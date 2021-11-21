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«Интер» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А

вчера, 22:00
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Интер» оказался сильнее «Наполи» в матче очередного тура Серии А.

«Интер» (28) занимает третье место в турнирной таблице, «Наполи» (32) расположился на первом месте.

стадион Джузеппе Меацца

«Интер» — «Наполи» 3:2 (2:1)
Голы: Чалханоглу 25 (пенальти), Перишич 44, Мартинес 61 — Зелински 17, Мертенс 78

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан, Барелла (Димарко 75), Брозович, Чалханоглу (Видаль 62), Перишич (Сатриано Коста 88), Корреа (Джеко 62), Мартинес (Гальярдини 75)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй, Замбо Ангисса, Руис, Лосано (Элмас 75), Зелински, Инсинье (Мертенс 75), Осимхен (Петанья 55)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Осимхен 10, Кулибали 24, Ррахмани 35, Чалханоглу 41, Видаль 72, Ханданович 84, Джеко 90+1

Судья: Валери Паоло.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:43
Хороший зрелищный матч.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:34
Наполи сдувается
112910415
112910415
сегодня в 06:00
в Москве злые будут
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:31
Интер подключается к борьбе за Скудетто. Отрыв Наполи и Милана тает на глазах. Думаю к концу первого круга Интер их обгонит и возглавит таблицу. У него календарь легче. Только Рома сильный соперник до конца круга, все остальные матчи с аутсайдерами.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:05
Теперь в итальянском чемпионате нет команд идущих без поражений
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:41
Милан и Наполи сегодня проиграли.
Сантус
Сантус ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
Возможно что и разогревать простату в холодной Москве...Вопрос только кому...)
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:22
Сопли морозить из солнечного Неаполя)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:11
«Интер» и «Наполи» забили 5 голов на двоих.
Настоящая битва двух лидеров итальянского чемпионата. И победил сильнейший. С победой Интер !
Сегодня был настоящий футбол ⚽️, который не оставил никого равнодушным. Все девяносто минут, плюс ➕ восемь минут добавленного времени в которых тоже были моменты для изменения хода игры и конечного результата. Не буду разбираться в тонкостях всей игры, только скажу что я получил ,как и думаю все любители футбола, настоящее удовольствие , множество эмоций и адреналина. Такой футбол всегда держит в тонусе и хочется всё больше и больше такого футбола ⚽️. Две команды которые сегодня бились на поле , достойны Уважения и Респект им , за такой праздник !!! Всем Добра !!! Болельщиков Интера ещё раз с Победой !!!
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:08
Хороший был матч.
makkie
makkie
вчера в 22:08
Наполи - это другой уровень по сравнению со Спартаком.
Очень тяжёлый матч ожидается в среду. Неаполитанцы приедут в Москву за реваншем!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:07
Всех Интеристов с заслуженной победой!
протон
протон
вчера в 22:07
Интер супер молодцы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:02
Вечная история, как Наполи начинает буксовать после определённого задела.
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