Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин восстановился после травмы.
Россиянин вернулся к тренировкам в общей группе «фиалок». Форвард пропускал последние матчи команды из Флоренции из-за мышечного повреждения.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.
Интересно, когда в Фиорентине это поймут и перестанут кормить нахлебника?
Интересно, когда в Фиорентине это поймут и перестанут кормить нахлебника?
Если говорить о Кокорине и о футболе, то Кокорин - аферист века в футболе!!!
Если говорить о Кокорине и о футболе, то Кокорин - аферист века в футболе!!!
https://www.youtube.com/watch?v=PeHXBuutzVk
завтра и послезавтра соответственно
завтра и послезавтра соответственно
Настоящий боец !!!)
Настоящий боец !!!)
Стыдно даже думать..)
Стыдно даже думать..)
так вот почему обыграли Милан. Были вдохновлены возвращением Александра
так вот почему обыграли Милан. Были вдохновлены возвращением Александра
Ну всё, парень, который считает касания Александра в матчах, настало твое время
Ну всё, парень, который считает касания Александра в матчах, настало твое время