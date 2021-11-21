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Джикию признали «Джентльменом года-2021»

вчера, 11:10

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал лауреатом премии «Джентельмен года» по версии «Комсомольской правды».

Победителя выбирало жюри, в состав которого вошли тренеры, журналисты и лауреаты премии предыдущих лет.

«Джентльмен года» является одной из самых старых и авторитетных футбольных премий страны и носит имя экс-нападающего «Спартака» Федора Черенкова. Впервые награду вручили победителю в 1994 году.

Второе место в голосовании занял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, на третьем — голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:03
Да действительно у Джикия хороший характер даже в проигрыше ведёт себя нормально
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:17
Это учителя джентльменов.
vinyardrip
vinyardrip ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:53
Да мне скорей приятно, когда вы сами себя засираете, но блин.. Какая ни есть, но это ваша команда, я б не стал так на своих вслух, но вы же спам.. Вам можно))
vinyardrip
vinyardrip ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:48
Если он не орет на своих и не строит, то ему все равно
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:46
Тут и спорить не о чем, достойный пассажир
Anisovich
Anisovich
вчера в 13:13
Джикия по джентльменски уступает всем дорогу к своим воротам и в спартаке, и в сборной, очень гостеприимный игорок.
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:12
Все что нужно знать о российском футболе...
Zubr1
Zubr1
вчера в 13:06
Какой Джикия джентельмен года, он в. Футбол не может играть, в кажачааа́ааааююютче косячит, фатальный футболист.От таких футболистов командам надо срочно избавляться, потопит команду, с очень тяжелой ногой, ужас.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:03
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:01
Джикия до и после вручения премии «Джентельмен года»:
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 12:57
Наверное за его быдло-выпады как в матче с Динамо. Странно, но премия называется "Джентельмен года"...
YVG
YVG
вчера в 12:55
Тогда спартак это команда 2021 года.
YVG
YVG
вчера в 12:52, ред.
Скорее всего выбирали Ловчев, Генич, Черданцев, Мостовой, Шмурнов и Уткин. Кому бы еще в голову такое пришло.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:36
Да Он - Григорий вообще хороший парень
David Young
David Young ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
вчера в 12:24
Такое можно сказать про почти все клубы российской футбольной Премьер-Лиги. Если включать европейский турниры то про все. Пока что так, во всяком случае.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 12:23
Как минимум раз двадцать становился ,,джентельменом,,в Спартаке..судя по пропущеным голам,вот сколько ,,джентельменских,,поступков допустил в сборной не знаю.Что касается обороны Спартака,там что ни игрок,то жентльмэн,проходите и забивайте,будьте любезны,милости просим....
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:21
А что именно с ним не так в этом плане?

Джентельмен больше про суть чем про стиль, как по мне.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:16
Да, уж, не тот сегодня джентльмен пошёл, таких бы в клетку сажать и за деньги показывать...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:08
Брулин
Брулин
вчера в 12:00
Провокатор и матершинник становится джентльменом и лицом лиги. Это все что надо знать о наших современных нравах.
particular
particular
вчера в 11:44
Спорное признание. Хотя, многие подобные номинации являются чаще ответом на запрос медиабратии и спортивной общественности, чем действительным олицетворением каких-то заявленных качеств...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:38
Бредятина, игрок, который чуть что срывается и бросается бодаться и орет на своих, да ещё и привозит
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
вчера в 11:19
Странное решение.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 11:19
И сколько по времени идут например до Казани??
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 11:18
Здравствуйте! Через сдэк сейчас идёт у вас отправка призов. Где их нужно забирать? И приходит ли извещение?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:15
А в чём цимес этого титула,меньше всех матерится на поле,или ещё какие иные достоинства,явленные миру??? Я без иронии,всё пытаюсь для себя прояснить. Хотя понимаю,что если У НИХ есть,то и жабке надо ножку протягивать...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:15, ред.
А я думал от "Пионерской зорьки" или журналов "Крокодил" и "Мурзилка"!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:14
Мои поздравления.
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