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«Барселона» дома сыграла вничью с «Бенфикой»

сегодня, 00:53
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«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Стадион Камп Ноу

«Барселона» — «Бенфика» 0:0 (0:0)

«Барселона»: тер Штеген, Рональд Араухо (Гарсия 87), Пике, Ленгле (Дест 86), Демир (Дембеле 66), Бускетс, де Йонг, Альба, Гонсалес, Гави, Депай
Главный тренер: Хави.

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберто, Вайгль, Мариу (Таарабт 59), Гримальдо (Сеферович 81), Рафа Силва (Лазаро 70), Эвертон (Пицци 70), Яремчук (Нуньес 59)
Главный тренер: Жезуш Жорже.

Предупреждения: Гримальдо 36, Мариу 49, Пике 49, Влаходимос 90+2, Таарабт 90+5

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:02, ред.
Хави ничего и не сделает. Без денег в современном футболе ничего не добьешься. А денег как раз и нет. Многие пишут про талантливую молодежь. Но это полная чушь. Нет никаких талантов. Так, игроки середняки, или чуть выше среднего уровня. Не более того. И чтоб такие игроки достигли каких-нибудь успехов, в каждой линии нужны опытные игроки, которые смогут чему-нибудь их научить. В Барселоне и с этим большие проблемы. Пике ничему не сможет научить защитников, т.к. сам всю карьеру косячит. В полузащите та же история. Чему атакуюших полузащитников может научить Де Йонг. Он сам ничего не умеет. Абсолютно провальный трансфер. Против аутсайдеров Ла Лиги он еще что-то может. Но только сильный соперник, он сразу с поля исчезает. В нападении все и так понятно. Там вообще никого нет.
Bobon
Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 12:42, ред.
А Депай не ошибка? Он вообще порол все, что можно и нельзя. Де Йонг начал играть только после 70 минуты. До этого вообще не понятно, что он делал. Нападающих нет вообще. Бавария раскатает такую Барселону даже третьим составом. В ЛЕ ловить тоже нечего. Любая более-менее организованная команда уничтожит такую Барсу без особых проблем. Поэтому нужно концентрироваться на чемпионате. На следующий сезон, если команда попадет в ЛЕ, шансы там будут. На большее рассчитывать нет смысла. Денег все равно нет и не будет. Спонсоры не предложат серьезные контракты команде, которая все время позорится.
протон
протон
сегодня в 12:04
Матчи Барсы - рай для местных троллеров. Непонятные люди требуют от Хави, который и месяца не поработал, чтобы он выносил Бенфику 5-0, требуют красивой игры с первых матчей, забывая, что он тренирует основу от силы две недели. Не удивлюсь, что после возможного отравления в ЛЕ тут найдутся ауты, которые будут писать, что Хави физручело и разрушил Барселону.
протон
протон
сегодня в 12:03
Изначально ставил на ничью, поменял мнение на минимальную победу Барсы,
Честно, ни грамму не стыдно за Барсу. Они сегодня реально пахали, а вот к Депаю очень много вопросов.
Концовка огонь! Барса походу Лигу Европы будет осваивать весной. Депай провалил важнейшую игру, тоже мне лидер...
112910415
112910415
сегодня в 11:08
не всё сразу, Хави не волшебник
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:46
Нынешний уровень "Барсы" позволяет рассчитывать только на подобные результаты.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ливерпулище (раскрыть)
сегодня в 10:45
Поражение не может быть за счастье. Только победа!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:53
будут играть в ЛЕ
Incredulous
Incredulous ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 08:33
Потому что в отличии от Бартомеу, Перес никогда не церемонился с футболистами, не зависимо от их статуса. Клуб не прогинался под Роналду или Рамоса, усугубляя своё финансовое положение, только ради того, чтобы удовлетворить аппетиты зажравшихся звёзд. Интересы клуба всегда ценились выше интересов отдельного игрока, какой звездой бы он ни был. А вы скажите спасибо вашему маленькому царьку, который на пару с Бартомеу доили клуб до последнего, высасывая из него последнюю кровь, а когда деньги закончились, ваш истинный каталонский патриот быстро побежал туда, где деньги имеются в достатке, оставив свой родной клуб без трусов.
Землянин
Землянин
сегодня в 07:14
Наш парень хорошо отыграл 👌
112910415
112910415
сегодня в 06:21
очень жаль, что не победили ... работать и верить !
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 04:47
Вам настраиваться нужно что бы в очередной раз разгромно не проиграть )) Если 2-0 проиграете за счастье будет
RaulReal
RaulReal ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 04:32
Потому что у Реала не было такого президента как Бартамеу(надеюсь и не будет), а дон Перес строит планы на вперёд, даже если клуб будет говорить денег нет пару сотен миллионов Перес найдет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:55
Хорошо, что не проиграли.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 02:53
Как не крути, а в ЛЕ Барсе будет лучше. Им по силу взять трофей. А в ЛЧ, если выйдут из группы и попадут на Ливер к примеру.
Барса не готова пока. А Хави нужно время для подготовки и несколько топ приобретений для нового сезона и ЛЧ
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:52
Бавария любит громить Барселону,пусть мюнхенцам победа не нужна но всё же скорее всего они обыграют каталонцев в последнем туре-вплоть до уверенности!
А у Бенфики назрел главный матч сезона в Европе-с Динамо,и я думаю португальцы победят
Барса добро пожаловать в ЛЕ-честно говоря не думал что когда нибудь увижу Барселону в этом турнире!
sash71
sash71 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 02:22
Хави был моим кумиром. Но стать тренером кумиром под силу единицам. Гвардиола в своё время заложил такой фундамент, который давал плоды и после его ухода. Желаю Хави создать свою Барселону со своей "харизмой".
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 02:14
Этот сезон для Хави скорее испытательный)
После полноценной предсезонки будет видно, способен ли он тянуть клуб, который ставит высокие задачи.
Я, как и ты, очень хочу, чтобы Хави добился успехов у руля Барселоны, но время все покажет. Сейчас непростые время для каталонцев, подписать кого то большая проблема для клуба, поэтому Хави придётся искать себе игроков в Ла Масии или же подписывать свободных агентов.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:11
Жаль что гол Араухо отменили. Там офсайд то был минимальный. Эх чуть чуть забежал.
sash71
sash71 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:54
Для Барселоны всегда была проблема играть против автобусов даже с Месси. Если Хави в ближайшие пять, шесть матчей не придаст рисунка игры то навряд ли у него это получится в будущем. На хапе имени Хави тут уже не выедешь. Мне всегда импонировали тренера стратеги такие как Клопп, Хайнкес, Анчелотти. Они могли и могут слепить пулю из .......
kanuni
kanuni
сегодня в 01:50
‘’Сосиски’’ разнесут ‘’барсуков’’ в последнем туре даже вторым составом,тем более играют дома.Про отсутствие мотивации чушь,набрать 18 из 18 и стать вторым клубом после Реала кто смог такое дважды.Победа Бенфики на Да Луж и привет ЛЕ.
sash71
sash71
сегодня в 01:47
Кто то мог себе представить Барселону в ЛЧ у которой в графе забитые мячи будет стоять 2 перед последним туром ?
Сегодняшние реалии и перспективы команды плачевны. Даже если Барса будет играть в ЛЕ то и там она навряд ли сможет показать достойный уровень игры. Я не понимаю почему тот же Реал, который трубит громче всех, что команда в долгах как в шелках сумела пройти достойно смену состава, а Барса с ее великой академией оказалась на дне.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 01:43
С Баварией однозначно будет тяжело, с этим трудно спорить) победа с этим составом над баварией, это почти как из области фантастики.
Сегодня была вторая игра Хави, может к тому моменту чуть прибавят?) Кто их знает.. да и Бенфика весь матч играла строго от обороны, такой автобус взломать трудная задача для такой Барселоны.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:36
Настраиваться нужно на победу)
sash71
sash71 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:35
За весь матч Барселона нанесла в створ ворот Бенфики всего лишь 3 удара. Я вообще с трудом представляю, что они смогут показать с Баварией ! Депай возможно и хороший нападающий но уровень игры он показывает в Барсе средний (даже ниже).
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 01:29
Я бы не назвал это бей-беги)
Согласен с тем, что игроков не лучшим образом выводят на ударные позиции. Но и нападающих то по сути в команде нет) один Депай играет и все на этом..
Может быть, когда все будут в строю появится креативность впереди)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 01:26
У Хави есть Люк Де Йонг, таранный тип нападающего)
Конечно не топовый, но что то не выпускает, даже на навал, как сегодня.
sash71
sash71 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:25
Проблема в том, что команда не умеет выводить на ударную позицию того кто сможет реализовать. Ни Дембеле ни Фати ни кто другой сейчас этого делать не умеют. Над этим надо работать тренеру с дальнейшим рисунком и планом на игру. А пока это называется бей беги
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Мне нравится твой оптимизм, буду только рад, если так и произойдёт)
После последних событий мне немного тяжело с этим)) имеется ввиду, представить победу Барселоны на Альянц Арене.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:22
Вторую игру подряд не пропускают)
Хоть что то можно сегодня отметить.
Клоунада в обороне хотя бы в этом матче отсутствовала
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