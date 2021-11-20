Конте: «Мечта Кейна — завоевать титул со „Тоттенхэмом“»

Новый наставник «Тоттенхэма» поддержал форварда своей команды :

Мечта Кейна — завоевать титул со «Тоттенхэмом». Я помогу ему осуществить эту мечту. Он – топовый игрок. Если вы его попросите что-то сделать, буквально через минуту он это сделает.

У него есть талант, качество, он знает эту игру и как нужно забивать. Он умный футболист – я мало видел таких, как Кейн.