«Бавария» обыграла киевское «Динамо»

«Бавария» обыграла «Динамо» Киев со счётом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Стадион НСК Олимпийский
«Динамо» — «Бавария» 1:2 (0:2)
Голы: Гармаш 70 — Левандовски 14, Коман 42
«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев 76), Забарный , Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Гармаш 46), Шкурин (Наум дос Сантос 46)
Главный тренер: Луческу Мирча.
«Бавария»: Нойер, Павар, Куасси (Тилльман 85), Люка Эрнандес (Сарр 46), Дэвис, Толиссо, Горецка, Коман (Марк Рока 67), Мюллер, Сане (Ричардс 88), Левандовски
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Шапаренко 32, Сарр 52
Судья: Мелер Халил.