Нигматуллин: «Максименко может уйти в аренду, но кто потянет его зарплату?»

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России поделился мыслями касательно игры , а также высказался о спаде .

Можно ли уже сейчас говорить, что Селихов основной голкипер «Спартака»? Да, но он и был таковым, просто ему мешали травмы. Он воспользовался своим шансом и показывает достойную игру.

Максименко нужно уходить в аренду? А почему сразу уходить? Сейчас нужно ждать своего шанса. В аренду уйти можно, но кто из команд потянет его зарплату? Нет никакого смысла уходить из «Спартака» прямо сейчас. Ему нужно вернуть себя в хорошее состояние, вновь стать стабильным.

Способен ли Селихов навязать конкуренцию Сафонову в сборной? Пока что он провел лишь пару хороших матчей, поэтому говорить о сборной преждевременно. Национальная команда — это показатель класса и стабильного выступления. До стыковых матчей у него точно есть время, чтобы проявить себя. Сейчас он вернул свою былую форму, и это радостно видеть, так как многие списали его со счетов. Александр оказался сильным парнем, который достойно держит удар.