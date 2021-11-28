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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» приблизились к «Челси». Итоги 13-го тура АПЛ

28 ноября 2021, 21:38

Закончились все матчи 13-го тура Английской Премьер-Лиги. Встреча между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом» была перенесена из-за сильного снегопада.

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:0
Голы: Сака Букайо 56, Мартинелли Габриэл 66

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» 1:2
Голы: Гуэхи Марк 90+5 — Таргетт Мэтт 15, МакГинн Джон 86

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 4:0
Голы: Жота Диого 2, Жота Диого 32, Алькантара Тьяго 37, ван Дейк Вирджил 52

«Норвич Сити» — «Вулверхэмптон» 0:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс» 0:0

«Брентфорд» — «Эвертон» 1:0
Гол: Тоуни Айвен 24 (пенальти)

«Лестер Сити» — «Уотфорд» 4:2
Голы: Мэддисон Джеймс 16, Варди Джейми 34, Варди Джейми 42, Лукман Адемола 68 — Кинг Джошуа 30 (пенальти), Деннис Эммануэль 61

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 2:1
Голы: Гюндоган Илкай 33, Фернандиньо 90 — Лансини Мануэль 90+4

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голы: Жоржиньо 69 (пенальти) — Санчо Джейдон 50

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» приблизились к «Челси». Итоги 13-го тура АПЛ

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Все комментарии
jtsm8khd4b8z
jtsm8khd4b8z
29 ноября в 05:26
Вся борьба ещё только начинается
IKER-RAUL
IKER-RAUL
29 ноября в 02:00
тройка лидеров определилась, посмотрим кто выдержит всю дистанцию
allemz
allemz
28 ноября в 22:14
По АПЛ скорее главная интрига в том, как покажет себя Челси на дистанции, ибо по МС и Ливерпулю уже видели
95-shishani-95
95-shishani-95
28 ноября в 21:39, ред.
Челси никак не смог попасть в ворота Манчестера. По ударам, Манчестер Юнайтед был точнее.
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