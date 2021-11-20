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«Бавария» в гостях уступила «Аугсбургу»

сегодня, 00:24
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче 12-го тура Бундеслиги «Бавария» потерпела поражение от «Аугсбурга» со счетом 1:2.

В турнирной таблице «Аугсбург» идет на 15-м месте (12 очков), мюнхенцы — на первом (28).

Стадион ВВК-Арена

«Аугсбург» — «Бавария» 2:1 (2:1)
Голы: Педерсен 23, Хан 36 — Левандовски 38

«Аугсбург»: Гикевич, Гумны, Гаувелеув, Оксфорд, Яго, Калиджури (Фрамбергер 58), Майер, Дорш (Моравек 74), Педерсен (Груэсо 74), Зекири (Кордова 82), Хан (Йенсен 82)
Главный тренер: Вайнцирль Маркус.

«Бавария»: Нойер, Павар (Куасси 87), Упамекано, Люка Эрнандес, Гнабри, Забитцер (Мусиала 52), Горецка, Ричардс (Дэвис 52), Мюллер, Сане (Чупо-Мотинг 69), Левандовски
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Хан 45, Люка Эрнандес 45+1, Фрамбергер 79

Судья: Зиберт Даниэль.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 12:00
Матч можно было не смотреть. Достаточно ознакомиться с вашим комментарием, особенно в той его части, кто и на какой минуте матча забивал мячи, чтобы убедиться в этом. Только одно малюсенькое замечание: не ресТект, а ресПект.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:36
Ничего страшного для гостей не произошло. Зато у хозяев праздник)))
FERIS
FERIS
сегодня в 10:29
Бывает и такое....
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
сегодня в 10:14
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 10:11
    Неуступчивый Аугсбург остановилБаврию!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:06
    без помарок не получается (
    Река Янцзы
    Река Янцзы
    сегодня в 08:59
    Бавария больше не машина. Ходовка сломалась.
    протон
    протон
    сегодня в 07:52
    Не похоже, что Бавария хотела выиграть сегодня...Когда они хотят, они забивают сколько нужно, соперник столько сколько может. Баварии видимо нужно было забить сегодня меньше, чем Аугсбургу.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 07:36
    Да уж ... И машины ломаются.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 05:45
    Почем у Баварии три очка ?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 05:10
    Ничего страшного не произошло.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 01:39
    Нагельсманн проиграл этот матч тактически. Поражение стало результатом того что он перевел команду на непривычную схему 3-4-2-1. До этого они всегда играли 4-2-3-1 и эта схема для Баварии является оптимальной. Также ослабили команду потери Зюле в защите и Киммиха в опорной зоне. Забитцер это неравноценная замена Киммиху и матч он полностью провалил. Его грубая ошибка привела к голу. Неудивительно что тренер заменил его в начале второго тайма. Аугсбург молодцы, воспользовались слабостями Баварии и заслужили победу.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 01:36
    По пятницам всегда скукота .
    Тяжело настроиться
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 01:24
    Результат матча между командами Аугсбург и Бавария удивил многих цифрами на табло 2-1, после финального свистка арбитра матча. И что самое интересное так это то что с началом матча Бавария взялась за дело её атаки были настолько опасными что создав такое количество моментов, футболисты гостей обязаны были забивать голы. Но они их просто транжирили, за что Бавария и поплатились. На контратаках футболисты Аугсбурга блестящий использовали свои моменты реализовав их в голы, сначала на 23 минуте это сделал Мадс 2сен, а 36 минуте Андре Хан по купеческий удвоил счёт. Единственное что смогли сделать футболисты Баварии, так это отыграть один гол который на 38 минуте забил Роберт Левандовский. Но впереди был второй тайм но как не старались гости изменить результат у них этого так и не получилось. А команде Аугсбурга рестект и уважение, за то что нашли в себе силы и волю, чтобы обыграть лидера чемпионата Германии и выстоять до конца матча и не проиграть. Молодцы и Удачи.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 01:10, ред.
    Недооценили соперника. За что и поплатились!
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:01
    Да неожиданно
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 00:31
    Неожиданно, но даже суперклубы иногда проигрывают.
    D_О_M_I_N_A_T_O_R
    D_О_M_I_N_A_T_O_R
    сегодня в 00:29
    И такое случается)) Лева молодец, забивает без остановки, ЗМ точно получит,назло персофанкам аргентинца…
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:28
    Когда Левандовскому будут вручать Золотой мяч через неделю,ему обязательно зададут вопрос...что это было с Аугсбургом?))
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