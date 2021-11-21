ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Акинфеев – лучший игрок месяца в ЦСКА

вчера, 12:32

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан болельщиками лучшим футболистом клуба по итогам октября.

В прошлом месяце вратарь принял участие в 4 играх РПЛ, в которых ЦСКА одержал 2 победы при двух поражениях. Акинфеев в этих поединках пропустил 6 голов.

По итогам опроса на официальном сайте капитан армейского клуба набрал 44% голосов. Второе место занял Чидера Эджуке, третье — Марио Фернандес.

Недавно Акинфеев достиг юбилейной отметки в качестве капитана команды.

Все новости
Алмквист – лучший игрок матча «Ростов» — «Уфа»
Вчера, 16:14 Комментарии3
Мирзов признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Химки»
Вчера, 16:13 Комментарии5
Джикию признали «Джентльменом года-2021»
Вчера, 11:10 Комментарии28
ОфициальноКабелла — лучший игрок матча «Краснодар» — «Спартак»
20 ноября Комментарии4
ОфициальноПолярус — лучший игрок матча «Локомотив» — «Ахмат»
20 ноября Комментарии3
Бикфалви – лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Урал»
20 ноября Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:54
К сожалению да. Остальные ну просто пипендель
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:45
Жаль, что годы быстро летят и спортивная пенсия не за горами...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:35
Бесспорный выбор.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:07
Без Альтернативный, Акинфеев лучший !!! Удачи !!!
Cat01
Cat01
вчера в 13:03
Мой голос также за него
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:00
За большую пропускную способность избрали лучшим.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:58
Голосование болельщиков самое объективное!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:53
Так остальных можно разогнать...ну пяток ещё оставить,"для расплода". Но начинать надо с нового-старого рукамиводства,вот до чего дожились-почти до спартаковских порядков!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:38
Рад, что мой голос не пропал.
Удачных игр капитан !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100