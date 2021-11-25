Арабские инвесторы могут приобрести акции ЦСКА вместо акций «Спартака»

Арабские инвесторы не станут приобретать акции московского «Спартака».
Журналист Иван Карпов сообщает, что представители инвестиционного фонда решили отказаться от идеи покупки акций «Спартака» после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.
Однако арабские бизнесмены могут приобрести часть акций другого российского клуба. Одним из вариантов для них является ЦСКА, утверждает источник.
Выбор сделан...
ЦСКА (Москва)...
Выбор сделан...
ЦСКА (Москва)...
Хотя что удивляться
Источник : телеграм "инсайды от карпа"
Все понятно
Хотя что удивляться
Источник : телеграм "инсайды от карпа"
Все понятно
Не отдаст Орешкин арабам такой актив. Сам доить будет )))
Ну нравится человеку играть в менеджера, пренебрёг даже спортивными успехами ради того, чтобы самому рулить в цска. Так что чужаков не пустят.
Не отдаст Орешкин арабам такой актив. Сам доить будет )))
Ну нравится человеку играть в менеджера, пренебрёг даже спортивными успехами ради того, чтобы самому рулить в цска. Так что чужаков не пустят.
P.S. Конечно вечно не может - надо же вам опять футболки печатать. Ахахахаха ))))
P.S. Конечно вечно не может - надо же вам опять футболки печатать. Ахахахаха ))))
Прекрасно помним, как при одном ударе в створ цска еле-еле вымучил победу. А в предыдущем дерби ни разу в створ ворот не попал. Но бесконечно везти не может...
Прекрасно помним, как при одном ударе в створ цска еле-еле вымучил победу. А в предыдущем дерби ни разу в створ ворот не попал. Но бесконечно везти не может...
А ЦСКА и в таком состоянии способен обыгрывать Спартак. Посмотрим ещё, что зимние трансферы принесут
А ЦСКА и в таком состоянии способен обыгрывать Спартак. Посмотрим ещё, что зимние трансферы принесут
Не переживай ты так. Найдутся покупатели, если нужно. Шейхи уже суетятся, переговоры продолжаются.
А вот твой цска медленно, но верно поглощается госкомпанией - недалёк час, когда Гинера отодвинут от дел и покупки Фуксов, Гайчей и прочих кудесников мяча будет поставлено на поток ))
Не переживай ты так. Найдутся покупатели, если нужно. Шейхи уже суетятся, переговоры продолжаются.
А вот твой цска медленно, но верно поглощается госкомпанией - недалёк час, когда Гинера отодвинут от дел и покупки Фуксов, Гайчей и прочих кудесников мяча будет поставлено на поток ))
А что - на Спартак есть покупатели? Хотя если учитывать тех, кто готов забрать Спартак за стакан семечек - то да, очень много. А ещё Федун обещал отдать клуб фанатам ))))
А что - на Спартак есть покупатели? Хотя если учитывать тех, кто готов забрать Спартак за стакан семечек - то да, очень много. А ещё Федун обещал отдать клуб фанатам ))))
И с чего ты взял, что на цска есть покупатели, а на Спартак нет? Твои умозаключения не в счёт )
И с чего ты взял, что на цска есть покупатели, а на Спартак нет? Твои умозаключения не в счёт )
Неужели Федун и Гинер 8 номер один в РПЛ ?
Неужели Федун и Гинер 8 номер один в РПЛ ?