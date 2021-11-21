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Деменко: «Ситуация в „Спартаке“, конечно, очень тяжёлая»

вчера, 10:04
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Игра-то была с «Краснодаром» хорошая, обе команды могли победить, просто «быки» реализовали моменты, а красно-белые — нет. Понятно, что из-за отсутствия результата руководство будет задавать вопросы тренерскому штабу. Если в целом взять 15 игр, руководители явно не этого ожидали. Ситуация в «Спартаке», конечно, очень тяжелая. До перерыва не будут трогать Виторию, а потом придет Ваноли, как говорят. Знаю итальянца, но не сказать, что он сверхъестественный. Просто у «Спартака» уже нет варианта, приходится менять тренера. Да и по составу нужны три-четыре приобретения на каждую позицию, а если уйдет Жиго, то вообще пять. Надеялись руководители на Виторию, но не справился он.

Зачем нанимать иностранцев, если есть неплохие российские специалисты? Внутренняя политика. Не знаю, почему не хотят попробовать вернуть того же Аленичева, он же создавал команду, да, немного не получилось, но именно эта его команда и стала чемпионом. Почему не доверить Тихонову? Все это политический момент. Не знаю, почему берут иностранцев, платят им большие деньги, они не справляются с обязанностями, их убирают, приходит другой — то же самое. Не знаю, для многих болельщиков это большая загадка: тратятся огромные деньги, а результата нет. Вон, посмотрите на «Крылья Советов», хорошо же играют. Или вот Федотов пришел в «Сочи» — команда хорошо себя показывает. Может, когда-то и Федун дойдет до этого и пригласит своего спартаковца.

Ранее Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:40
ну да, ну да...)))))
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:08
Это точно. И не только в клубе, а везде.
Сп62
Сп62
вчера в 13:06
Целиком и полностью согласен с автором. Зациклилились на иностранцах, а своих не видим. Отсюда и результат. А спроси про патриотизм, такое услышишь...
альсато
альсато
вчера в 12:03
Ситуация-в клубе-зависит от компетентности руководства
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:52
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:51
Хоть русский тренер, хоть иностранный, для них в "Спартаке" только два варианта:
mensk
mensk
вчера в 11:08
Играть надо, а что в других клубах она легкая.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:02
В Спартаке легко не бывает!
Tostao
Tostao
вчера в 10:54
Аленичев, Тихонов... ещё Юрана не пробовали, а ведь у него тренерского опыта побольше.
112910415
112910415
вчера в 10:51
да уж, хорошего мало (
4RT
4RT
вчера в 10:44
Откуда вы знаете какая там ситуация? Может они там на столах танцуют 😁
Cat01
Cat01
вчера в 10:40
Но можно всё поправить весной
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:32
    YVG
    YVG
    вчера в 10:17, ред.
    Клубу с 10-го, а сегодня, возможно, и с 11-го места уделяется очень много внимания, за какие такие заслуги? А потом удивляются почему у нас такой слабый чемпионат.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:08
    Все пекутся за спартак, то есть других клубов нет, а я больше переживаю за Урал, Ростов и за свой конечно клуб а спартак мне по барабану.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 10:05
    До зоны вылета ещё далеко.
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