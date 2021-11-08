Зеедорф поздравил Шевченко с назначением в «Дженоа»

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вчера, 17:43

Экс-футболист «Милана» написал поздравительный пост в Instagram для своего бывшего одноклубника по поводу его назначения на пост наставника «Дженоа».

Мой друг, желаю тебе удачи в новом приключении. Серия А вновь приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами. Я с нетерпением ожидаю твоего появления на тренерском мостике «Дженоа».

Завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового рулевого команды на стадионе «Луиджи Феррарис».

В Серии А украинец, будучи игроком, выступал за «Милан». Нападающий провёл 322 матча в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми голами и 45 результативными передачами.