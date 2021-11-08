Бывшие игроки сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

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вчера, 11:17

Сегодня, 8 ноября, 75 лет исполнилось бывшему главному тренеру сборной России .

Пресс-служба национальной команды опубликовала видео с поздравлениями от бывших подопечных голландского специалиста. С днём рождения Хиддинка поздравили , , , , , , и . Бывшие игроки подняли чашку капучино (любимый напиток Хиддинка) за здоровье тренера.

С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим ❤️



We wish all the best to our former head coach Guus Hiddink on his 75th anniversary. Thank you for all you’ve done, we love you, Guus Ivanovich! Have a great day ❤️ pic.twitter.com/GKkYns9DpF — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021

Напомним, что Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. С национальной командой он стал бронзовым призёром Евро-2008.