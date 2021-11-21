Джикию признали «Джентльменом года-2021»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал лауреатом премии «Джентельмен года» по версии «Комсомольской правды».
Победителя выбирало жюри, в состав которого вошли тренеры, журналисты и лауреаты премии предыдущих лет.
«Джентльмен года» является одной из самых старых и авторитетных футбольных премий страны и носит имя экс-нападающего «Спартака» Федора Черенкова. Впервые награду вручили победителю в 1994 году.
Второе место в голосовании занял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, на третьем — голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.