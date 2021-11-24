«Барселона» дома сыграла вничью с «Бенфикой»

«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Стадион Камп Ноу
«Барселона» — «Бенфика» 0:0 (0:0)
«Барселона»: тер Штеген, Рональд Араухо (Гарсия 87), Пике, Ленгле (Дест 86), Демир (Дембеле 66), Бускетс, де Йонг, Альба, Гонсалес, Гави, Депай
Главный тренер: Хави.
«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберто, Вайгль, Мариу (Таарабт 59), Гримальдо (Сеферович 81), Рафа Силва (Лазаро 70), Эвертон (Пицци 70), Яремчук (Нуньес 59)
Главный тренер: Жезуш Жорже.
Предупреждения: Гримальдо 36, Мариу 49, Пике 49, Влаходимос 90+2, Таарабт 90+5
Очень нужна была победа, но увы. Сегодня Бенфика пришла за ничьей и они своего добились.
Барселоне очень тяжело даются голы, один Депай не вывозит. С выходом Дембеле конечно ситуация изменилась, появилась острота у ворот соперника, но этого оказалось недостаточно)
Очень надёжно сыграл сегодня Араухо! Как же я порадовался, когда он забил, но минимальный офсайд все испортил! Парень сегодня старался, молодец.
Все понравилось, кроме счета) болельщики были на высоте, гнали команду весь матч вперёд. Классная была атмосфера на стадионе)
Но ничего, это всего лишь вторая игра Хави.
С Баварией шансы малы, но все равно нужно попытаться у них выиграть, тем более у них нет мотивации) но это неточно.
Удачи каталонцам, сегодня ее не хватило. Болельщикам терпения)
Очень нужна была победа, но увы. Сегодня Бенфика пришла за ничьей и они своего добились.
Барселоне очень тяжело даются голы, один Депай не вывозит. С выходом Дембеле конечно ситуация изменилась, появилась острота у ворот соперника, но этого оказалось недостаточно)
Очень надёжно сыграл сегодня Араухо! Как же я порадовался, когда он забил, но минимальный офсайд все испортил! Парень сегодня старался, молодец.
Все понравилось, кроме счета) болельщики были на высоте, гнали команду весь матч вперёд. Классная была атмосфера на стадионе)
Но ничего, это всего лишь вторая игра Хави.
С Баварией шансы малы, но все равно нужно попытаться у них выиграть, тем более у них нет мотивации) но это неточно.
Удачи каталонцам, сегодня ее не хватило. Болельщикам терпения)