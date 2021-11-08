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Бывшие игроки сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

вчера, 11:17

Сегодня, 8 ноября, 75 лет исполнилось бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку.

Пресс-служба национальной команды опубликовала видео с поздравлениями от бывших подопечных голландского специалиста. С днём рождения Хиддинка поздравили Андрей Аршавин, Сергей Семак, Павел Погребняк, Динияр Билялетдинов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Торбинский и Константин Зырянов. Бывшие игроки подняли чашку капучино (любимый напиток Хиддинка) за здоровье тренера.

Напомним, что Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. С национальной командой он стал бронзовым призёром Евро-2008.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:18
Присоединяюсь к их поздравлениям!
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:54
Гус Иваныч заслужил! Неожиданной сказкой 2008 года 😉😎😃
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:15
Тренер который оставил о себе хорошую память для многомиллионных фанатов сборной России. Тренер который выполнял свою работу качественно, радуя своими успехами болельщиков сборной России...
И хотя многие были против приглашения Г.Хиддинка, и больше всех был против В.Газзаев", Г.Хиддинк оправдал надежды тех кто его пригласил.
Сборная России выиграла бронзовые награды ЧЕ-2008 года, и это главный итог его работы!

Неудивительно что бывшие игроки помнят о нём и поздравляют его с 75-летием, хороший тренер, уважаемый человек, и хочется ему пожелать долгих и счастливых лет жизни!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:51, ред.
Спасибо игрокам нашей Сборной образца 2008года, что не забыли поздравить, а нам-болельщикам лишний раз напомнить о 75-летии главного творца того бронзового успеха на Евро-2008, подарившего нам незабываемые эмоции от побед о которых сейчас можно только мечтать. Своей работой Хидинг заслужил любовь уважение не только у нас в России, но и в Испании, Англии, разумеется у себя в Голландии и особенно в Корее. Здаровья Вам Гус Иванович и долгих лет жизни.
beefs
beefs
вчера в 11:46
молодцы что не забыли своего старого и уважаемого тренера...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:42
Славные были времена
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:41
Хорошо работал тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:22
Присоединяюсь к их поздравлениям!
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