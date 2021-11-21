«Интер» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А

«Интер» оказался сильнее «Наполи» в матче очередного тура Серии А.
«Интер» (28) занимает третье место в турнирной таблице, «Наполи» (32) расположился на первом месте.
стадион Джузеппе Меацца
«Интер» — «Наполи» 3:2 (2:1)
Голы: Чалханоглу 25 (пенальти), Перишич 44, Мартинес 61 — Зелински 17, Мертенс 78
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан, Барелла (Димарко 75), Брозович, Чалханоглу (Видаль 62), Перишич (Сатриано Коста 88), Корреа (Джеко 62), Мартинес (Гальярдини 75)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй, Замбо Ангисса, Руис, Лосано (Элмас 75), Зелински, Инсинье (Мертенс 75), Осимхен (Петанья 55)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Осимхен 10, Кулибали 24, Ррахмани 35, Чалханоглу 41, Видаль 72, Ханданович 84, Джеко 90+1
Судья: Валери Паоло.
Настоящая битва двух лидеров итальянского чемпионата. И победил сильнейший. С победой Интер !
Сегодня был настоящий футбол ⚽️, который не оставил никого равнодушным. Все девяносто минут, плюс ➕ восемь минут добавленного времени в которых тоже были моменты для изменения хода игры и конечного результата. Не буду разбираться в тонкостях всей игры, только скажу что я получил ,как и думаю все любители футбола, настоящее удовольствие , множество эмоций и адреналина. Такой футбол всегда держит в тонусе и хочется всё больше и больше такого футбола ⚽️. Две команды которые сегодня бились на поле , достойны Уважения и Респект им , за такой праздник !!! Всем Добра !!! Болельщиков Интера ещё раз с Победой !!!
Настоящая битва двух лидеров итальянского чемпионата. И победил сильнейший. С победой Интер !
Сегодня был настоящий футбол ⚽️, который не оставил никого равнодушным. Все девяносто минут, плюс ➕ восемь минут добавленного времени в которых тоже были моменты для изменения хода игры и конечного результата. Не буду разбираться в тонкостях всей игры, только скажу что я получил ,как и думаю все любители футбола, настоящее удовольствие , множество эмоций и адреналина. Такой футбол всегда держит в тонусе и хочется всё больше и больше такого футбола ⚽️. Две команды которые сегодня бились на поле , достойны Уважения и Респект им , за такой праздник !!! Всем Добра !!! Болельщиков Интера ещё раз с Победой !!!