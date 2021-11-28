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Гамула: «Слышал, Рангник приехал к нам погостить и забрать денежек у РЖД»

вчера, 10:30

Известный российский тренер Игорь Гамула прокомментировал информацию, согласно которой Ральф Рангник вскоре возглавит «Манчестер Юнайтед». На данный момент немец занимает должность директора по спорту и развитию «Локомотива».

Для меня это удивительная история. Конечно, я слышал популярное мнение, что он приехал к нам погостить и забрать немного денежек, которых у РЖД много… Но, не знаю, насколько корректно это воспринимать именно так, не вникаю особенно в их проект, но ведь это идет с чей-то подачи. Мне говорили, что там работают 18 немцев. Пускай работают, если дадут результат. В теории и без Рангника проект может развиваться, там остается его правая рука Корнетка, но, опять же, нужно находиться внутри и понимать, что происходит на самом деле.

Меня даже больше смущает игра «Локомотива» при Гисдоле. Я не могу понять, куда и зачем бегут футболисты. При Николиче была система, здесь — ничего подобного. Побежали, что-то стрельнуло, где-то получилось, но в целом — сплошной хаос. Конечно, систему нельзя построить за месяц-два, но пока я не понимаю, к чему стремится Гисдоль. Интересно, буду следить.

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протон
протон
вчера в 15:49
Рангник официально НЕ занимал должность в Локомотиве чему свидетельствует официальный сат премьер лиги, где Рангник НЕ числится в составе Локо ни кем! Локо подписывал контракт с агентством Рангника на предоставление услуг, в этом агентстве работает не он один... в чем проблема то? вместо Ральфа будет руководить Корнетка, немцы как были так и остались + ко всему если Рангник становится временным тренером МЮ, а в дальнейшем консультантом с возможностью влиять на трансферную политику клуба, то скорее всего в локо будут молодые игроки МЮ отправляться в аренду для набора опыта... лично я в этом ни чего плохого не вижу, думаю Локо от этого даже выиграет... для меня пожалуй единственное неверное решение Рангника в Локо было то, что рано убрали Николича... лучший момент для этого был зимой либо по окончанию сезона, но ни как во время важных игр, сейчас получается что тупо подставили Гисдоля, от которого все ждут ежесекундных результатов и после каждой неудачи смешивая с грязью...
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:16
Рангник оказывается приходил бюджетные денежки осваивать.....в долгую играть и не планировал.
112910415
112910415
вчера в 12:37
а Плутник будет старательно изображать, что именно о Корнетке и мечтали !
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
Рано делать выводы, всё только начинается. Время покажет.
sten312
sten312
вчера в 11:41
Это не просто хаос,а упорядоченный.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:25
Некое пренебрежение иностранных специалистов к работе в российских клубах и рассматривание их только как халявное средство заработка очень настораживает:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 11:17
Наши граждане (Миллер, Митрофанов, Медведев, Белозеров, Костин и пр.) давно поняли, что у государства тянуть деньги - это самое то, а теперь походу и иноземцы раскусили эту фишку нашей могучей державы. И дружными стаями и стадами потянулись в футбол.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:04
Похоже теперь немцы побегут из Локомотива.
David Young
David Young ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 10:52
Очень плохо что так. Не только тратят то что в принципе не следовало бы, но ещё и толку не сверх много клубу с этого.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 10:48
Государство оказывает РЖД помощь в размере 150 миллиардов рублей, РЖД тратит на Локо 5 миллиардов ежегодно. Денежки надо осваивать, вот тут и Рангник и ему подобные появляются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:31
Так оно и есть...
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