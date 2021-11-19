«Зенит» разгромил «Нижний Новгород». Дзюба сделал хет-трик

«Зенит» уверенно обыграл «Нижний Новгород» в матче 15-го тура РПЛ.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице (33), «Нижний Новгород» занимает тринадцатое место (14).
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» — «Нижний Новгород» 5:1 (3:1)
Голы: Малком 24, Дзюба 34, Дзюба 45+2, Дзюба 59, Чистяков 88 — Козлов 39
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев 61), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Круговой 61), Вендел (Вильмар Барриос 67), Дуглас Сантос (Сутормин 61), Малком (Вильмар Барриос 67), Ерохин (Азмун 73), Мостовой, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков 73), Кечкеш, Миладинович, Юлдошев, Бумаль Майега, Сулейманов, Могилевец (Горбунов 30), Каккоев (Шарипов 72), Берковский (Сапета 77), Косарев (Масоэро Маси 46)
Главный тренер: Кержаков Александр.
Предупреждения: Бумаль Майега 41, Бумаль Майега 43, Горбунов 55, Азмун 90+1, Миладинович 90+1, Вильмар Барриос 90+1, Сутормин 90+3
Удаление: Бумаль Майега 43
Судья: Кукуян Павел.