Конте: «Мечта Кейна — завоевать титул со „Тоттенхэмом“»

Новый наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте поддержал форварда своей команды Харри Кейна:
Мечта Кейна — завоевать титул со «Тоттенхэмом». Я помогу ему осуществить эту мечту. Он – топовый игрок. Если вы его попросите что-то сделать, буквально через минуту он это сделает.
У него есть талант, качество, он знает эту игру и как нужно забивать. Он умный футболист – я мало видел таких, как Кейн.
Конте подписал трудовое соглашение с «Тоттенхэмом» до 2023 года с опцией продления.
В нынешнем сезоне Кейн провёл на поле 16 игр, отметившись 7 голами и 2 ассистами.
Контракт 28-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает англичанина в 120 млн евро.
Но шансы у "шпор" выиграть трофеи с Конте хорошие, несмотря на то, что это АПЛ, в которой очень большая конкуренция, и если Конте удастся в этой конкуренции выигрывать трофеи со "шпорами", то это будет убедительное подтверждение того, что А.Конте один из лучших европейских футбольных тренеров... Хотя он это и так неоднократно доказывал и подтверждал в качестве главного тренера...
«Ювентус»
Чемпион Италии : 2011/12, 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Италии: 2012, 2013
«Челси»
Чемпион Англии: 2016/17
Обладатель Кубка Англии: 2017/18
«Интернационале»
Чемпион Италии: 2020/21
Кстати, А.Конте один из немногих, кто был хорошим игроком и хорошим тренером...
Хочется пожелать удачи А.Конте в "Тоттенхэм" и выиграть престижные футбольные трофеи, которых так заждались игроки и руководство команды...
Но шансы у "шпор" выиграть трофеи с Конте хорошие, несмотря на то, что это АПЛ, в которой очень большая конкуренция, и если Конте удастся в этой конкуренции выигрывать трофеи со "шпорами", то это будет убедительное подтверждение того, что А.Конте один из лучших европейских футбольных тренеров... Хотя он это и так неоднократно доказывал и подтверждал в качестве главного тренера...
«Ювентус»
Чемпион Италии : 2011/12, 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Италии: 2012, 2013
«Челси»
Чемпион Англии: 2016/17
Обладатель Кубка Англии: 2017/18
«Интернационале»
Чемпион Италии: 2020/21
Кстати, А.Конте один из немногих, кто был хорошим игроком и хорошим тренером...
Хочется пожелать удачи А.Конте в "Тоттенхэм" и выиграть престижные футбольные трофеи, которых так заждались игроки и руководство команды...