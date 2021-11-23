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Кононов: «Думаю, что „Спартак“ сможет повторить победу над „Наполи“»

вчера, 20:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи18:30 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

Хочется, чтобы «Спартак» выполнил задачу, прошел дальше. Сможет ли команда повторить победу над «Наполи»? Я думаю, что да.

Игроки «Спартака» будут настроены, несколько футболистов «Наполи» не смогут принять участие в матче. Ситуация у «красно-белых» сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле. Каждая победа придает уверенности. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший матч.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:59
Каждый имеет право на своё мнение, но, видимо, Кононов давно не смотрел матчи Спартака и не знает, во что играет клуб. ))
112910415
112910415
сегодня в 06:44
Спартак может,
но Спартак и по-другому может
ABir
ABir
вчера в 22:15, ред.
Спартаку надо как-то реабилитироваться перед болельщиками. Почему бы не в матче с Наполи?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:28
Нет такой уверенности
санек002
санек002 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:25
конечно же же хотелось что бы обыграли наполи!но мечтать не вредно!вредно не мечтать!
Сп62
Сп62
вчера в 20:41
Показать хороший футбол это ещё не обязательно победить, хотя очень хочется виктории.
протон
протон
вчера в 20:26
Не удивлюсь, если Спартак снова героически обыграет Наполи, а затем традиционно сольёт Уфе
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:21
Блажен,кто верует...Но верится с трудом.Если даже вничью сыграют,то это будет лучший клуб РПЛ в этом евросезоне.
roniker_
roniker_
вчера в 20:16
Сможет ли команда повторить победу над «Наполи»? Я думаю, что да... На "Плойке", после игры
makkie
makkie
вчера в 20:09
Смотрите-ка, Олег Георгиевич Кононов объявился.
Futurista
Futurista
вчера в 20:09
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:08
И я так думаю.
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