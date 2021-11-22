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«Дженоа» проиграла «Роме». Это был дебютный матч Шевченко у руля команды

сегодня, 00:45
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)0 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» обыграла «Дженоа» в матче очередного тура Серии А.

«Рома» (22) занимает 5-е место в турнирной таблице, «Дженоа» (9) находится на 18-м месте.

стадион Луиджи Феррарис

«Дженоа» — «Рома» 0:2 (0:0)
Голы: Афена-Гьян 82, Афена-Гьян 90+4

«Дженоа»: Сиригу, Бираски (Бьянки 84), Масиелло, Йохан Васкес, Сабелли (Гильоне 84), Стураро (Букса 90), Бадель (Гальдамес Миллан 90), Ровелла , Камбьясо , Пандев (Эрнани 63), Экубан
Главный тренер: Шевченко Андрей.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Кумбулла (Смоллинг 87), Роджер Ибаньес, Верету, Карсдорп, Пеллегрини (Бове 90+3), Мхитарян, Эль-Шаарави, Абрахам, Шомуродов (Афена-Гьян 75)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Камбьясо 32, Верету 40, Бадель 54, Сабелли 78, Афена-Гьян 90

Судья: Иррати Массимилиано.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:08
Думаю, от Шевченко и не ждут чудес. У него наверняка задача просто сохранить команду в Серии А и подготовить пару-тройку игроков для продажи летом.
Хороший выбор команды. Можно поиграть без завышенных ожиданий и давления, адаптироваться, а потом уже смотреть по ситуации.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:54
Не вытянули, верим в лучшее
112910415
112910415
сегодня в 08:51
хороший матч, упорная борьба !
всё получится, Андрей !
ДСА
ДСА
сегодня в 08:41
Вот тут Шевченко и подорвет свой тренерский авторитет.
ABir
ABir
сегодня в 08:41
Не у всех хороших футболистов получается стать успешными тренерами, тем интереснее будет наблюдать за карьерой Шевченко в Дженоа
ОПС
ОПС
сегодня в 08:25
Первое, но не последнее. Нужно время.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:21
С такой командой как Дженоа продержаться свыше 80 минут и только в конце уступить Роме это уже обнадеживает и вселяет надежду на перспективную работу Андрея Шевченко. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:09
Первый блин комом...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:06
Рома сильней по составу
shlomo
shlomo
сегодня в 07:51
Пока так...дальше будем посмотреть....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:31
Без поражений нет побед.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:17
Первый блин Шевы комом. Просто Рома сильнее.
YVG
YVG
сегодня в 07:00
Против лома не попрешь.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:10
Слишком разный класс команд, это видно невооружённым глазом. Тяжело придётся Андрею, пожелаем ему удачи!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:43
Первый блин комом.
Землянин
Землянин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
До 82 минуты на табло числилась нули и Жозе Мауринье уже психовал с красной рожей на бровке 😂
протон
протон
сегодня в 01:13
Берет одну из последних команд лиги, видит команду меньше недели, встречается против одного из грандов и проигрывает, местные "гении" называют физруком
witynchik
witynchik
сегодня в 01:12
Прискорбно
sash71
sash71
сегодня в 00:54, ред.
Дженоа слишком слаба и слишком инертна. Шевченко придётся применить максимум усилий для того, чтоб клуб остался в серии А. Рома в концовке переиграла по всем статьям. Моуринью применил тактику не мытьем так катанием и метод дал свои плоды. Игроки Дженоа после пропущенного гола совсем поникли. Пожелаю Андрею успеха ведь быть тренером это вдвойне сложно и ответственно.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:54
Почему Кришито не было?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:53
А ещё это был дебютный матч у того паренька, что двушку положил.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:50, ред.
Хорошая игра с первой секунды и до финального свистка. Скоростная игра, практически без остановок, огромное желание команд к победе в этом матче, гол Мхитаряна в ворота "Дженоа", который отменил судья, игра рукой, отличный голевой момент у ворот "Дженоа" у Шомуродова, гол в ворота "Дженоа" после великолепной передачи Мхитаряна, интрига до последней секунды матча... Много жёлтых карточек, хотя игру грубой нельзя назвать...Ну и как же без жёлтой карточки Ж.Моуриньо.... И великолепный второй гол в ворота "Дженоа" на последних секундах матча... Который и подвёл итог этого очень интересного матча...

Не совсем удачный дебют для А.Шевченко, если говорить о результате матча, но с дебютом Андрей Николаевич, и удачи Вам в вашей тренерской карьере в "Дженоа".
beefs
beefs
сегодня в 00:48
Первый матч Шевченко и первый проигрыш, толи еще будет...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:48
Какой красавец Афена Гьян. Откуда этот парень взялся? Вышел и решил исход матча а какие голы шикарные забил, особенно второй удар красивым вышел. Моуриньо как оказалось вытащил козырь из рукава выпустив этого 18-ти летнего паренька на поле. С победой Моуриньо и его Рому, а Шевченко предстоит тяжелая работа в Дженоа.
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