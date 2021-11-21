Акинфеев – лучший игрок месяца в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан болельщиками лучшим футболистом клуба по итогам октября.
В прошлом месяце вратарь принял участие в 4 играх РПЛ, в которых ЦСКА одержал 2 победы при двух поражениях. Акинфеев в этих поединках пропустил 6 голов.
По итогам опроса на официальном сайте капитан армейского клуба набрал 44% голосов. Второе место занял Чидера Эджуке, третье — Марио Фернандес.
Недавно Акинфеев достиг юбилейной отметки в качестве капитана команды.
Удачных игр капитан !
Удачных игр капитан !