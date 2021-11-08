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Зеедорф поздравил Шевченко с назначением в «Дженоа»

вчера, 17:43

Экс-футболист «Милана» Кларенс Зеедорф написал поздравительный пост в Instagram для своего бывшего одноклубника Андрея Шевченко по поводу его назначения на пост наставника «Дженоа».

Мой друг, желаю тебе удачи в новом приключении. Серия А вновь приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами. Я с нетерпением ожидаю твоего появления на тренерском мостике «Дженоа».

Завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового рулевого команды на стадионе «Луиджи Феррарис».

В Серии А украинец, будучи игроком, выступал за «Милан». Нападающий провёл 322 матча в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми голами и 45 результативными передачами.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:12
удачи и успехов Шеве на новом поприще!
Pryan 7
Pryan 7
вчера в 18:44
Зато если провалится, не так громко будет, ведь клуб не самый лучший, к сожалению.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:13, ред.
Одноклубники А.Шевченко: Зеедорф, Дида, Костакурта, Неста, П.Мальдини, Каладзе, Гаттузо, Пирло, Сержиньо, Руи Кошта, Амброзини, Ф.Индзаги, гл.тренер К.Анчелотти, которые 28 мая 2003 года выиграли ЛЧ обыграв в финале "Ювентус" в серии пенальти. Пенальти, решивший исход матча, забил А.Шевченко в ворота, которые защищал Буффон!

Тот финал стал вторым в истории ЛЧ в котором встречались команды одной страны, после "Реала" и "Валенсии" в 2000 году.

Ожидаем кто ещё из бывших одноклубников поздравит А.Шевченко и пожелает ему успехов в его дебюте в качестве главного тренера - в Серии А.
Futurista
Futurista
вчера в 18:05
В ответ Андрюха встал на колено)...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:44
Удачи Шеве!
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