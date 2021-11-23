Кононов: «Думаю, что „Спартак“ сможет повторить победу над „Наполи“»

Бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

Хочется, чтобы «Спартак» выполнил задачу, прошел дальше. Сможет ли команда повторить победу над «Наполи»? Я думаю, что да.

Игроки «Спартака» будут настроены, несколько футболистов «Наполи» не смогут принять участие в матче. Ситуация у «красно-белых» сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле. Каждая победа придает уверенности. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший матч.