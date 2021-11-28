Гамула: «Слышал, Рангник приехал к нам погостить и забрать денежек у РЖД»

Известный российский тренер прокомментировал информацию, согласно которой вскоре возглавит «Манчестер Юнайтед». На данный момент немец занимает должность директора по спорту и развитию «Локомотива».

Для меня это удивительная история. Конечно, я слышал популярное мнение, что он приехал к нам погостить и забрать немного денежек, которых у РЖД много… Но, не знаю, насколько корректно это воспринимать именно так, не вникаю особенно в их проект, но ведь это идет с чей-то подачи. Мне говорили, что там работают 18 немцев. Пускай работают, если дадут результат. В теории и без Рангника проект может развиваться, там остается его правая рука Корнетка, но, опять же, нужно находиться внутри и понимать, что происходит на самом деле.

Меня даже больше смущает игра «Локомотива» при Гисдоле. Я не могу понять, куда и зачем бегут футболисты. При Николиче была система, здесь — ничего подобного. Побежали, что-то стрельнуло, где-то получилось, но в целом — сплошной хаос. Конечно, систему нельзя построить за месяц-два, но пока я не понимаю, к чему стремится Гисдоль. Интересно, буду следить.