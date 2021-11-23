Корнаухов: «„Зенит“ мощнее и лучше, чем „Мальме“»

Российский тренер Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».

«Зенит» мощнее и лучше, он доказал это в первом матче. Разница межу командами в таблице всего три очка? Потому что есть «Челси» и «Ювентус», у нас же с «Мальме» получается междусобойчик. Болельщики будут поддерживать «Мальме», у шведов еще есть шансы попробовать зацепиться [за продолжение борьбы в еврокубках], им нужно идти ва-банк, если хотят выиграть.