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Роналду хочет видеть Зидана на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:46

Португальский нападающий МЮ Криштиану Роналду выразил желание, чтобы Зинедин Зидан возглавил его команду. Напомним, что француз сейчас находится без работы, он решил взять перерыв в тренерской карьере.

«Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время официально объявит об увольнении Оле-Гуннара Сульшера, а Зидан будет в числе кандидатов на пост наставника команды.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:34
Роналду хочет Зидана, Лопетеги, Энрике одновременно.... кто следующий?
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:48
ток вот Зидан зассыт, он будет сидеть и ждать либо место в ПСЖ либо в сборной Франции.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:43
Кто будет следующим? Зидан знает, как завоевывать Европу, в то время как у Роджерса, Почеттино и Тен Хaга есть поклонники на «Олд Траффорд» (а как насчет игрока-босса Роналду?).

Оле Гуннар Сульшер был уволен после того, как его срок пребывания в «Манчестер Юнайтед» достиг нового минимума, когда «Уотфорд» разгромил их со счетом 4:1 в субботу днем.

В прошлом месяце норвежец уже назвал свое поражение со счетом 0:5 от «Ливерпуля» своим «самым мрачным днем», но его бурное правление было нанесено еще один сокрушительный удар - и для «Юнайтед» это оказалось слишком болезненным.

Уже ходят слухи и предположения о том, кто может быть назначен на замену Сульшера, при этом букмекеры называют ряд известных имен фаворитами.

Бывший босс «Реала» Зинедин Зидан - явный фаворит на эту должность, в то время как Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг - другие имена в кадре, которые возможно приедут на «Олд Траффорд».

Три последовательных победы в Лиге чемпионов с «Реалом», а также два титула чемпиона лиги, безусловно, являются ярким резюме для любого потенциального работодателя.

«Юнайтед» пока далеки от победы в Лиге чемпионов, но такое громкое имя, как Зидан, безусловно, внушает оптимизм в отношении того, что дни славы могут скоро вернуться. У Зидана прекрасные отношения с Криштиану Роналду с того времени, когда они были вместе на Бернабеу.

Он также хорошо знает Рафаэля Варана со времен его пребывания в «Реале» и несколько раз хотел привести в клуб Поля Погба. Нынешний состав «Юнайтед» ему понравится, возможно, нет необходимости в дорогостоящих пополнениях.

Игроки уважают гений Зидана и в результате откликаются на его методы. Он определенно создал хорошую химию в раздевалке «Реала».

В какой-то момент у Роналду были шансы 19/1, и он был шестым фаворитом, но теперь эти шансы резко упали. Кто-то может сказать, что 36-летний игрок, вероятно, и так правит раздевалкой, поэтому управление командой будет естественным следующим шагом. Он почти наверняка сделает себя первым в каждом командном листе.

Роналду определенно обеспечил бы высочайшие стандарты как на поле, так и за его пределами, но трудно поверить, что он сделает что-нибудь, что уменьшит его шансы забить больше голов и побить больше рекордов в последние годы своей карьеры.
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:28
Зидан и Сульшер ждут решения Роналду.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:44
И Дзюба хочет Зидана
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:33
Неуёмный нарцисс желаютЬ!
Уж коротка дорога,
и сбились сапоги-
ты отдохни немного,
мозги нам не...полощи.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:25
Зидан в МЮ не поедет!
протон
протон
вчера в 11:16, ред.
Жёлтая пресса - двумя словами. Как себе газетёнка представляет себе эту ситуацию ??? Ну допустим что действительно хотят успокоить КриРо - и обещают ему Зидана. Но лишь на словах. А за спиной - так сказать - возьмут другого. Вот как после этого футболист будет относится к руководству ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:13
Роналду нужен такой тренер, который его слушался. Вспоминается случай когда Зидан его заменил и услышал оскорбления, как его, так и его матери, но в отличии от 2006 года Зидан проглотил обиду, так как его слово по сравнению с Роналду ничего не значит. Весь мир увидел как Зидан потерял достоинство.
Эмоциональный всплеск после перехода в МЮ прошёл и начались будни и возраст даёт знать. МЮ ждёт участь Юве, если ещё не хуже. Надо избавляться от Роналду и приглашать грамотного тренера и строить новую команду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:10
А еще хочет Переса, Чакыра, Оливера...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:08
Зидан на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед»
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:00
Роналду очень захотел видеть Зидана.
112910415
112910415
вчера в 10:56
хорошее желание ...
но Зидан, помнится, сейчас не готов к такому решению (?)
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