Экс-футболист «Милана» Кларенс Зеедорф написал поздравительный пост в Instagram для своего бывшего одноклубника Андрея Шевченко по поводу его назначения на пост наставника «Дженоа».
Мой друг, желаю тебе удачи в новом приключении. Серия А вновь приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами. Я с нетерпением ожидаю твоего появления на тренерском мостике «Дженоа».
Завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового рулевого команды на стадионе «Луиджи Феррарис».
В Серии А украинец, будучи игроком, выступал за «Милан». Нападающий провёл 322 матча в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми голами и 45 результативными передачами.
Тот финал стал вторым в истории ЛЧ в котором встречались команды одной страны, после "Реала" и "Валенсии" в 2000 году.
Ожидаем кто ещё из бывших одноклубников поздравит А.Шевченко и пожелает ему успехов в его дебюте в качестве главного тренера - в Серии А.
Тот финал стал вторым в истории ЛЧ в котором встречались команды одной страны, после "Реала" и "Валенсии" в 2000 году.
Ожидаем кто ещё из бывших одноклубников поздравит А.Шевченко и пожелает ему успехов в его дебюте в качестве главного тренера - в Серии А.