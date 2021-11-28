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«Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

28 ноября 2021, 21:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Джейдон Санчо, воспользовавшись ошибкой Жоржиньо в центре поля. Этот гол стал для Санчо первым за «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии. На 67-й минуте встречи защитник МЮ Аарон Ван-Биссака в своей штрафной сфолил против Тиаго Силвы, а арбитр встречи Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Жоржиньо, установив окончательный счёт в матче — 1:1.

«Челси» остаётся на 1-м месте в Английской Премьер-Лиге (30 очков), «Манчестер Юнайтед» расположился на 8-м месте (18 очков).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ avici_liverpool (раскрыть)
30 ноября в 15:45
Спасибо!) и тебе всего только самого лучшего
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Romeo 777 (раскрыть)
30 ноября в 10:31
Согласен, бро
Юмор - это единственное, что осталось позитивного в жизни )
Удачи
Romeo 777
Romeo 777 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
29 ноября в 19:16
Импотенция была в атаке, да и МЮ как-то удавалось всей командой защищаться, Де Хеа выручал так же.
«Голеадор» Тимо Вернер...не напоминай!) Лукаку после травмы, но и не факт, что он будет играть лучше...
Romeo 777
Romeo 777 ответ avici_liverpool (раскрыть)
29 ноября в 19:11
Ну, первое я ведь не говорю, не утверждаю, что пенальти не было) там мяч в руку попал рикошетом от бедра самого же Джеймса, пусть пенальти, рука есть рука, но зачем удалять то? Не преднамеренно играл рукой а-ля Суарес на ЧМ. Почему выборочно всегда применяют двойное наказание, иногда назначают просто пенальти в таких ситуациях, а иногда и удаляют. И если ты помнишь, лысый (Тэйлор) даже видео повтора не смотрел, а ему показали лишь стопкадр момента, когда уже мяч касается руки, 5 сек посмотрел картинку и побежал удалять. Но повторюсь, сугубо мое мнение, Тэйлор убил интригу удалением, и единственный плюс для Ливерпуля было это назначение пенальти, но не удаление, т.к. Челси всегда умел играть в меньшинстве и не дал создать что-то у своих ворот.
И второе, не воспринимай близко к сердцу, я с неким юморком писал всё это ниже. Время и грядущий матч покажет конечно, но я не имею привычки утверждать что-либо размышляя о будущем, потому что никто ничего не может знать)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 ноября в 19:03, ред.
посмотрел матч и остался в недопонимании.как так Челси смог отскочить с МЮ,которого Ливерпуль вынес ещё в первом тайме?!Возможно отсутствие Роналду и Погба - усилили команду,потому что с ними это где то минус 1.5 игрока.Жоржинио на днях съездил в Астон Виллу взять опыта у новоиспечённого тренера.Менди с Кепой переобщался.В общем,Челси сыграли отвратительно,может они перепутали красных с голубыми?Тимо.ты когда-нибудь попадать в створ ворот научишься? Лукаку провёл остаток времени,как и Роналду. Да и вообще КР7 должен временно стать капитаном МЮ или же покинуть этот клуб.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Romeo 777 (раскрыть)
29 ноября в 13:14
Друг, Джеймс останавливает мяч, летящий в ворота рукой? Разве не пенальти + удаление?
Благодари косоногого менди за его сейвы.
Ладно, через месяц, 2 января под новогодние салатики я буду смотреть как вас будем выносить на вашем же стадионе. Это не МЮ без тренера к вам приедет, а грозный Ливерпуль с агрессивным прессингом
Romeo 777
Romeo 777 ответ avici_liverpool (раскрыть)
29 ноября в 12:30
Дичайший отскок был у ливерпуля как раз таки) оскокище! О чем вообще речь? ливерпулю судья подарил удаление Джеймса и пенальти, сравняли счёт с точки, и даже играя весь второй тайм в большинстве ничего не смогли сделать, а до удаления вас возил Челси на Энфилде, но и удаление не помогло, пинали в небеса либо к угловому флажку от безисходности! Благодарите судейку, что удалось взять хотя бы одно очко с пенки.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Tex (раскрыть)
29 ноября в 11:56, ред.
победную против Ливерпуля ?? там был дичайший отскок. неважно, было там 10 игроков или 12. Это в психологии Челси играть на оборону
Смешно, когда пишут про автобус болелы челси. Умора
Tex
Tex
29 ноября в 02:52
Пора бы уже отправить Алонсо, Вернера, Лофтус-Чика, Пулишича и Зиеша играть куда то еще. Абсолютно очевидно, что толку с них не будет. Просто зря жрут нехилые зарплаты. Ну а по игре, напомнило матч против Ливерпуля. Там тоже 1 эпизод перечеркнул в общем то очень уверенную, победную игру.
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
29 ноября в 00:11
пенсионеры всегда были и останутся никчемным клубом...
lobsterdam
lobsterdam ответ Romeo 777 (раскрыть)
29 ноября в 00:09
понравилось? я так и думал...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
29 ноября в 00:05
Полное преимущество Челси, должны были побеждать, но удача была сегодня с мю. Если бы Фред в конце матча не затупил, то мю вообще могли выиграть
fineflat
fineflat ответ Медив (раскрыть)
28 ноября в 22:40
Не хватает в атаке финального паса и это уже давно, зачастую защитники забивали. С Лукаку будет полегче когда форму наберёт, Маунта агрессии и работоспособности не хватает. Алонсо плохо играл но он давно не играл это объяснимо. С прессингом все хорошо но почему нападающие голодные Тухель должен разбираться
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
28 ноября в 22:19
У Роналду выдающиеся матчи, не стата, в ЛЧ, а с автобусом Тухеля он успеет разобраться, спасибо судье
25процентный клоун
25процентный клоун
28 ноября в 22:16
Судьи всячески спасают пенсов
Bensurr
Bensurr ответ Медив (раскрыть)
28 ноября в 22:14
А Вы были недовольны назнчением Тейлора ведь именно вас он спас от поражения.
зигзаг
зигзаг
28 ноября в 22:10
Ман сити команда N1 на фоне этих бесперспективных катаний
Akatsuki72
Akatsuki72
28 ноября в 21:56
Увы, но сегодня атакующие трио было не эффективно. А у Лофтус-Чика скорость мышления на уровне футболиста РПЛ. Обидно, что Рюдигер не забил, было не просто, но нужно было бить на точность, а не на силу, на силу, будь удар точным, было бы эффектно, но разве эффектность нужна была тут?
Romeo 777
Romeo 777 ответ lobsterdam (раскрыть)
28 ноября в 21:54, ред.
Дааа, в штрафной, сзади с размаху ударить по ахилу/икрам чисто игровой момент..))
«Тэйлор топил за Челси» анекдот прям...этот лысый всегда как раз таки топил Челси, «топил» - в прямом смысле этого слова.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ протон (раскрыть)
28 ноября в 21:50
Любое нарушение в штрафной это пенальти. И в руку мяч попадает случайно, но этот факт не отменяет пендаль. Пенок в ногу был, был. Травмоопасный? Да. Все остальное не важно.
протон
протон
28 ноября в 21:48
Сегодня лучшая команда не победила к сожалению.МЮ как обычно дно полное,жаль Челси не фартит последнее время
протон
протон
28 ноября в 21:46
Якорь уже второй матч подряд с замены выходит и упускает победу для МЮ
Beka_byaka
Beka_byaka ответ adrianes (раскрыть)
28 ноября в 21:45
Ждать что-то сверхестественного от Месси и Роналду былобы крайне не красиво. Для Месси нужен забивной форвард вроде Левондовского, Суареса в молодости итд. Для Роналду нужен супер плеймейкер, вроде Мюллера или Де Брюне итд. А учитывая что оба они уже старики, надо наслаждаться игрой молодых. А они пусть доигрывают свой век футбольный.
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
28 ноября в 21:44
Ювентус вымотал
Dimice
Dimice ответ lobsterdam (раскрыть)
28 ноября в 21:44
Да, без Маги почти сухой матч. Только в конце Рюдигер без опеки остался. Видимо его Мага крыл.
lobsterdam
lobsterdam
28 ноября в 21:44
Несмотря на сверхмотивированность, пенсионеры действительно ушли от поражения, но потеряли очки(сити с лфк на радость). Да и пенка-то была так себе, игровой момент и Тэйлор весь матч топил за хозяев, раздавал желтые игрокам МЮ ни за что и игнорировал аналогичные фолы со стороны челси.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Dimice (раскрыть)
28 ноября в 21:41
Если бы у бабушки....
lobsterdam
lobsterdam ответ Dimice (раскрыть)
28 ноября в 21:40
Фред, Скотти и Матич - это игроки, от которых не знаешь что ждать, хорошо, что Мага в бане сидит, а то...
протон
протон
28 ноября в 21:38
Честно говоря не понимаю смысл назначения таких пенальти, ладно если бы Тиаго принимал мягко и на ход, но он по сути просто пытался зацепиться за него и скорее всего мяч отлетел бы куда то за штрафную, а Ван Бисска выбивал одновременно с Сильвой и просто не повезло попасть в ногу защитнику Челси. Может я не прав, но умысла тут вообще никакого не было, чистая случайность
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
28 ноября в 21:38
У Пеналду 0 действий против - Ливерпуля, Челси, Сити!
За каким его вернули в АПЛ после Италии, где он закопал Ювентус насколько глубоко что скорее всего останется без ЛЧ??!
Пора вернутся в Спортинг на годик второй и на пенсию!
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