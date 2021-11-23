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Малафеев: «Гипотетически шансы на выход из группы в ЛЧ у „Зенита“ есть»

вчера, 18:14
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Думаю, «Зенит» сегодня должен одержать победу. Матч не будет легким — мне кажется, «Мальме» упрется и не допустит большого количества забитых мячей. Но будем надеяться, что у «Зенита» получится показать свою игру, хочется посмотреть на зрелищный матч с голами.

Что касается потери Крицюка, то отсутствие любого игрока основы — это неприятно. Но понятно, что здесь ситуация не критическая: Миша Кержаков полноценно его заменит. Единственное, конечно, если вдруг с Мишей что-нибудь случится, будет форс-мажор. Но надеюсь, что всё будет хорошо, и соперник не будет сильно беспокоить голкипера «Зенита».

Гипотетически шансы на выход из группы у «Зенита» есть, сохранились. Мы будем до последнего в это верить, надо играть, бороться. Конечно, все намного сложнее: не все зависит только от «Зенита». Но нужно сделать все возможное, показать свой максимум, а там пусть будет как будет.

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:22
Одна ничья при пяти поражениях в шести матчах прошлого сезона. Тогда все сбылось!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:20
их не было и до жеребьёвки и тем более после ни гипотетически ни потетически и ..... всякие итически
112910415
112910415
вчера в 19:26
совсем уже гипотетически
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:17
Малафеев: «Гипотетически шансы на выход из группы в ЛЧ у „Зенита“ есть».
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:13
Шансы уж слишком гипотетические, больше подойдет "только математически возможные". Ни по игре, ни по результату "Зенит" не пройдет в плей-офф Лиги Чемпионов. Разве не убедили спаренные встречи с "Ювентусом", что "Зенит" по силе не тянет в первую двойку в своей группе. Надо сконцентрироваться на сегодняшней игре с "Мальме", а то знаю апатичность наших клубов к результатам в еврокубках, можно нарваться на упорную и мотивированную игру "Мальме" и оказаться к окончанию группового этапа на четвертом месте в группе, что будет равносильно краху, окончательному унижению уровня РПЛ и возможно завершением питерского отрезка карьеры для Сергея Семака.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:12
Тут бы Мальмё не проиграть, а не в Лиге Чемпионов остаться
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:06
Гипотетически-зибзически,если быть точным!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:53
Мечтать не вредно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:45
Буду очень рад если питерцы оставят хваленых пенсов за бортом
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:43
Гипотетически - не знаю, но - гиппопотамически Зенит победит.

Это когда Дзюба на острие атаки.
протон
протон
вчера в 18:28
Эта гипотеза для Зенита в Европе равна нулю
Futurista
Futurista
вчера в 18:18
Гипотетические шансы на полуфинал ЛЧ еще есть)...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:15
Да нет!
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