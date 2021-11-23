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Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

вчера, 18:01

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин восстановился после травмы.

Россиянин вернулся к тренировкам в общей группе «фиалок». Форвард пропускал последние матчи команды из Флоренции из-за мышечного повреждения.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:49
не сглазить бы
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:03
Да не давайте ему тренироваться, пусть сразу на игру выходит,а то завтра опять травму получит,а так хоть поиграет одну игру
Знатог
Знатог
вчера в 21:20
Оч рад что Саня здоров. А как у него стул? нормальный?
4RT
4RT
вчера в 19:46
Фиорентине лучше бы не рисковать,вдруг опять надорвётся
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:37
Не каждому такое дано, такие как Коко рождаются раз в тысяча лет.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:36
Пора букмекерам начать принимать ставки на то как быстро Санёк получит следующую травму)))
YVG
YVG
вчера в 19:36
Скоро будет требовать повышения зарплаты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:36
Во Флоренции сегодня праздник, сам пахан вышел на тренировки.
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 19:34
Вернулся ещё сильнее!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:29
Думаешь,каждому легко признаваться,что тебя облапошили на крупную сумму,да ещё какой-то Федун из второсортного чемпионата? Да ещё и наследникам римлян и Муссолини.
makkie
makkie
вчера в 19:19
Кокорину пора заканчивать с футболом.
Интересно, когда в Фиорентине это поймут и перестанут кормить нахлебника?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:13
Как на смерть Наполеона(прости,Буонапарте за подобное сравнение!) : "Это уже не новость,это просто факт!".
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:11
Саня, давай ! Дави макаронников ! Где табуретки ?
старина
старина
вчера в 19:08
Так и до сборной недалеко
Cat01
Cat01
вчера в 19:00
Долго ждали этого момента!
shur
shur
вчера в 18:58
...а кто это?!
beefs
beefs
вчера в 18:57
вот это молодца, можно приравнять к подвигу...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:53
На тусовке травму получил?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:47
Вернулся в общую группу, чтобы завтра продолжить индивидуально...
Если говорить о Кокорине и о футболе, то Кокорин - аферист века в футболе!!!
memphis
memphis
вчера в 18:25
Валера уже набирает его номер
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:25
Раскаты грома и вспышки молнии Кокорина в «Фиорентине».
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:24
Через 3 минуты начнутся переговоры о продлении контракта еще на полчаса.
112910415
112910415
вчера в 18:22
Наполи и Лацио развалятся в панике, узнав об этом !
завтра и послезавтра соответственно
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Ай да Молодец ! Вот это сила воли, вот это дух , вот это я понимаю !
Настоящий боец !!!)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:20
По сравнению с Рамосом Саша безоговорочный фаворит...лучший симулянт Европы, мира и окрестностей...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:17
У них с Рамосом какой-то заочный спор идет, что тот вернулся в команду, что этот)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:15
Никакой разницы нет, что он вернулся, что я вернулся..хотя разница есть..ахахаха
Стыдно даже думать..)
протон
протон ответ BENFICA (раскрыть)
вчера в 18:13
Это покруче возвращения Роналду в МЮ и возможного Месси в Барселону!
так вот почему обыграли Милан. Были вдохновлены возвращением Александра
протон
протон
вчера в 18:12
Теперь попрут фиалки
Ну всё, парень, который считает касания Александра в матчах, настало твое время
протон
протон
вчера в 18:11
Солдат спит, служба идёт !
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