В. Быстров: «Вряд ли у „Зенита“ станет больше болельщиков после такой игры»

Бывший футболист «Зенита» раскритиковал игру команды в матче Лиги чемпионов с «Мальме».

«Зенит» должен был по-другому играть с такой командой. Она вообще не в порядке. Это слабый «Мальме». Где завоевывать преданность болельщиков, как не в Лиге чемпионов? После такой игры, вряд ли у «Зенита» станет больше болельщиков.

К сожалению, судья повлиял на исход матча. Сомнительный пенальти, нельзя такие ставить в концовке матча.