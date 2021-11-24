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В. Быстров: «Вряд ли у „Зенита“ станет больше болельщиков после такой игры»

вчера, 07:49
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру команды в матче Лиги чемпионов с «Мальме».

«Зенит» должен был по-другому играть с такой командой. Она вообще не в порядке. Это слабый «Мальме». Где завоевывать преданность болельщиков, как не в Лиге чемпионов? После такой игры, вряд ли у «Зенита» станет больше болельщиков.

К сожалению, судья повлиял на исход матча. Сомнительный пенальти, нельзя такие ставить в концовке матча.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 15:30
К сожалению, для тех кто болеет и переживает за него, российский футбол регрессирует, а перед богатейшим клубом даже не ставится задача выхода в плей-офф Лиги Чемпионов. Другие клубы уже немало лет тоже мягко говоря не блещут в плане результатов и качества игры.

Динамо Москва вполне может войти в тройку лучших по итогам сезона, но сомневаюсь что Зенит Санкт-Петербург вновь не возьмёт золото, думаю что он всё ещё самый явным и очевидным фаворит.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 15:24
Для меня этот позорный матч стал последней каплей
Просто стыдно и странно болеть за такой Зенит
Я хорошо помню времена, когда Зенит выходил на поле биться с Баварией, Байером, М.Ю. с российским костяком на поле. Боже, что за команда мечты тогда была
Помню времена Халка и Витселя, тоже было приятно посмотреть на игру той команды.
А сейчас.. Ни результата, ни игры.. Просто какой то беспросвет.. Особенно когда в параллели смотришь игру того же Янг Бойс. Которые бьются на равных с топами из Англии, Испании и Италии, бьются до последних минут, атакуют, забивают. И даже когда проигрывают , за их игру не стыдно
Завидую болельщикам таких команд.
Надеюсь в РПЛ Динамо тоже обойдет Зенит.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:44
Ничего, в чемпионате будут любовь завоевывать против Химок и Уфы.
Kolenok
Kolenok ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:10
15-20 тыс. в Питере!
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:09, ред.
Оо́оооооо.........Да же Быстров отвернулся от Зенита🤗

А Боярский ещё не объявлялся?
112910415
112910415
вчера в 11:46
здесь Быстров верно подметил
протон
протон
вчера в 11:30
У Гены Орлова будет очень много отмазок. Матч уровня двора. Очередной. Чуть не опозорились. Зато в РПЛ главная команда. Задавили конкурентов народным баблом.
протон
протон
вчера в 11:30
Ало, Семак! Это Володька!
Трусливый футбол, Ловрен днарь!
........(Бросили трубку).......
протон
протон
вчера в 11:28
Ладно, с "красивым" Быстров переборщил. Не было даже просто футбола. Это не футбол. Семак по этому матчу заслуживает максимальную критику. Во втором тайме сложилось впечатление, что тренерский штаб в экстренном порядке сел в самолёт и улетел в Россию. Вернулся к 85-ой минуте. В худших традициях
Bombardier
Bombardier ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 10:16
Нет, конечно!
shur
shur
вчера в 09:54
...а им больше и не надо, чудила!!! Всех всё устраивает!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:21
А что у них так много болельщиков . ??? ...)
Kosmos58
Kosmos58 ответ dargo (раскрыть)
вчера в 09:19
Аргументируй!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 09:12
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 08:57
    ненавижу зенит !
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 08:49
    Согласен с Быстровым.
    санек002
    санек002 ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 08:47
    тут ты прав!мы скоро и андорру с мальтой не сможем обыграть!пока в россии играют денежные мешки а не футболисты!
    rey_luka
    rey_luka
    вчера в 08:43
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 08:40
      Играли за третье место, на большее не рассчитывали
      LOpp
      LOpp
      вчера в 08:35
      Быстров забыл о негласном правиле - на Матч ТВ о Зените или хорошо или ничего.
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      вчера в 08:32
      Как знать...
      ОПС
      ОПС
      вчера в 08:32
      И это точно.
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 08:31
      А зарплата раз в десять больше чем у космонавтов.
      Землянин
      Землянин ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 08:25
      Их специально с Ловчевым и держут, чтобы огня давали, плевались и руками махали, создавая полемику и шумиху 😂 Да и стульев у них нет, за которые бы стоило держаться, поэтому и говорят, что думают
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 08:18
      К сожалению, Володьку, я больше не увижу на Матч ТВ)).
      dargo
      dargo
      вчера в 08:03
      12 ты и продажная сука!!!!!!!!!!!!!!!!!
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 07:56
      Вова наивный...А кто у нас сейчас может хоть что-то показать? Наш футбол для европы не пригоден.
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