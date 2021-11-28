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«Байер» в гостях уверенно обыграл «РБ Лейпциг»

28 ноября 2021, 21:26
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В 13-м туре немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» в гостях уверенно переиграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:3.

Счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Флориан Вирц на 21-й минуте. Упрочил преимущество «аптекарей» Мусса Диаби на 34-й минуте. Нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва сумел на 62-й минуте отыграть один мяч, однако игрок «Байера» Джереми Фримпонг на 64-й минуте забил и установил окончательный счет в матче. На 88-й минуте поединка полузащитник хозяев Доминик Собослои не реализовал 11-метровый удар.

«Байер» после 13 туров имеет в своем активе 24 очков и идет на 3-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (18 очков) занимает 8-е место.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
28 ноября в 21:54
С победой леверкузенский клуб! Это очень важная победа фармацевтов, которая позволила Байеру почти вплотную приблизится к лидерам Бундеслиги. Симпатичная команда у Байера. А вот Ред Булл Лейпциг совсем сдал, после летней распродажи. Да и талантливый Собослои пенальти ещё не забил в конце. Этот пенальти обеспечил бы оооочень горячую концовку. Но не суждено было этому сбыться. В этом году Бундеслиги интересная стала.
DEIVID_777
DEIVID_777
28 ноября в 21:28
Марш никакущий тренер. Пусть в США валит.
Roger Young
Roger Young
28 ноября в 21:27
Молодцы, с победой!
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