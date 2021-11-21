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МЮ опустился на 8-е место. Итоги 12-го тура АПЛ

вчера, 21:51

Завершились все матчи 12-го тура чемпионата Англии.

«Лестер Сити» — «Челси» 0:3
Голы: Рюдигер Антонио 14, Канте Нголо 28, Пулишич Кристиан 71

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0
Голы: Уоткинс Олли 84, Мингс Тайрон 88

«Бернли» — «Кристал Пэлас» 3:3
Голы: Ми Бен 19, Вуд Крис 27, Корне Максвел 49 — Бентеке Кристиан 8, Бентеке Кристиан 36, Гуэхи Марк 42

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд» 3:3
Голы: Лассельс Джамаал 10, Жоэлинтон 39, Сен-Максимен Аллен 75 — Тоуни Айвен 11, Генри Рико 31, Лассельс Джамаал 61 (автогол)

«Норвич Сити» — «Саутгемптон» 2:1
Голы: Пукки Теему 7, Хэнли Грант 79 — Че Адамс 4

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:1
Голы: Кинг Джошуа 28, Сарр Исмаила 44, Жоао Педро 90+2, Деннис Эммануэль 90+6 — ван де Бек Донни 50

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Хименес Рауль 58

«Ливерпуль» — «Арсенал» 4:0
Голы: Мане Садио 39, Жота Диого 52, Салах Мохамед 73, Минамино Такуми 77

«Манчестер Сити» — «Эвертон» 3:0
Голы: Стерлинг Рахим 44, Родри 55, Силва Бернарду 86

«Тоттенхэм» — «Лидс» 2:1
Голы: Хейбьерг Пьер-Эмиль 58, Регилон 69 — Джеймс Даниэл 44

МЮ опустился на 8-е место. Итоги 12-го тура АПЛ

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:11
Криштиану подыскивает новый клуб
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:28
Всё прошло без неожиданности, если не считать МЮ
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:15
Приход Роналду развалил Манчестер Юнайтед.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:54
Истерика Криштиану не за горами 😂
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Чего ж ты так Рона не любишь? Меська вообще гном) Я не персофан, разве что Брюс Дикинсон - это мощнейший человек! (и человек, который вылечился от рака гортани, и пилот своего Боинга, и вокалист самой популярной метал-группы) Но это уже не футбол. Нету в футболе никаких, ни лучших, ни вымышленных.
P.S.: Мэйдены еще и пиво свое продают, и игруху для андроидов забацали) Была еще комп-игра, но некоторым не зашло(
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:46
Че-то Ньюкасл никак не оджигает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:25
Гнать надо было не тренера, а дайвера. Все беды от него ;)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:16
Челси там где и должен быть и это радует !!! Удачи !!!
протон
протон
вчера в 22:12
Лучше скажите насколько отстает от зоны вылета
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:56
Всё ровно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:53
Все лидеры выиграли, идем дальше)
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