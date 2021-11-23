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Корнаухов: «„Зенит“ мощнее и лучше, чем „Мальме“»

вчера, 20:20
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский тренер Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».

«Зенит» мощнее и лучше, он доказал это в первом матче. Разница межу командами в таблице всего три очка? Потому что есть «Челси» и «Ювентус», у нас же с «Мальме» получается междусобойчик. Болельщики будут поддерживать «Мальме», у шведов еще есть шансы попробовать зацепиться [за продолжение борьбы в еврокубках], им нужно идти ва-банк, если хотят выиграть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:10
Мальме показал, что это не совсем так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:13
Ну сегодня многие эксперты могут обломаться!
makkie
makkie
вчера в 21:21
Проблема российских клубов в ЛЧ и ЛЕ - шапкозакидательство и расхлябанность. Причём у всех без исключения.
Если Зенит посчитает, что дело в шляпе - получат от Мальмё!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:45
Это так, но в футболе не это главное - кто мощнее и лучше, а расписание чемпионатов перед такими матчами. Даже «Бавария» может проиграть из-за сложного графика. Нынешняя «Бавария» машина? - да, но она проиграла в этом сезоне из-за графика (Аугсбург - Бавария 2:1). Ну «Зенит» конечно не «Бавария», и РПЛ не Бундеслига, но система такая же, просто разница в рейтингах чемпионатов.
«Мальме» может даже удивить, хотя бы ничья возможен. Удачи «Зениту».
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:44, ред.
Вроде ни у кого в Мальмё легкой прогулки не было,даже у "Юве",несмотря на крупный счёт.А учитывая странные сложные матчи "Зенита" с недо-пере-викингами в прошедших сезонах,ожидать можно всё что угодно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:24, ред.
С этим тяжело спорить. Удачи.
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