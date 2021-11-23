Аршавин назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто является главным конкурентом питерского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.
«Динамо» меня напрягает, если честно. У них все более-менее хорошо. Многое будет зависеть, что будет с Азмуном зимой, в какой форме будет Дзюба. Если Артем и Сердар оба доиграют до лета и оба хорошо, у «Зенита» не будет конкурентов.
У "Динамо" конечно есть еще возможности для усиление игры - вернутся Лаксальт и Лесовой и заиграют как в лучшее время, Марков встроится в общекомандную игру, разыграется на стандартах наконец Балбо, купят макелеле в опорную... но это даст наряду с некуда не уходящей нестабильностью из за относительно низкого возраста игроков максимум - перестать терять очки там где теряли и как-то догнать по набору очков нынешний Зенит. Проигрывающий андердогам иногда.
А если перестанет он это делать?
Зенит сам себе хозяин пока. Плюс отрыв 4 очка - это даже личной победы будет мало, если ее добыть.
Ну и ясное дело ресурс сработает.
У "Динамо" конечно есть еще возможности для усиление игры - вернутся Лаксальт и Лесовой и заиграют как в лучшее время, Марков встроится в общекомандную игру, разыграется на стандартах наконец Балбо, купят макелеле в опорную... но это даст наряду с некуда не уходящей нестабильностью из за относительно низкого возраста игроков максимум - перестать терять очки там где теряли и как-то догнать по набору очков нынешний Зенит. Проигрывающий андердогам иногда.
А если перестанет он это делать?
Зенит сам себе хозяин пока. Плюс отрыв 4 очка - это даже личной победы будет мало, если ее добыть.
Ну и ясное дело ресурс сработает.