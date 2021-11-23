Глеб: «Гисдоль спокойный, совсем неэмоциональный. Но дотошный в деталях»

Бывший белорусский футболист «Арсенала» и «Барселоны» рассказал о работе с главным тренером «Локомотива» :

Мне позвонил агент и сказал, что Маркус Гисдоль принял «Локомотив». Попросили, чтобы я приехал, помог с переводом, в каких-то моментах подсказал.

Маркус, на самом деле, амбициозный тренер, который знает, чего хочет. Он строит игру на быстром, агрессивном отборе, быстрых атаках. Дисциплина для него важна. Нет авторитетов.

Он спокойный, совсем неэмоциональный. Но дотошный в деталях, мелочах. Для него важен каждый нюанс. Маркус спокойно анализирует, смотрит, изучает каждого игрока. Настоящий педант.