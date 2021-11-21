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Звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили Акинфеева с юбилейными матчами

вчера, 19:37

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев недавно провел 500-й матч в чемпионате России. Юбилейной стала игра 15-го тура против «Химок» (0:0).

Этот матч также стал 800-м в карьере Акинфеева во всех турнирах.

Пресс-служба москвичей показала специальный ролик, в котором игроки, тренеры и звезды спорта и шоу-бизнеса поздравили голкипера с этим достижением.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 08:11
Отличный вратарь браво!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:45
Молодец!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:17
Ничья подпортила юбилей.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:43
Классное поздравление. Я тоже поздравляю Игоря. Это круто
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:14
Поздравляю Акинфеева с юбилейным матчем и пожелаю не останавливаться на достигнутом, и так же дальше продолжать радовать нас своей игрой.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:14
Без поддержки сверху Акинфееву такого никогда не достичь.
shur
shur
вчера в 20:09
...спасибо Игорёк! Уж после Льва Ивановича смело можно вносить в плеяду
наших прославленных голкипиров : Хомич, Маслаченко, Рудаков, Чанов, Дасаев(правда гол от Ван Бастена не прощу), здоровья !!!
blitz
blitz
вчера в 20:08
Присоединяюсь к поздравлениям!❤💙
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:06
а звезды то так себе, и событие так себе.
лучшее признание это история, написанная сэйвами и большими матчами, у Игоря с этим порядок
протон
протон
вчера в 20:03
Вроде только вчера отбил пенальти от Каряки в матче с КС, а уже 800-й матч…во время летит
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:02
Присоединяюсь к поздравлениям!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:01
Присоединяюсь к поздравлениям, Алан понравился больше всех, на позитиве))
P.s.: Овечкин и тут рекламирует букмекеров?))
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:39
Крутой результат 800 матчей .....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:38
Я тоже его поздравляю!
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