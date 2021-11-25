Арабские инвесторы могут приобрести акции ЦСКА вместо акций «Спартака»

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вчера, 17:55

Арабские инвесторы не станут приобретать акции московского «Спартака».

Журналист Иван Карпов сообщает, что представители инвестиционного фонда решили отказаться от идеи покупки акций «Спартака» после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.