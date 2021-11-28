«Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

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28 ноября 2021, 21:23

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Джейдон Санчо, воспользовавшись ошибкой Жоржиньо в центре поля. Этот гол стал для Санчо первым за «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии. На 67-й минуте встречи защитник МЮ Аарон Ван-Биссака в своей штрафной сфолил против Тиаго Силвы, а арбитр встречи Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Жоржиньо, установив окончательный счёт в матче — 1:1.

«Челси» остаётся на 1-м месте в Английской Премьер-Лиге (30 очков), «Манчестер Юнайтед» расположился на 8-м месте (18 очков).