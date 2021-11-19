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«Зенит» разгромил «Нижний Новгород». Дзюба сделал хет-трик

вчера, 20:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

«Зенит» уверенно обыграл «Нижний Новгород» в матче 15-го тура РПЛ.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице (33), «Нижний Новгород» занимает тринадцатое место (14).

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» — «Нижний Новгород» 5:1 (3:1)
Голы: Малком 24, Дзюба 34, Дзюба 45+2, Дзюба 59, Чистяков 88 — Козлов 39

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев 61), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Круговой 61), Вендел (Вильмар Барриос 67), Дуглас Сантос (Сутормин 61), Малком (Вильмар Барриос 67), Ерохин (Азмун 73), Мостовой, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков 73), Кечкеш, Миладинович, Юлдошев, Бумаль Майега, Сулейманов, Могилевец (Горбунов 30), Каккоев (Шарипов 72), Берковский (Сапета 77), Косарев (Масоэро Маси 46)
Главный тренер: Кержаков Александр.

Предупреждения: Бумаль Майега 41, Бумаль Майега 43, Горбунов 55, Азмун 90+1, Миладинович 90+1, Вильмар Барриос 90+1, Сутормин 90+3

Удаление: Бумаль Майега 43

Судья: Кукуян Павел.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:40
Гроза РПЛ и ноль в остальном мире. Всё как всегда в современной России. Дутые короли
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 09:27
Спартак, это особая тема. Он по другому играть не может. Нн "сопротивлялся" так, что остался в меньшинстве).
На поле был еперный театр. Продолжение после Мариинского. Вместо того, чтобы готовиться к матчу, настраиваться, Керж полностью расслабил команду. Какой театр!!!? Потом с выпученными глазами предъявляет игрокам на бровке). Физрук он. Учиться, да учиться ещё ему.
MOR157
MOR157
сегодня в 08:10
Не пойму почему лучший игрок матча -Дзюба?!?
ловрен успешно защищал и свои и чужие ворота.....
MOR157
MOR157
сегодня в 08:09
    YVG
    YVG ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 08:07
    По сравнению со спартаком, который без борьбы проиграл Зениту 7-1, Нижний Новгород хоть сопротивлялся.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 07:04
    По-братски, так сказать)))
    Землянин
    Землянин ответ Константин Смирнов (раскрыть)
    сегодня в 06:22
    По такому тяжёлому полю плохой помощник этот пешеход, разве что при угловых и стандартах потолкаться, так их и не было вовсе, играли от обороны на вынос
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 04:59
    В поражение виноват Кержаков. Играть в Питере так, это самоубийство. Вопрос лишь один. Спецом было так сделано тренером Нижнего?
    Пенек конечно будет довольным. Ни плотности в обороне, защита каждый сам по себе. Дают фору игрокам Зенита в 3-5 метров. Вот и отблагодарил в интервью потом игроков Новгорода, типа "спасибо, что команда приехала играть".
    Кержа будут восхвалять, поднимать и все придет к тому, что команду в итоге вытащат за гриву. Только кому, это надо?). Таким, как Дзю, чтобы набивать стату в чемпионате? Чтобы смотря на этот цирк у Агаларова опустились руки? Ведь он в итоге поймет, что сколько не бейся, сколько не забивай трудовые голы, всегда придет Тамбов, НН, где "герой нации" поддерживаемый в высших эшелонах власти, от Думы, до газовых баронов, журналистов, снова станет "лучшим". И единственный шанс, чтобы стать лучшим Агалорову, это быть в Зените.
    Через, это прошел Азмун, которого не замечали, ни в Рубине, ни в Ростове.
    Зенит уничтожил конкуренцию в РПЛ. Скупая несколько лет назад все лучшее с роспаспортом. Ушли тренера, кто мог более, менее способен отобрать очки у питерского клуба. Иногда задаешься вопросом А не был ли этот пенок специальным? Чтобы пришли такие, как Кержаков? Которых потом благодарил Буратино, за ключ золотой от дверей "Папы Карло"..).
    Sergey Ozerov
    Sergey Ozerov
    сегодня в 01:09
    А я не удивлен,есть четкая линия протаскивания бывшего капитанишки покровителями из РФС и газпрома. Как только зюба не попадает в состав,теряет форму,его подпускают под слабую команду или свой фарм-клуб. В прошлом сезоне его поставили против вылетающего Тамбова,который в поддавки играл,чтобы он продолжил свой поход за лучшего бомбардиров,теперь его пропихивают в сборную,НН Кержакова самое место,где ему дадут забить,даже с нарушением правил. Но всем же понятно,кроме питерских,зюба не бежит,он мертвый,бесполезный игрок для сборной,минус одна единица.Почему все должны бегать,а он руками размахивать?
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ galem72 (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Спартак делает это куда эффектнее.
    Константин Смирнов
    Константин Смирнов
    вчера в 23:57
    У Зенита нет соперников в чемпионате России,увы...
    В ЛЧ у нас любая команда 79...ся,увы...
    Лично моё мнение,в Хорватии ,Дзюба пригодился бы,но опять же,увы...
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 23:41
    Зюба король хет триков,золотую бутсу в студию, пардон -корону!!!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 23:20
    Сильно прошлись по Нижнему.
    armeec_
    armeec_ ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    вчера в 23:18
    уфф, ну ладно, что многие)) радует что не в Зенте это родилось)))
    Сантус
    Сантус ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Привет Андрей,)Я тя умоляю,шутки-юмора жизнь продлевают..)Тебя пэрсонально в победой.)Разведите к чертям там мосты в честь этого!)
    Tostao
    Tostao
    вчера в 22:54, ред.
    Ну выиграли крупно, ну забил треху...
    И что? Домашний чемпион, домашний бомбардир.
    Потом обделаются в еврокубках, показав свой настоящий уровень. Начинай мочало драть сначала...
    Говорили - сталь! Ну а там картон.
    И в героях вновь штопанный 5.
    Снова молодец супротив овец,
    Против молодца станет вновь овца.
    YVG
    YVG
    вчера в 22:47
    Если в чемпионате явный аутсайдер играет лучше многократного чемпиона СССР и России, то чемпионат становится скучным.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ armeec_ (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Это говорили многие , и не только в нашем чемпе. Это статистика.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответ Сантус (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Олег, от тебя, честно говоря, такого поста не ожидал!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 22:41
    Зенит - чемпион! Всего и всегда!
    galem72
    galem72
    вчера в 22:38
    Сашка кержаков удовлетворил потребности бывшего клуба. рпл в действии.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:38
    Как Зенит будет хорошо играть в ЛЧ, когда во внутреннем чемпе такие вот соперники ?? Разница в уровне катастрофическая !!
    pendulum47
    pendulum47
    вчера в 22:25
    Король Тамбова теперь и король Нижнего Новгорода
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 22:16
    Вот вам и Дзюбиньо
    armeec_
    armeec_ ответ particular (раскрыть)
    вчера в 22:03
    Вот не помню кто сказал, вроде Лёня Слуцкий будачи в ЦСКА. Посыл такой. ты можешь проиграть дерби и принципиальному сопернику, но если не брать очки с командами в низу по таблице. чемпионом тебе не быть.
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 22:03, ред.
    Золотое время в рпл - боевая конкуренция Рубина и ЦСКА, словно эль класико было.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 22:01
    Голеадор Дзюбиньо от радости что Россия не вышла с 1 места на ЧМ забивает теперь по 3 мяча,он перед Хорватией накидал руками чтоб мы проиграли, радуйся Дзюбиньо твой удел только Нижний Новгород и Химки, но не в Европе
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Сейчас Зениту нет конкурентов и это плохо, пока есть Газпром ни одного конкурента не будет у Зенита, а в Европе его место показывать будут как в этом и как предыдущих годах,это для нашего чемпа плохо
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 21:56
    Жалкие победы от зенита))) После Лиги чемпионов смешно на них смотреть
    санек002
    санек002 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    вчера в 21:55
    он известен был с начала чемпионата!
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