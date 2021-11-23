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«Бавария» обыграла киевское «Динамо»

вчера, 22:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Динамо» Киев со счётом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Стадион НСК Олимпийский

«Динамо» — «Бавария» 1:2 (0:2)
Голы: Гармаш 70 — Левандовски 14, Коман 42

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев 76), Забарный , Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Гармаш 46), Шкурин (Наум дос Сантос 46)
Главный тренер: Луческу Мирча.

«Бавария»: Нойер, Павар, Куасси (Тилльман 85), Люка Эрнандес (Сарр 46), Дэвис, Толиссо, Горецка, Коман (Марк Рока 67), Мюллер, Сане (Ричардс 88), Левандовски
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Шапаренко 32, Сарр 52

Судья: Мелер Халил.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:14
Ничего удивительного! Даже немотивированной Баварии ДК нечего было предложить.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:55
Дежурная победа мюнхенцев.
112910415
112910415
сегодня в 10:47
ну, молодцы, максималисты !
Johnes
Johnes
сегодня в 07:54
И ни слова про гол-красавец Левандовского. Зато в параллельном заголовке сколько восторгов
Землянин
Землянин
сегодня в 01:25
Даже погода не помогла 🏔️
амурец
амурец
сегодня в 00:23
Ну тут без сюрпризов
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:06
Бавария это главный фаворит на победу в ЛЧ. Так что не удивительно
санек002
санек002
вчера в 23:04
все закономерно!победил сильнейший!
Capral
Capral ответ mag157 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:50
Только на пол сосиски....
Capral
Capral
вчера в 22:49
Я ждал разгрома, но, и за то спасибо!!! Стамеску, как иуду- в мусорный чан!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 22:48
Счёт по игре
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:46
Обыграли в эконом режиме!
сканер
сканер
вчера в 22:44
это всё!
протон
протон
вчера в 22:44
Поздравляю Баварию с победой, ай да молодцы!!!
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