«Дженоа» проиграла «Роме». Это был дебютный матч Шевченко у руля команды

«Рома» обыграла «Дженоа» в матче очередного тура Серии А.
«Рома» (22) занимает 5-е место в турнирной таблице, «Дженоа» (9) находится на 18-м месте.
стадион Луиджи Феррарис
«Дженоа» — «Рома» 0:2 (0:0)
Голы: Афена-Гьян 82, Афена-Гьян 90+4
«Дженоа»: Сиригу, Бираски (Бьянки 84), Масиелло, Йохан Васкес, Сабелли (Гильоне 84), Стураро (Букса 90), Бадель (Гальдамес Миллан 90), Ровелла , Камбьясо , Пандев (Эрнани 63), Экубан
Главный тренер: Шевченко Андрей.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Кумбулла (Смоллинг 87), Роджер Ибаньес, Верету, Карсдорп, Пеллегрини (Бове 90+3), Мхитарян, Эль-Шаарави, Абрахам, Шомуродов (Афена-Гьян 75)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждения: Камбьясо 32, Верету 40, Бадель 54, Сабелли 78, Афена-Гьян 90
Судья: Иррати Массимилиано.
Не совсем удачный дебют для А.Шевченко, если говорить о результате матча, но с дебютом Андрей Николаевич, и удачи Вам в вашей тренерской карьере в "Дженоа".
Не совсем удачный дебют для А.Шевченко, если говорить о результате матча, но с дебютом Андрей Николаевич, и удачи Вам в вашей тренерской карьере в "Дженоа".