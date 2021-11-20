«Бавария» в гостях уступила «Аугсбургу»

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сегодня, 00:24

В матче 12-го тура Бундеслиги «Бавария» потерпела поражение от «Аугсбурга» со счетом 1:2.

В турнирной таблице «Аугсбург» идет на 15-м месте (12 очков), мюнхенцы — на первом (28).

Стадион ВВК-Арена

«Аугсбург» — «Бавария» 2:1 (2:1)

Голы: Педерсен 23, Хан 36 — Левандовски 38

«Аугсбург»: Гикевич, Гумны, Гаувелеув, Оксфорд, Яго, Калиджури (Фрамбергер 58), Майер, Дорш (Моравек 74), Педерсен (Груэсо 74), Зекири (Кордова 82), Хан (Йенсен 82)

Главный тренер: Вайнцирль Маркус.

«Бавария»: Нойер, Павар (Куасси 87), Упамекано, Люка Эрнандес, Гнабри, Забитцер (Мусиала 52), Горецка, Ричардс (Дэвис 52), Мюллер, Сане (Чупо-Мотинг 69), Левандовски

Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Хан 45, Люка Эрнандес 45+1, Фрамбергер 79

Судья: Зиберт Даниэль.