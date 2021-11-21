МЮ опустился на 8-е место. Итоги 12-го тура АПЛ

Завершились все матчи 12-го тура чемпионата Англии.
«Лестер Сити» — «Челси» 0:3
Голы: Рюдигер Антонио 14, Канте Нголо 28, Пулишич Кристиан 71
«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0
Голы: Уоткинс Олли 84, Мингс Тайрон 88
«Бернли» — «Кристал Пэлас» 3:3
Голы: Ми Бен 19, Вуд Крис 27, Корне Максвел 49 — Бентеке Кристиан 8, Бентеке Кристиан 36, Гуэхи Марк 42
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд» 3:3
Голы: Лассельс Джамаал 10, Жоэлинтон 39, Сен-Максимен Аллен 75 — Тоуни Айвен 11, Генри Рико 31, Лассельс Джамаал 61 (автогол)
«Норвич Сити» — «Саутгемптон» 2:1
Голы: Пукки Теему 7, Хэнли Грант 79 — Че Адамс 4
«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:1
Голы: Кинг Джошуа 28, Сарр Исмаила 44, Жоао Педро 90+2, Деннис Эммануэль 90+6 — ван де Бек Донни 50
«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Хименес Рауль 58
«Ливерпуль» — «Арсенал» 4:0
Голы: Мане Садио 39, Жота Диого 52, Салах Мохамед 73, Минамино Такуми 77
«Манчестер Сити» — «Эвертон» 3:0
Голы: Стерлинг Рахим 44, Родри 55, Силва Бернарду 86
«Тоттенхэм» — «Лидс» 2:1
Голы: Хейбьерг Пьер-Эмиль 58, Регилон 69 — Джеймс Даниэл 44
P.S.: Мэйдены еще и пиво свое продают, и игруху для андроидов забацали) Была еще комп-игра, но некоторым не зашло(
P.S.: Мэйдены еще и пиво свое продают, и игруху для андроидов забацали) Была еще комп-игра, но некоторым не зашло(