Аршавин: «Не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

Бывший футболист «Зенита» раскритиковал игру команды в матче против «Мальме».

«Зенит» оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что «Зенит» в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

Я на днях разговаривал с Семаком, я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников.