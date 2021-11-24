Аршавин: «Не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал игру команды в матче против «Мальме».
«Зенит» оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что «Зенит» в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.
Я на днях разговаривал с Семаком, я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников.
Но как только "Зенит" играет в еврокубках, так тут же мы видим беспомощность команды, складывается впечатление что у "Зенита" главный тренер который и не тренер вовсе, и даже с таким соперником как "Мальме" не было никакого удовольствия смотреть на игру "Зенита", печальное зрелище даже с "Мальме", с одним из самых слабых соперников, которые играют в ЛЧ, и даже с таким соперником у "Зенита" проблемы...
Руководству "Зенита" надо сменить главного тренера, чтобы тренер был де-факто, а не только де-юре...., если руководство "Зенита" хочет увидеть в еврокубках команду которая борется, сражается в играх ЛЧ, ЛЕ, но складывается впечатление, что руководству команды это не надо, их устраивает тот факт что "Зенит" чемпион РПЛ... И если бы это было не так, то уже давно была бы ротация главного тренера команды.....
Но как только "Зенит" играет в еврокубках, так тут же мы видим беспомощность команды, складывается впечатление что у "Зенита" главный тренер который и не тренер вовсе, и даже с таким соперником как "Мальме" не было никакого удовольствия смотреть на игру "Зенита", печальное зрелище даже с "Мальме", с одним из самых слабых соперников, которые играют в ЛЧ, и даже с таким соперником у "Зенита" проблемы...
Руководству "Зенита" надо сменить главного тренера, чтобы тренер был де-факто, а не только де-юре...., если руководство "Зенита" хочет увидеть в еврокубках команду которая борется, сражается в играх ЛЧ, ЛЕ, но складывается впечатление, что руководству команды это не надо, их устраивает тот факт что "Зенит" чемпион РПЛ... И если бы это было не так, то уже давно была бы ротация главного тренера команды.....
Чтобы и Зениту и остальным клубам стать сильнее, нужна здоровая конкуренция, а у нас все сильные игроки в Зените, все для Зенита. Доигрались до того что конкурентов у питерцев нет! Отсюда и вялое чемпионство и невнятные игры в еврокубках.
Да оно и понятно, вся верхушка которая управляет страной - питерские. Стараются для своего детища.
Чтобы и Зениту и остальным клубам стать сильнее, нужна здоровая конкуренция, а у нас все сильные игроки в Зените, все для Зенита. Доигрались до того что конкурентов у питерцев нет! Отсюда и вялое чемпионство и невнятные игры в еврокубках.
Да оно и понятно, вся верхушка которая управляет страной - питерские. Стараются для своего детища.