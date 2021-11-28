«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» приблизились к «Челси». Итоги 13-го тура АПЛ

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28 ноября 2021, 21:38

Закончились все матчи 13-го тура Английской Премьер-Лиги. Встреча между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом» была перенесена из-за сильного снегопада.

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:0

Голы: Сака Букайо 56, Мартинелли Габриэл 66

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» 1:2

Голы: Гуэхи Марк 90+5 — Таргетт Мэтт 15, МакГинн Джон 86

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 4:0

Голы: Жота Диого 2, Жота Диого 32, Алькантара Тьяго 37, ван Дейк Вирджил 52

«Норвич Сити» — «Вулверхэмптон» 0:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс» 0:0

«Брентфорд» — «Эвертон» 1:0

Гол: Тоуни Айвен 24 (пенальти)

«Лестер Сити» — «Уотфорд» 4:2

Голы: Мэддисон Джеймс 16, Варди Джейми 34, Варди Джейми 42, Лукман Адемола 68 — Кинг Джошуа 30 (пенальти), Деннис Эммануэль 61

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 2:1

Голы: Гюндоган Илкай 33, Фернандиньо 90 — Лансини Мануэль 90+4