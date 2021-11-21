Роналду хочет видеть Зидана на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:46

Португальский нападающий МЮ выразил желание, чтобы возглавил его команду. Напомним, что француз сейчас находится без работы, он решил взять перерыв в тренерской карьере.

«Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время официально объявит об увольнении , а Зидан будет в числе кандидатов на пост наставника команды.