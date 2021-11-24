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Аршавин: «Не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

вчера, 07:58
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал игру команды в матче против «Мальме».

«Зенит» оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что «Зенит» в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

Я на днях разговаривал с Семаком, я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 13:29
Да Шава, при тебе такой х не было
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 12:19
Да они и так в роскоши купаются, зачем им эта лч, они там просто вяло учавствуют, никаких спортивных и финансовых целей не ставится изначально, в рпл всё в шоколаде, их всё устраивает, лч для них обуза, лишний играть и выслушивать критику
112910415
112910415
вчера в 12:09
так играет Семак в Европе,
зато сбылась мечта - отстоять ничью с европейским грандом !
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:03
После таких выступлений Зенита в ЛЧ....скоро дождемся что Аршавин скажет...а чемпион то липовый.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:57
Да потому, что у тренера и игроков в голове свербила одна мысль - сыграть хотя бы вничью и зацепиться таким способом за евровесну, иначе позора не оберёшься. Да ещё и г-н Миллер с укоризной посмотрит или вызовет на ковёр, а это страшнее нападок "возмущённой общественности". Тем мы и отличаемся от лучших клубов Европы: они ищут удачу в атаке, мы - в трусливой игре от обороны.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:42
Теперь главное на Шериф в ЛЕ не попасть, иначе хана...
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:32, ред.
В РПЛ Зенит выигрывает засчёт Газпрома,а не засчёт подбора игроков и легионеров. Сверху как прикажут так и будет. А чемпионат у нас только слабее станет, это факт!
Чтобы и Зениту и остальным клубам стать сильнее, нужна здоровая конкуренция, а у нас все сильные игроки в Зените, все для Зенита. Доигрались до того что конкурентов у питерцев нет! Отсюда и вялое чемпионство и невнятные игры в еврокубках.
Да оно и понятно, вся верхушка которая управляет страной - питерские. Стараются для своего детища.
протон
протон
вчера в 11:20
Семак в Европе ставит трусливую игру.

Квалификация тренера не позволяет играть в другой футбол.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:18
он спросил у Семака вот бы интересно узнать что он ему ответил.... жаль не узнаем
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:17
Может быть причина в том, что Семак физрук?
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:08
Ещё как могут!
Ми Ша
Ми Ша ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 09:56
Еще короче - Зениту нужен тренер...)).
shur
shur
вчера в 09:56
...какая сборная на выезде, такой же и Зенит , команды-автобусы!!!
sv_1969
sv_1969 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 09:53
Согласен с Вами на все 100000++++
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 09:52
Приветствую!Согласен про СерОжу но позволь не согласиться про другого тренера! С этими закормленными пешеходами и поленами не получится даже у Пепа или Конте! Менять надо все в корне от п-да-ров в руководстве РФС и до ДЮСШ!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:50
И это против аутсайдера...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:46
А кто вообще знает?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 09:17
Согласен! Если коротко - Зениту нужен тренер для ЛЧ, а не для РПЛ!.
Пепс
Пепс
вчера в 09:10
    particular
    particular
    вчера в 09:05
    Надутые щёки и раздутые амбиции не способны прикрыть слабость и инертность...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 08:52, ред.
    С.Семак тренер для РПЛ, где у "Зенита" нет конкурентов, и всё идёт к тому что "Зенит" в четвёртый раз подряд выиграет РПЛ, на мой взгляд, единственная команда, которая может конкурировать с "Зенитом" при определённых обстоятельствах это "Динамо".... И выигрывает чемпионат РПЛ "Зенит" не потому что у "Зенита" гениальный тренер, а за счёт подбора игроков, и в основном засчёт легионеров, которые на ведущих ролях в команде, засчёт индивидуального мастерства...
    Но как только "Зенит" играет в еврокубках, так тут же мы видим беспомощность команды, складывается впечатление что у "Зенита" главный тренер который и не тренер вовсе, и даже с таким соперником как "Мальме" не было никакого удовольствия смотреть на игру "Зенита", печальное зрелище даже с "Мальме", с одним из самых слабых соперников, которые играют в ЛЧ, и даже с таким соперником у "Зенита" проблемы...
    Руководству "Зенита" надо сменить главного тренера, чтобы тренер был де-факто, а не только де-юре...., если руководство "Зенита" хочет увидеть в еврокубках команду которая борется, сражается в играх ЛЧ, ЛЕ, но складывается впечатление, что руководству команды это не надо, их устраивает тот факт что "Зенит" чемпион РПЛ... И если бы это было не так, то уже давно была бы ротация главного тренера команды.....
    Игорь Гибизов
    Игорь Гибизов
    вчера в 08:52
    Семак знал, что одного удалят. Прочитал игру до игры.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 08:48
    Результат сделал судья а не Зенит!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:46
    Зенит играл на результат и он его добился.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 08:44
    Почему в 5 защитников, да потому, что до игры с Зенитом Мальме в ЛЧ не забил ни одного мяча, вот Семак и подумал что они все голы для Зенита приберегли!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 08:40
    Газпром, Прядкин, РФС, Дюков создали для Зенита в РПЛ тепличные условия, футболисты привыкли, но ЛЧ совсем другой турнир, там нет Газпрома, Прядкина, РФС и Дюкова, хотя Газпром есть, но в ЛЧ максимум что они могут сделать - это добыть ничью с Мальмё.
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 08:40
    Какой чемпион, такая игра...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:36
    А вот такой у нас Чемп...где конкуренты Зента?.... вот так и играем как умеем...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ dargo (раскрыть)
    вчера в 08:27
    Критиковать Зенит, в нынешнее время, нужны яйца, причем ядреные, а не в смятку.
    Только тогда, что-нибудь сдвинется с мертвой точки. Аршавин, болеет за родной клуб и не безразличен за происходящее. Так что респект ему, как сейчас модно говорить.
    dargo
    dargo
    вчера в 08:16
    Андрей, я от тебя такого поведения у Губернего после игры не ожидал, ладно этот продажное, безмозглое существо и истеричка Быстров, но ты которого я всегда уважал и защищал везде и всегда, было такое чувство, что вы обкурились и после пришли в студию, я очень разочарован..
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