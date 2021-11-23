Аршавин назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о том, кто является главным конкурентом питерского клуба в нынешнем сезоне РПЛ .

«Динамо» меня напрягает, если честно. У них все более-менее хорошо. Многое будет зависеть, что будет с Азмуном зимой, в какой форме будет Дзюба. Если Артем и Сердар оба доиграют до лета и оба хорошо, у «Зенита» не будет конкурентов.