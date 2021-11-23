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Аршавин назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

вчера, 21:53

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто является главным конкурентом питерского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» меня напрягает, если честно. У них все более-менее хорошо. Многое будет зависеть, что будет с Азмуном зимой, в какой форме будет Дзюба. Если Артем и Сердар оба доиграют до лета и оба хорошо, у «Зенита» не будет конкурентов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:19
вполне резонно, и это радует
Сп62
Сп62
сегодня в 07:25
Динамо будет конкурентом скорее всего в следующем сезоне. Сегодня ещё рановато.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:54
Зенит не станет чемпионом
berda2003
berda2003
вчера в 23:21
эксперт по напряжению ягодиц - очередной бездельник-п...здобол на матч тв...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:04
Андрей Аршавин - прав.
4RT
4RT
вчера в 23:01
Солнечные батареи
makkie
makkie
вчера в 22:48
Динамо его напрягает... остальных игра Динамо радует.
Могут составить конкуренцию Зениту в этом сезоне. Главное чтобы весной не перегорели.
Cat01
Cat01
вчера в 22:46
Весна покажет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:40
ВАше напряжение-ваша проблема,а у Лёши сбоев в системе не бывает.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:30
У главной команды Газпрома нет конкурентов в РПЛ.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:27, ред.
Зенит и вправду сам себе конкурент.
У "Динамо" конечно есть еще возможности для усиление игры - вернутся Лаксальт и Лесовой и заиграют как в лучшее время, Марков встроится в общекомандную игру, разыграется на стандартах наконец Балбо, купят макелеле в опорную... но это даст наряду с некуда не уходящей нестабильностью из за относительно низкого возраста игроков максимум - перестать терять очки там где теряли и как-то догнать по набору очков нынешний Зенит. Проигрывающий андердогам иногда.
А если перестанет он это делать?

Зенит сам себе хозяин пока. Плюс отрыв 4 очка - это даже личной победы будет мало, если ее добыть.
Ну и ясное дело ресурс сработает.
pomor45
pomor45
вчера в 22:27
Андрея напрягает, что в Динамо всё хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:25
А почему не юбилейный Спартак? Ах, он на десятом месте? А Динамо на втором...
Ну так и я так смогу быть капитаном Ачевидность...
gentlewolf
gentlewolf ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:21
Или к Дзюбе, он тоже сможет.
beefs
beefs
вчера в 22:11
чего напрягаться, конкуренты все за горизонтом...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:11
Сходи к Мише Боярскому, он расскажет о силе "Зенита" и снимет напряжение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:06
Его Динамо напрягает, а нас радует. Динамо вперёд!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:06
Конкурент - «Динамо».
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:59
Если да якобы и может быть.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:59
Главный противник Зенита - это он сам...каждый год растрачивает гандикап, накопленный к концу первого круга...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:57
И в итоге он никого не назвал)
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