Бывшие игроки сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

Сегодня, 8 ноября, 75 лет исполнилось бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку.
Пресс-служба национальной команды опубликовала видео с поздравлениями от бывших подопечных голландского специалиста. С днём рождения Хиддинка поздравили Андрей Аршавин, Сергей Семак, Павел Погребняк, Динияр Билялетдинов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Торбинский и Константин Зырянов. Бывшие игроки подняли чашку капучино (любимый напиток Хиддинка) за здоровье тренера.
С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим ❤️— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021
We wish all the best to our former head coach Guus Hiddink on his 75th anniversary. Thank you for all you’ve done, we love you, Guus Ivanovich! Have a great day ❤️ pic.twitter.com/GKkYns9DpF
Напомним, что Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. С национальной командой он стал бронзовым призёром Евро-2008.
И хотя многие были против приглашения Г.Хиддинка, и больше всех был против В.Газзаев", Г.Хиддинк оправдал надежды тех кто его пригласил.
Сборная России выиграла бронзовые награды ЧЕ-2008 года, и это главный итог его работы!
Неудивительно что бывшие игроки помнят о нём и поздравляют его с 75-летием, хороший тренер, уважаемый человек, и хочется ему пожелать долгих и счастливых лет жизни!
И хотя многие были против приглашения Г.Хиддинка, и больше всех был против В.Газзаев", Г.Хиддинк оправдал надежды тех кто его пригласил.
Сборная России выиграла бронзовые награды ЧЕ-2008 года, и это главный итог его работы!
Неудивительно что бывшие игроки помнят о нём и поздравляют его с 75-летием, хороший тренер, уважаемый человек, и хочется ему пожелать долгих и счастливых лет жизни!