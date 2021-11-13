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Сборная России поздравила Лунёва с 30-летием

вчера, 10:11

Сегодня, 13 ноября, 30 лет исполнилось голкиперу «Байера» и сборной России Андрею Лунёву. Пресс-служба национальной команды поздравила вратаря.

Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!

Лунёв всё ещё не выходил на поле в составе «Байера» в официальных матчах. За сборную России голкипер провёл 7 игр.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 12:01
интересно, а немцы поздравили? в Европе ещё не отменили др?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:49
Андрюху с юбилеем! Всех благ!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:36
Присоединяюсь к поздравлениям.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 10:34
Надо было им Сектор спеть
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:14
И мы поздравляем и пожелаем Андрею - играть в стартовом составе "Байера"!
drug01
drug01
вчера в 10:13
Здоровья и удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:12
Присоединяюсь !!!!...Удачи тебе, Андрей!
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