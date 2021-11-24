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Семак: «Показать красивый футбол в первом тайме? ЛЧ — это другой уровень»

вчера, 07:55
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил бывшему футболисту команды Владимиру Быстрову, который задал тренеру вопрос, почему «сине-бело-голубые» не показывают красивый футбол.

Показать красивый футбол в первом тайме? В Испании, в Англии он есть. Где у нас еще красивый футбол? Лига чемпионов – это абсолютно другой уровень команд. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать. Естественно, в Европе мы на тех ролях, на которых есть. Многое зависит от уровня игры в целом, а уровень складывается от многих дополнительных факторов.

Пенальти? Он не повлиял на ход матча. Игра была нервная, рваная. В первом тайме нужно было играть смелее. Поговорим и разберем это. Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось. Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду. А когда удалили игрока, уже отступать некуда. Во втором тайме старались. По накалу, по самоотдаче молодцы.

Перед началом матча говорил, ну и что, что мы обыграли «Мальме» со счетом 4:0? Игра могла сложиться иначе. Почти тайм мы играли в большинстве. Играть дома и на выезде – это абсолютно разные вещи. Что скажу команде? Уже был в раздевалке. Поздравил за самоотдачу и за выход в евровесну, за желание, за бойцовские качества, которые все проявили во втором тайме. Разберем, оценим. Говорили, что запаса прочности, который бы позволял играть на таком уровне, пока нет. Нужно больше работать.

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Все комментарии
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:08
Уважал Семака как футболиста и человека. Ни разу не видел во время его футбольной карьеры, чтобы он был замешан в каком то скандале, интриге или чтобы как некрасиво повел себя на поле, симулировал, ныл или пытался поломать кого нибудь. Поэтому сейчас конечно неприятно слышать и читать оскорбления в его адрес.
Да, как тренер Зенита он конечно никакой и наверно пора ему уходить. Лично мое мнение. Так как прогресса нет. Ни по игре ни по результатам.
Не факт, что новый тренер будет лучше, но и оставлять всё так как сейчас нельзя
David Young
David Young ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 16:06
Не помешало бы, но сомневаюсь что многое станет лучше. В РПЛ и без этого можно добиваться очень хороших результатов, а чтобы в еврокубках показывать лучшие результаты и игру нужны систематические меры, Сергей Семак хоть и важный механизм системы но лишь один из составляющих её, не он принимает решения что могут серьёзно изменить ситуацию. Так что тут хоть с ним хоть без него, вряд ли что-то особо измениться. Тем более те что управляют санкт-петербургским Зенитом в целом весьма довольны главным тренером, основное он делает, а на провалы, даже форменные, им в общем-то плевать. Если бы было иначе то уже бы он не тренировал клуб. На мой взгляд ничья с Мальмё является очередным подтверждением того что уровень футбола в России падает при общем росте западно и центральноевропейского футбола. Дальше будет хуже, скорее всего. Падает футбол всё глубже, а делается недостаточно. Так и до двадцатого места в рейтинге УЕФА можно докатиться довольно скоро.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:01
Семака надо в зимнюю паузу отправить на стажировку к Гасперини в Аталанту. Желательно со всей командой зенита.
Неужели cyкa руководство Зенита не понимает, что болельщики бы простили поражения или невыход в 1/8 ЛЧ, если бы команда показывала чуть больше характера, желания
Реально накипело за последнее время. Еще от игры сборной с Хорватией не отошел, и тут очередной шлак в ЛЧ
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 14:58
А разве зенит, команда уровня ЛЧ?. Играли две равные команды, все решила не игра а спонсор...
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:07, ред.
Газпром, Прядкин, РФС, Дюков создали для Зенита в РПЛ тепличные условия, футболисты привыкли, но ЛЧ совсем другой турнир, в ЛЧ максимум что они могут сделать - это добыть ничью с Мальмё.
112910415
112910415
вчера в 11:58
Мальме из 4 корзины ... другой уровень ...
нечего добавить
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:42
Симак,это самый позорный тренер зенита!
протон
протон
вчера в 11:26
Это Мальмё. Не Англия, не Италия, ни даже Португалия с Австрией. Это Швеция. Семак-Семак
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:22, ред.
Почему Зенит не может выиграть в гостях в ЛЧ?
Семак: от многих факторов зависит . ЛЧ -это другой уровень.
Почему Зенит сыграл в ничью с Мальмё в 5 защитников,и показал такую неубедительную игру? Ведь Мальмё это одна из слабейших команд на турнире
Семак: ЛЧ- это другой уровень!)))
Семак смешен,видимо так спутник ВИ действует, робот из сбермаркета одним словом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
СЕМАК , - ЭТО АНТИРЕКЛАМА ГАЗПРОМА !!!
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:15
Семак даже внятного интервью не смог сказать. Слил игру однозначно,либо сверху приказали слить.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 10:54
Семак-лучший тренер нашего чемпионата? Да ему свиней пасти нельзя доверить...шут гороховый.
berda2003
berda2003
вчера в 10:53
если это чудо лучший тренер в россии, то нам недолго осталось...
Aptyp1k
Aptyp1k ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 10:49
при поражении 1:0, у Зенита было бы 3 место, к слову.
А так , вообще не понятно , что в ЛЧ происходит, этот Мальме по уровню место 5-6 нашего чемпионаты, почему у них так коленки трясутся.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:11
Красивый футбол в исполнении российских клубов в ЛЧ – это фантастика!
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:07
Да и Семак не лучший тренер РПЛ! Есть лучше!Но это мое мнение!
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:05
Извините но Сергей учился когда работал в Уфе!Это было видно!Здесь ему учится не надо!Все сделают за него в РПЛ! А ЛЧ по боку(((
Ген Геныч
Ген Геныч ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 09:57
Она и худшая в ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только 1 гол забила,при показателях 1-13 .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да и в первом матче,если бы ни удаление,то вполне могли и в ничейку скатать,особенно в первом тайме,где должны были ложить один гол уж точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Даже с таким клубом,Зенит,без удаления,без притянутых пенальти,ничего не может даже с таким клубом,как Мальмё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Такое ощущение,что перед началом шапито-чемпионата,Зенит сразу делают чемпионом,других обьяснений у меня нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да ... даже Локо в этих ЕК играет лучше,чем Зенит,который от Юве 6 мячей вынимать должен был(и это минимум)!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сидите в этом шапито и гордитесь победами там,а в ЕК-вы ничего не можете и выступаете слабее Локо и Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 09:55
Показать красивый футбол? - так Дзюба же в старте
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 09:50
Какой .... другой уровень то Серёжа?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))Это Мальмё-слабейшая из всех команд ЛЧ и ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы ..... по -хорошему,проиграли этот матч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вас судья буквально за уши ,да за все места,вытащил с 4-го места!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Серёжа как скажет,так это очередной шедевр ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:46
Европа - другой уровень...
Тебе слишком далеко до него.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:40
Если Мальме для вас это другой уровень то я даже не знаю что и сказать. Мальме это худший клуб Лиги чемпионов. Если бы не попался он из 4 корзины то Зенит снова был бы на последнем месте в группе.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:31
Ничему он не научится. Это его потолок. Был бы тот же Бешикташ вместо мальмё - хана была бы лазурным.
Gahi
Gahi
вчера в 09:25, ред.
Сергею Семаку нужно ещё многому учиться чтобы уметь довести до команды правильные игровые комбинации и умение тактически варьировать во время игры составом команды. Если брать групповые турниры в Лиги Чемпионов с сезона 2007-2008 года по сегодняшний день, Семак улучшил своё же достижение, это его третья попытка, в двух предыдущих его команда занимала последнее место в группе, то есть четвёртое, с третьей попытки он займёт на этот раз третье место. Но все равно по очкам он уступает своим предыдущим коллегам-тренерам Дику Адвокату, Лучано Спаллети и Андре Виллаш-Боашу, по набраным очкам у Семака он самый худший, но есть возможность исправить в последнем туре этот показатель. А самый лучший результат в групповой стадии Лиги Чемпионов показал Андре Виллаш-Боаш в сезоне 2015-2016 команда Зенит набрала 15 очков с разницей мячей 13-6 и заняла 1 место. Так что, ту игру что показывает Зенит сейчас, то она очень далека от той которую необходимо показывать в еврокубках, последняя игра с Мальмё тому хорошее подтверждение. Зенит имея в наличие иностранных футболистов с большими контрактами не может показать цельную игру как в нападении так и в защите, от игры которой получаешь больше отрицательных эмоций, чем положительных. Но при этом они смогли с горем пополам закрепиться на третьем месте и получат права продолжать играть в Лиги Европы. Будем надеяться что лучший тренер РПЛ Сергей Семак сможет к весенним матчам подготовить команду "Зенит", чтобы достойно играть и уверенно побеждать своих соперников в этом турнире. Удачи
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 09:12
А король то, ГОЛЫЙ!!!)))) последний физрук из средней школы умеет больше чем семак...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:47
В целом должны были побеждать, но и ничьей рады.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:40
Толку от этого сборища 56ов не видно уже пять лет, поменяйте уже что-нибудь - Семака , Медведева, Миллера , а может даже Путина ....
Позор на весь мир !
Petergoff
Petergoff
вчера в 08:24
Странно, а вот Зенит Дика Адвокаата показывал замечательный футбол, и на евро арене, и в рфпл.
ОПС
ОПС
вчера в 08:21, ред.
При всем уважении Мальме не является клубом уровня ЛЧ и не надо оправдывать блеклую игру кучей ненужных слов.
Землянин
Землянин
вчера в 08:20
Самый довольный был на пресс конференции 😂
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