«Байер» в гостях уверенно обыграл «РБ Лейпциг»

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28 ноября 2021, 21:26

В 13-м туре немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» в гостях уверенно переиграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:3.

Счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Флориан Вирц на 21-й минуте. Упрочил преимущество «аптекарей» Мусса Диаби на 34-й минуте. Нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва сумел на 62-й минуте отыграть один мяч, однако игрок «Байера» Джереми Фримпонг на 64-й минуте забил и установил окончательный счет в матче. На 88-й минуте поединка полузащитник хозяев Доминик Собослои не реализовал 11-метровый удар.

«Байер» после 13 туров имеет в своем активе 24 очков и идет на 3-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (18 очков) занимает 8-е место.