Акинфеев – лучший игрок месяца в ЦСКА

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вчера, 12:32

Голкипер ЦСКА признан болельщиками лучшим футболистом клуба по итогам октября.

В прошлом месяце вратарь принял участие в 4 играх РПЛ , в которых ЦСКА одержал 2 победы при двух поражениях. Акинфеев в этих поединках пропустил 6 голов.

По итогам опроса на официальном сайте капитан армейского клуба набрал 44% голосов. Второе место занял , третье — .

Недавно Акинфеев достиг юбилейной отметки в качестве капитана команды.