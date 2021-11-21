ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Боруссия» Д приблизилась к «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги

вчера, 21:48

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Германии.

«Аугсбург» — «Бавария» 2:1
Голы: Педерсен Мадс 23, Хан Андре 36 — Левандовски Роберт 38

«Боруссия» Д — «Штутгарт» 2:1
Голы: Мален Дониэлл 56, Ройс Марко 85 — Массимо Роберто 63

«Байер» — «Бохум» 1:0
Гол: Адли Амине 4

«Боруссия» М — «Гройтер Фюрт» 4:0
Голы: Хофманн Йонас 9, Нойхаус Флориан 28, Плеа Алассан 43, Хофманн Йонас 57

«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» 2:0
Голы: Самассеку Диадье 12, Даббур Мунас 68

«Арминия» — «Вольфсбург» 2:2
Голы: Окугава Масая 11, Клос Фабиан 54 (пенальти) — Вегхорст Вут 62, Нмеча Лукас 63

«Унион» — «Герта» 2:0
Голы: Авонийи Тайво 8, Триммель Кристофер 30

«Фрайбург» — «Айнтрахт» 0:2
Голы: Линдстрем Йеспер 34, Костич Филип 43

«Майнц» — «Кёльн» 1:1
Голы: Буркардт Йонатан 41 — Озкан Салих 47

«Боруссия» Д приблизилась к «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги

Все новости
«Дженоа» проиграла «Роме». Это был дебютный матч Шевченко у руля команды
Сегодня, 00:45 Комментарии24
«Интер» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А
Вчера, 22:00 Комментарии14
МЮ опустился на 8-е место. Итоги 12-го тура АПЛ
Вчера, 21:51 Комментарии11
«Сочи» дома уступил «Рубину» в матче с двумя удалениями
Вчера, 21:28 Комментарии28
«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» и обогнал МЮ в турнирной таблице АПЛ
Вчера, 21:24 Комментарии13
«Оренбург» продолжает лидировать. Итоги 24-го тура ФНЛ
Вчера, 20:11 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:24
Хоть ненадолго, но так.
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:06
Так я и написал, что кратковременная....
До следующего тура в Бундеслиге)
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:55
Это как у нас Динамо к Зениту приблизилось .
Всё равно заведомо интриги нет !!!)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:51
Ну хоть какая-то интрига в Бундеслиге, пусть и кратковременная...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:18
Молодцы,теперь главное на скатиться назад!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:51
Все равно Бавария чемпион!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100