Звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили Акинфеева с юбилейными матчами

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев недавно провел 500-й матч в чемпионате России. Юбилейной стала игра 15-го тура против «Химок» (0:0).
Этот матч также стал 800-м в карьере Акинфеева во всех турнирах.
Пресс-служба москвичей показала специальный ролик, в котором игроки, тренеры и звезды спорта и шоу-бизнеса поздравили голкипера с этим достижением.
😍 Целая россыпь звёзд (и не только спортивных) поздравляет Игоря Акинфеева с выдающимся достижением — 800 матчей в карьере и 500 матчей в чемпионате России!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 21, 2021
Слуцкий, Дзагоев, Овечкин, Бурунов, Ласицкене и все-все-все ❤💙 pic.twitter.com/iF46qvNPRm
наших прославленных голкипиров : Хомич, Маслаченко, Рудаков, Чанов, Дасаев(правда гол от Ван Бастена не прощу), здоровья !!!
наших прославленных голкипиров : Хомич, Маслаченко, Рудаков, Чанов, Дасаев(правда гол от Ван Бастена не прощу), здоровья !!!
лучшее признание это история, написанная сэйвами и большими матчами, у Игоря с этим порядок
лучшее признание это история, написанная сэйвами и большими матчами, у Игоря с этим порядок
P.s.: Овечкин и тут рекламирует букмекеров?))
P.s.: Овечкин и тут рекламирует букмекеров?))