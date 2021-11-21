Звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили Акинфеева с юбилейными матчами

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вчера, 19:37

Вратарь ЦСКА недавно провел 500-й матч в чемпионате России. Юбилейной стала игра 15-го тура против «Химок» (0:0).

Этот матч также стал 800-м в карьере Акинфеева во всех турнирах.

Пресс-служба москвичей показала специальный ролик, в котором игроки, тренеры и звезды спорта и шоу-бизнеса поздравили голкипера с этим достижением.