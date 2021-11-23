Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

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вчера, 18:01

Нападающий «Фиорентины» восстановился после травмы.

Россиянин вернулся к тренировкам в общей группе «фиалок». Форвард пропускал последние матчи команды из Флоренции из-за мышечного повреждения.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.