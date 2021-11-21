Джикию признали «Джентльменом года-2021»

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вчера, 11:10

Защитник «Спартака» и сборной России стал лауреатом премии «Джентельмен года» по версии «Комсомольской правды».

Победителя выбирало жюри, в состав которого вошли тренеры, журналисты и лауреаты премии предыдущих лет.

«Джентльмен года» является одной из самых старых и авторитетных футбольных премий страны и носит имя экс-нападающего «Спартака» Федора Черенкова. Впервые награду вручили победителю в 1994 году.