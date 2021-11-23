Малафеев: «Гипотетически шансы на выход из группы в ЛЧ у „Зенита“ есть».

Бывший голкипер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Думаю, «Зенит» сегодня должен одержать победу. Матч не будет легким — мне кажется, «Мальме» упрется и не допустит большого количества забитых мячей. Но будем надеяться, что у «Зенита» получится показать свою игру, хочется посмотреть на зрелищный матч с голами.

Что касается потери Крицюка, то отсутствие любого игрока основы — это неприятно. Но понятно, что здесь ситуация не критическая: Миша Кержаков полноценно его заменит. Единственное, конечно, если вдруг с Мишей что-нибудь случится, будет форс-мажор. Но надеюсь, что всё будет хорошо, и соперник не будет сильно беспокоить голкипера «Зенита».

Гипотетически шансы на выход из группы у «Зенита» есть, сохранились. Мы будем до последнего в это верить, надо играть, бороться. Конечно, все намного сложнее: не все зависит только от «Зенита». Но нужно сделать все возможное, показать свой максимум, а там пусть будет как будет.