Сборная России поздравила Лунёва с 30-летием

Сегодня, 13 ноября, 30 лет исполнилось голкиперу «Байера» и сборной России Андрею Лунёву. Пресс-служба национальной команды поздравила вратаря.
Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!
Лунёву – 30 🎂— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!#НашиПарни pic.twitter.com/zbTJmlqXr4
Лунёв всё ещё не выходил на поле в составе «Байера» в официальных матчах. За сборную России голкипер провёл 7 игр.