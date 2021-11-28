«Милан» дома проиграл «Сассуоло»

1638114861

28 ноября 2021, 18:54

В поединке 14-го тура итальянской Серии А «Милан» на домашней арене уступил «Сассуоло» со счётом 1:3.

Счет в матче на 21-й минуте открыл защитник миланцев Алессио Романьоли. На 24-й минуте нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка сумел счет сравнять. Спустя 9 минут защитник «Милана» Симон Кьер забил гол в собственные ворота и вывел «нероверди» вперед. На 66-й минуте нападающий Доменико Берарди забил третий гол в ворота «Милана» и установил окончательный счет в матче. На 77-й минуте матча Алессио Романьоли получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

«Милан» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (18 очков) на 12-й строчке.