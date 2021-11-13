Сборная России поздравила Лунёва с 30-летием

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вчера, 10:11

Сегодня, 13 ноября, 30 лет исполнилось голкиперу «Байера» и сборной России . Пресс-служба национальной команды поздравила вратаря.

Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!

Лунёву – 30 🎂



Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!#НашиПарни pic.twitter.com/zbTJmlqXr4 — Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021

Лунёв всё ещё не выходил на поле в составе «Байера» в официальных матчах. За сборную России голкипер провёл 7 игр.