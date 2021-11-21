«Боруссия» Д приблизилась к «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Германии.
«Аугсбург» — «Бавария» 2:1
Голы: Педерсен Мадс 23, Хан Андре 36 — Левандовски Роберт 38
«Боруссия» Д — «Штутгарт» 2:1
Голы: Мален Дониэлл 56, Ройс Марко 85 — Массимо Роберто 63
«Байер» — «Бохум» 1:0
Гол: Адли Амине 4
«Боруссия» М — «Гройтер Фюрт» 4:0
Голы: Хофманн Йонас 9, Нойхаус Флориан 28, Плеа Алассан 43, Хофманн Йонас 57
«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» 2:0
Голы: Самассеку Диадье 12, Даббур Мунас 68
«Арминия» — «Вольфсбург» 2:2
Голы: Окугава Масая 11, Клос Фабиан 54 (пенальти) — Вегхорст Вут 62, Нмеча Лукас 63
«Унион» — «Герта» 2:0
Голы: Авонийи Тайво 8, Триммель Кристофер 30
«Фрайбург» — «Айнтрахт» 0:2
Голы: Линдстрем Йеспер 34, Костич Филип 43
«Майнц» — «Кёльн» 1:1
Голы: Буркардт Йонатан 41 — Озкан Салих 47
До следующего тура в Бундеслиге)
До следующего тура в Бундеслиге)
Всё равно заведомо интриги нет !!!)
Всё равно заведомо интриги нет !!!)