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Арабские инвесторы могут приобрести акции ЦСКА вместо акций «Спартака»

вчера, 17:55

Арабские инвесторы не станут приобретать акции московского «Спартака».

Журналист Иван Карпов сообщает, что представители инвестиционного фонда решили отказаться от идеи покупки акций «Спартака» после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.

Однако арабские бизнесмены могут приобрести часть акций другого российского клуба. Одним из вариантов для них является ЦСКА, утверждает источник.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 08:02
Купите КС, пока состав КС не скупили опять Зениты и Спартаки за бесценок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:20
Весь мир следит кто же будет третьим клубом, после МС и ПСЖ чья стоимость игроков перевалит за млрд евро...

Выбор сделан...
ЦСКА (Москва)...
minai
minai
сегодня в 00:00, ред.
Накой хрен это арабам, чтобы на майках и стадионных билбордах были надписи Emirates Airlines ? Акции всё равно останутся номинальной стоимости.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:40
    valt134
    valt134
    вчера в 23:38
    Вот 57!!! Ещё и харчами перебирают!
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    вчера в 23:18
    Желтуха конкретная

    Хотя что удивляться
    Источник : телеграм "инсайды от карпа"
    Все понятно
    ABir
    ABir
    вчера в 22:28
    Купят, то что дешевле, если вообще что-то купят
    Альфи
    Альфи ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Отдаст... на свете нет такой преграды, которую не перешагнет верблюд , груженый золотом...
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    вчера в 21:50
    Арабы как узнали, что клубом правит женщина, плюнули, и отказались от этой идеи) у них там жестко с такими понятиями)
    makkie
    makkie ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Новость про шейхов и цска - явная утка!

    Не отдаст Орешкин арабам такой актив. Сам доить будет )))
    Ну нравится человеку играть в менеджера, пренебрёг даже спортивными успехами ради того, чтобы самому рулить в цска. Так что чужаков не пустят.
    Альфи
    Альфи ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Да ладно , 1 лярд для шейхов не деньги просто у Вас вообще Лукойл америкосам считай пренадлежит (номинальный держатель 61.8 % акций – Bank of New York), и вовсе уж экзотическим спонсорам – гиганту сетевого маркетинга, или важным – инвестиционной компании КапиталЪ, вот они и подумали на хрена им в это осиное гнездо лезть ... и тут я думаю папа Гинер подсуетился, он любит Федуну дорожку перейти ,подогнал же он Федуну Спартак в свое время , "успех" как видишь был обеспечен на годы и даже тренер не важен.... (ИМХО)
    pele1981
    pele1981
    вчера в 21:15
    Это получается, что Чалова с Заболотным шейхи могут в бордель азиатский отдать, чтобы хоть как контракты отработали?)))))
    Эспиноза
    Эспиноза ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Смотрел. ЦСКА победил. Точка. Обидно, понимаю, но Спартаку тягаться с ЦСКА пока рано
    makkie
    makkie ответ Эспиноза (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Ты не смотрел последнее дерби? Посмотри, тогда вопросов не будет.
    YVG
    YVG
    вчера в 20:54
    Уж лучше акции Урала купить, пользы больше будет.
    Эспиноза
    Эспиноза ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:50, ред.
    Отскочить? Интересная позиция по поражению от ЦСКА. А когда Спартак за счёт судей побеждает - это блистательная победа? )))
    P.S. Конечно вечно не может - надо же вам опять футболки печатать. Ахахахаха ))))
    makkie
    makkie ответ Эспиноза (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Ты хотел сказать, цска способен отскочить от Спартака?
    Прекрасно помним, как при одном ударе в створ цска еле-еле вымучил победу. А в предыдущем дерби ни разу в створ ворот не попал. Но бесконечно везти не может...
    Эспиноза
    Эспиноза ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Это в тебе говорят трансферы Педро и Баду )))
    А ЦСКА и в таком состоянии способен обыгрывать Спартак. Посмотрим ещё, что зимние трансферы принесут
    makkie
    makkie ответ Эспиноза (раскрыть)
    вчера в 20:44, ред.
    Хапуга Федун заломил 1 млрд, а за такую цену даже Баварию и МС не продашь!
    Не переживай ты так. Найдутся покупатели, если нужно. Шейхи уже суетятся, переговоры продолжаются.
    А вот твой цска медленно, но верно поглощается госкомпанией - недалёк час, когда Гинера отодвинут от дел и покупки Фуксов, Гайчей и прочих кудесников мяча будет поставлено на поток ))
    Эспиноза
    Эспиноза ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 20:37
      Эспиноза
      Эспиноза ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 20:35
      Ну ВЭБ - ошибся чуток.
      А что - на Спартак есть покупатели? Хотя если учитывать тех, кто готов забрать Спартак за стакан семечек - то да, очень много. А ещё Федун обещал отдать клуб фанатам ))))
      makkie
      makkie ответ Эспиноза (раскрыть)
      вчера в 20:25
      Какой ВТБ? Ты даже мат часть не знаешь, раз думаешь, что ВТБ купил акции цска ))) Речь вообще-то о ВЭБ банке во главе с Орешкиным.
      И с чего ты взял, что на цска есть покупатели, а на Спартак нет? Твои умозаключения не в счёт )
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 20:13
      Опять ?
      Неужели Федун и Гинер 8 номер один в РПЛ ?
      Сп62
      Сп62
      вчера в 20:09
      Со Спартаком не сошлись в цене. Теперь ищут, что подешевле.
      ласкер
      ласкер
      вчера в 20:08
      Просто свинья для них харам.
      ласкер
      ласкер
      вчера в 20:07
      Жцрналист😂
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 20:00
      Думаю не стоит говорить что они с ишаками делают?!
      lotsman
      lotsman ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:00
      От Армии там только последняя буква в аббревиатуре.
      Эспиноза
      Эспиноза ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 19:55
      Я так и написал - Спартак никому не нужен
      Futurista
      Futurista ответ Эспиноза (раскрыть)
      вчера в 19:49
      Так не продал же = нет покупателя = никому не нужен...
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