ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Нигматуллин: «Максименко может уйти в аренду, но кто потянет его зарплату?»

вчера, 13:42

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями касательно игры Александра Селихова, а также высказался о спаде Александра Максименко.

Можно ли уже сейчас говорить, что Селихов основной голкипер «Спартака»? Да, но он и был таковым, просто ему мешали травмы. Он воспользовался своим шансом и показывает достойную игру.

Максименко нужно уходить в аренду? А почему сразу уходить? Сейчас нужно ждать своего шанса. В аренду уйти можно, но кто из команд потянет его зарплату? Нет никакого смысла уходить из «Спартака» прямо сейчас. Ему нужно вернуть себя в хорошее состояние, вновь стать стабильным.

Способен ли Селихов навязать конкуренцию Сафонову в сборной? Пока что он провел лишь пару хороших матчей, поэтому говорить о сборной преждевременно. Национальная команда — это показатель класса и стабильного выступления. До стыковых матчей у него точно есть время, чтобы проявить себя. Сейчас он вернул свою былую форму, и это радостно видеть, так как многие списали его со счетов. Александр оказался сильным парнем, который достойно держит удар.

Все новости
Андрей Мостовой: «Качество игры нашей команды не самое лучшее»
Вчера, 23:54 Комментарии3
Боярский: «„Зенит“ просто растоптал и размазал своих московских оппонентов»
Вчера, 23:18 Комментарии29
Медведев: «Мы не считаем, московский клуб или нет. Главное — побеждать»
Вчера, 23:04 Комментарии3
Алексей Березуцкий: «ЦСКА не заслуживал поражения»
Вчера, 22:48 Комментарии17
Игонин: «Три удара, два гола — феноменальный КПД у „Зенита“»
Вчера, 22:47 Комментарии6
Семак: «Недоволен качеством игры, но доволен результатом»
Вчера, 22:42 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:25, ред.
Сначала надо понять чего Максименко хочет - футбол или бабло. Если футбол, то надо ехать, если бабло то сидеть на лавке накусывать себе щёчки и накручивать чёлочку. В Армию бы его отправить хотя бы на пол года.
ABir
ABir
вчера в 16:01
Максименко тоже до спада выдавал удачные матчи и совершал много спасений. Потом отсутствие конкуренции возможно привело к снижению требований к себе. Сейчас безусловно номер один в Спартаке - Селихов. Но никто не мигает Максименко самоотверженной работой доказывать свою нужность Спартаку
ОПС
ОПС
вчера в 15:54
Давно пора нули срезать с этих ............. и так далее.
протон
протон
вчера в 15:41
Молодой и перспективный парень,пару лет на более-менее приличном уровне поиграл,причём
нестабильно, а зарплату уже никто не потянет кроме топов РПЛ. Это конечно полнейший мрак в лиге.
Сп62
Сп62
вчера в 14:30, ред.
От травм никто не застрахован. Команде всегда нужна достойная замена на любой позиции, а тем паче на позиции кипера.
berda2003
berda2003
вчера в 14:11
о зарплате третьесортного вратаря, подробнее можно?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:56
.
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 13:55
Здравствуйте. ROI значит return on investment. По-русски термин звучит так - окупаемость инвестиций, либо возврат инвестиций. Можете найти больше информации об этом в Интернете, в том числе конкретно про ROI в ставках на спорт.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:51
В Спартаке Максименко скорее всего уже не заиграет. Предположу, что в скором будущем Максименко будет игроком Ростова.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:49
С учетом зарплаты и не очень удачной игры в последних матчах, Максименко вряд ли будет востребован в аренде - найдутся варианты понадежнее и подешевле. Поэтому после полного провала в борьбе с Селиховым за место в воротах остается только зевать и расслабляться на скамейке запасных:
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:46
Селихов в любой момент тоже может накосячить, так что в аренду уходить смысла нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:44
Максименко в цСКА, акинфеев уже не тащит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100