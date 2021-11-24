Семак: «Показать красивый футбол в первом тайме? ЛЧ — это другой уровень»

Главный тренер «Зенита» ответил бывшему футболисту команды Владимиру Быстрову, который задал тренеру вопрос, почему «сине-бело-голубые» не показывают красивый футбол.

Показать красивый футбол в первом тайме? В Испании, в Англии он есть. Где у нас еще красивый футбол? Лига чемпионов – это абсолютно другой уровень команд. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать. Естественно, в Европе мы на тех ролях, на которых есть. Многое зависит от уровня игры в целом, а уровень складывается от многих дополнительных факторов.

Пенальти? Он не повлиял на ход матча. Игра была нервная, рваная. В первом тайме нужно было играть смелее. Поговорим и разберем это. Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось. Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду. А когда удалили игрока, уже отступать некуда. Во втором тайме старались. По накалу, по самоотдаче молодцы.

Перед началом матча говорил, ну и что, что мы обыграли «Мальме» со счетом 4:0? Игра могла сложиться иначе. Почти тайм мы играли в большинстве. Играть дома и на выезде – это абсолютно разные вещи. Что скажу команде? Уже был в раздевалке. Поздравил за самоотдачу и за выход в евровесну, за желание, за бойцовские качества, которые все проявили во втором тайме. Разберем, оценим. Говорили, что запаса прочности, который бы позволял играть на таком уровне, пока нет. Нужно больше работать.