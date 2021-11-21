Роналду хочет видеть Зидана на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий МЮ Криштиану Роналду выразил желание, чтобы Зинедин Зидан возглавил его команду. Напомним, что француз сейчас находится без работы, он решил взять перерыв в тренерской карьере.
«Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время официально объявит об увольнении Оле-Гуннара Сульшера, а Зидан будет в числе кандидатов на пост наставника команды.
Оле Гуннар Сульшер был уволен после того, как его срок пребывания в «Манчестер Юнайтед» достиг нового минимума, когда «Уотфорд» разгромил их со счетом 4:1 в субботу днем.
В прошлом месяце норвежец уже назвал свое поражение со счетом 0:5 от «Ливерпуля» своим «самым мрачным днем», но его бурное правление было нанесено еще один сокрушительный удар - и для «Юнайтед» это оказалось слишком болезненным.
Уже ходят слухи и предположения о том, кто может быть назначен на замену Сульшера, при этом букмекеры называют ряд известных имен фаворитами.
Бывший босс «Реала» Зинедин Зидан - явный фаворит на эту должность, в то время как Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг - другие имена в кадре, которые возможно приедут на «Олд Траффорд».
Три последовательных победы в Лиге чемпионов с «Реалом», а также два титула чемпиона лиги, безусловно, являются ярким резюме для любого потенциального работодателя.
«Юнайтед» пока далеки от победы в Лиге чемпионов, но такое громкое имя, как Зидан, безусловно, внушает оптимизм в отношении того, что дни славы могут скоро вернуться. У Зидана прекрасные отношения с Криштиану Роналду с того времени, когда они были вместе на Бернабеу.
Он также хорошо знает Рафаэля Варана со времен его пребывания в «Реале» и несколько раз хотел привести в клуб Поля Погба. Нынешний состав «Юнайтед» ему понравится, возможно, нет необходимости в дорогостоящих пополнениях.
Игроки уважают гений Зидана и в результате откликаются на его методы. Он определенно создал хорошую химию в раздевалке «Реала».
В какой-то момент у Роналду были шансы 19/1, и он был шестым фаворитом, но теперь эти шансы резко упали. Кто-то может сказать, что 36-летний игрок, вероятно, и так правит раздевалкой, поэтому управление командой будет естественным следующим шагом. Он почти наверняка сделает себя первым в каждом командном листе.
Роналду определенно обеспечил бы высочайшие стандарты как на поле, так и за его пределами, но трудно поверить, что он сделает что-нибудь, что уменьшит его шансы забить больше голов и побить больше рекордов в последние годы своей карьеры.
Оле Гуннар Сульшер был уволен после того, как его срок пребывания в «Манчестер Юнайтед» достиг нового минимума, когда «Уотфорд» разгромил их со счетом 4:1 в субботу днем.
В прошлом месяце норвежец уже назвал свое поражение со счетом 0:5 от «Ливерпуля» своим «самым мрачным днем», но его бурное правление было нанесено еще один сокрушительный удар - и для «Юнайтед» это оказалось слишком болезненным.
Уже ходят слухи и предположения о том, кто может быть назначен на замену Сульшера, при этом букмекеры называют ряд известных имен фаворитами.
Бывший босс «Реала» Зинедин Зидан - явный фаворит на эту должность, в то время как Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг - другие имена в кадре, которые возможно приедут на «Олд Траффорд».
Три последовательных победы в Лиге чемпионов с «Реалом», а также два титула чемпиона лиги, безусловно, являются ярким резюме для любого потенциального работодателя.
«Юнайтед» пока далеки от победы в Лиге чемпионов, но такое громкое имя, как Зидан, безусловно, внушает оптимизм в отношении того, что дни славы могут скоро вернуться. У Зидана прекрасные отношения с Криштиану Роналду с того времени, когда они были вместе на Бернабеу.
Он также хорошо знает Рафаэля Варана со времен его пребывания в «Реале» и несколько раз хотел привести в клуб Поля Погба. Нынешний состав «Юнайтед» ему понравится, возможно, нет необходимости в дорогостоящих пополнениях.
Игроки уважают гений Зидана и в результате откликаются на его методы. Он определенно создал хорошую химию в раздевалке «Реала».
В какой-то момент у Роналду были шансы 19/1, и он был шестым фаворитом, но теперь эти шансы резко упали. Кто-то может сказать, что 36-летний игрок, вероятно, и так правит раздевалкой, поэтому управление командой будет естественным следующим шагом. Он почти наверняка сделает себя первым в каждом командном листе.
Роналду определенно обеспечил бы высочайшие стандарты как на поле, так и за его пределами, но трудно поверить, что он сделает что-нибудь, что уменьшит его шансы забить больше голов и побить больше рекордов в последние годы своей карьеры.