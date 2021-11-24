В. Быстров: «Вряд ли у „Зенита“ станет больше болельщиков после такой игры»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру команды в матче Лиги чемпионов с «Мальме».
«Зенит» должен был по-другому играть с такой командой. Она вообще не в порядке. Это слабый «Мальме». Где завоевывать преданность болельщиков, как не в Лиге чемпионов? После такой игры, вряд ли у «Зенита» станет больше болельщиков.
К сожалению, судья повлиял на исход матча. Сомнительный пенальти, нельзя такие ставить в концовке матча.
Динамо Москва вполне может войти в тройку лучших по итогам сезона, но сомневаюсь что Зенит Санкт-Петербург вновь не возьмёт золото, думаю что он всё ещё самый явным и очевидным фаворит.
Динамо Москва вполне может войти в тройку лучших по итогам сезона, но сомневаюсь что Зенит Санкт-Петербург вновь не возьмёт золото, думаю что он всё ещё самый явным и очевидным фаворит.
Просто стыдно и странно болеть за такой Зенит
Я хорошо помню времена, когда Зенит выходил на поле биться с Баварией, Байером, М.Ю. с российским костяком на поле. Боже, что за команда мечты тогда была
Помню времена Халка и Витселя, тоже было приятно посмотреть на игру той команды.
А сейчас.. Ни результата, ни игры.. Просто какой то беспросвет.. Особенно когда в параллели смотришь игру того же Янг Бойс. Которые бьются на равных с топами из Англии, Испании и Италии, бьются до последних минут, атакуют, забивают. И даже когда проигрывают , за их игру не стыдно
Завидую болельщикам таких команд.
Надеюсь в РПЛ Динамо тоже обойдет Зенит.
Просто стыдно и странно болеть за такой Зенит
Я хорошо помню времена, когда Зенит выходил на поле биться с Баварией, Байером, М.Ю. с российским костяком на поле. Боже, что за команда мечты тогда была
Помню времена Халка и Витселя, тоже было приятно посмотреть на игру той команды.
А сейчас.. Ни результата, ни игры.. Просто какой то беспросвет.. Особенно когда в параллели смотришь игру того же Янг Бойс. Которые бьются на равных с топами из Англии, Испании и Италии, бьются до последних минут, атакуют, забивают. И даже когда проигрывают , за их игру не стыдно
Завидую болельщикам таких команд.
Надеюсь в РПЛ Динамо тоже обойдет Зенит.
А Боярский ещё не объявлялся?
А Боярский ещё не объявлялся?
Трусливый футбол, Ловрен днарь!
........(Бросили трубку).......
Трусливый футбол, Ловрен днарь!
........(Бросили трубку).......