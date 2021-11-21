Деменко: «Ситуация в „Спартаке“, конечно, очень тяжёлая»

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Игра-то была с «Краснодаром» хорошая, обе команды могли победить, просто «быки» реализовали моменты, а красно-белые — нет. Понятно, что из-за отсутствия результата руководство будет задавать вопросы тренерскому штабу. Если в целом взять 15 игр, руководители явно не этого ожидали. Ситуация в «Спартаке», конечно, очень тяжелая. До перерыва не будут трогать Виторию, а потом придет Ваноли, как говорят. Знаю итальянца, но не сказать, что он сверхъестественный. Просто у «Спартака» уже нет варианта, приходится менять тренера. Да и по составу нужны три-четыре приобретения на каждую позицию, а если уйдет Жиго, то вообще пять. Надеялись руководители на Виторию, но не справился он.

Зачем нанимать иностранцев, если есть неплохие российские специалисты? Внутренняя политика. Не знаю, почему не хотят попробовать вернуть того же Аленичева, он же создавал команду, да, немного не получилось, но именно эта его команда и стала чемпионом. Почему не доверить Тихонову? Все это политический момент. Не знаю, почему берут иностранцев, платят им большие деньги, они не справляются с обязанностями, их убирают, приходит другой — то же самое. Не знаю, для многих болельщиков это большая загадка: тратятся огромные деньги, а результата нет. Вон, посмотрите на «Крылья Советов», хорошо же играют. Или вот Федотов пришел в «Сочи» — команда хорошо себя показывает. Может, когда-то и Федун дойдет до этого и пригласит своего спартаковца.