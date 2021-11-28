«Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Джейдон Санчо, воспользовавшись ошибкой Жоржиньо в центре поля. Этот гол стал для Санчо первым за «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии. На 67-й минуте встречи защитник МЮ Аарон Ван-Биссака в своей штрафной сфолил против Тиаго Силвы, а арбитр встречи Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Жоржиньо, установив окончательный счёт в матче — 1:1.
«Челси» остаётся на 1-м месте в Английской Премьер-Лиге (30 очков), «Манчестер Юнайтед» расположился на 8-м месте (18 очков).
Ну а манки ради интереса могли хоть бы на пять минут попытаться придавить Челси, а не сидеть 90 минут в три ряда в штрафной. Фернандеш больше дефился, чем Байи...
Ну и приятно удивлен Тейлором, поставить пенку в ворота МЮ, это для него что то новое
Ну а манки ради интереса могли хоть бы на пять минут попытаться придавить Челси, а не сидеть 90 минут в три ряда в штрафной. Фернандеш больше дефился, чем Байи...
Ну и приятно удивлен Тейлором, поставить пенку в ворота МЮ, это для него что то новое
МЮ во втором тайме забегал. В первом боялись. Скорости были высокие. Санчо трогать ненадо было, забил, это его был день, надо было дать возможность доиграть до конца.
Многие могут сказать что счёт не по игре. Но я скажу именно 1:1 является справедливым. Челси наказан за не реализацию моментов своих. МЮ награждён за второй тайм.
МЮ во втором тайме забегал. В первом боялись. Скорости были высокие. Санчо трогать ненадо было, забил, это его был день, надо было дать возможность доиграть до конца.
Многие могут сказать что счёт не по игре. Но я скажу именно 1:1 является справедливым. Челси наказан за не реализацию моментов своих. МЮ награждён за второй тайм.