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Конте: «Мечта Кейна — завоевать титул со „Тоттенхэмом“»

вчера, 08:31

Новый наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте поддержал форварда своей команды Харри Кейна:

Мечта Кейна — завоевать титул со «Тоттенхэмом». Я помогу ему осуществить эту мечту. Он – топовый игрок. Если вы его попросите что-то сделать, буквально через минуту он это сделает.

У него есть талант, качество, он знает эту игру и как нужно забивать. Он умный футболист – я мало видел таких, как Кейн.

Конте подписал трудовое соглашение с «Тоттенхэмом» до 2023 года с опцией продления.

В нынешнем сезоне Кейн провёл на поле 16 игр, отметившись 7 голами и 2 ассистами.

Контракт 28-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает англичанина в 120 млн евро.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:58
Если будут попадать в ЛЧ, это уже будет большим достижением.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:15
Чтото я в этом сомневаюсь!
ОПС
ОПС
вчера в 10:51
Сомнительно, что это произойдет в ближайшее время.
Elliada
Elliada
вчера в 10:22
Мечта Кейна - завоевать титул. Но не обязательно с Тоттенхэмом
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:18
Кубок Ауди что не титутл вам?Зажрался Харя)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:03
Хорошая мечта!
ДСА
ДСА
вчера в 10:01
Тут только какой-нибудь Кубок можно завоевать.
112910415
112910415
вчера в 09:46
ему нужны титулы, и не обязательно с Тоттенхэмом !
в итоге мечта рискует не исполниться, как бы ни был хорош Антонио Конте ...
протон
протон
вчера в 09:36
Антонио, руководство шпор тебе больше никого не купят... Так что забудь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:31
Врядли мечта Кейна исполнима даже с Конте.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:30
Разочаровавшись и потеряв надежду выиграть в составе "шпор" футбольные трофеи, Харри Кейн приложил максимум усилий, чтобы уйти из "Тоттенхэм", но руководство "шпор" не хотели терять такого ценного игрока и предложили Харри играть согласно контракта... Чем бы закончилось это противостояние, конфликт двух интересов, мы не узнаем... Узнав, что А.Конте будет главным тренером, Кейн успокоился, поверив в то, с А.Конте "шпоры" будут выигрывать престижные футбольные трофеи... Так это будет или нет мы узнаем в ближайшем будущем...
Но шансы у "шпор" выиграть трофеи с Конте хорошие, несмотря на то, что это АПЛ, в которой очень большая конкуренция, и если Конте удастся в этой конкуренции выигрывать трофеи со "шпорами", то это будет убедительное подтверждение того, что А.Конте один из лучших европейских футбольных тренеров... Хотя он это и так неоднократно доказывал и подтверждал в качестве главного тренера...

«Ювентус»
Чемпион Италии : 2011/12, 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Италии: 2012, 2013

«Челси»
Чемпион Англии: 2016/17
Обладатель Кубка Англии: 2017/18

«Интернационале»
Чемпион Италии: 2020/21

Кстати, А.Конте один из немногих, кто был хорошим игроком и хорошим тренером...

Хочется пожелать удачи А.Конте в "Тоттенхэм" и выиграть престижные футбольные трофеи, которых так заждались игроки и руководство команды...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:11
В наше время это не сбыточная мечта, и Конте вряд ли поможет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:39
Мечта Кейна завоевать титул. Если бы непременно с Тоттенхэмом - он бы из него летом не рвался.
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