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Бубнов: «Показательно то, как „Зенит“ проводит матчи на выезде»

вчера, 08:49
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью «Зенита» с «Мальме» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Зенит» провел довольно посредственный матч, команда просто провалила первый тайм. Прессинг не получался, мяч под контроль взять никак не могли. Практически не создали голевых моментов, хотя впереди были и Дзюба, и Малком, и Клаудиньо — сыгранная группа атаки. Да и остальной состав был, в принципе, оптимальным. Играли в три центральных защитника. Это не очень понятно, ведь «Мальме» — не «Челси» и не «Ювентус». Можно было, например, сыграть сразу с двумя форвардами, в более агрессивной манере. Скорости катастрофически не хватало, процент брака был очень большой, владение не клеилось.

После жеребьевки было ясно, что «Зенит» — не фаворит группы. Мы изначально должны были бороться за Лигу Европы. Увы, пока приходится признать, что в Лиге чемпионов «Зенит» неконкурентоспособен. Особенно показательно то, как команда проводит матчи на выезде. Забила всего один мяч, почти не создавала моментов. Чтобы на таком уровне добиваться успеха, нужно показывать результат вне зависимости от места и времени. Нужно играть в смелый и атакующий футбол. Ничего этого у команды Семака пока нет. В этом плане выступление в группе можно считать неудовлетворительным.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 15:17
А ведь это Мальмё, не Бавария, Реал, Ман Сити.
112910415
112910415
вчера в 12:20
и это Мальме, не Челси
протон
протон
вчера в 11:47
Сомневаюсь, что настоящий Бубнов и футбол то уже смотрит....совсем тяжело болел, судя по последним настоящим интервью, а они и были как раз года два назад
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:14
Жирный неуд команде за ЛЧ.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:11
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:49
Это Санек ещё ТТД не выложил!
rvrrfhkqj57a
rvrrfhkqj57a
вчера в 09:42
Очень показательное зрелище было
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:32
Тут Бубнов как ни странно прав.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:12
Игра была наиотстойнейшая!
ДСА
ДСА
вчера в 08:50
Дома им играть комфортнее.
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