:51
В принципе неплохо получилось.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:21
В прошлом году Монако тоже дома сыграл с Лиллем вничью.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:09
Сашка бы помог
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:22
Может сразу лучше в меньшинстве выходить - у "Монако" так гораздо лучше получается, чем в полном составе.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:15
Лилль рано расслабился.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:35
Вырвали ничью на характере . Молодцы.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:00
Ничия хороший результат в меньшенстве после 0-2 сыграть 2-2 нормально!
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