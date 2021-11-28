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«Милан» дома проиграл «Сассуоло»

28 ноября 2021, 18:54
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

В поединке 14-го тура итальянской Серии А «Милан» на домашней арене уступил «Сассуоло» со счётом 1:3.

Счет в матче на 21-й минуте открыл защитник миланцев Алессио Романьоли. На 24-й минуте нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка сумел счет сравнять. Спустя 9 минут защитник «Милана» Симон Кьер забил гол в собственные ворота и вывел «нероверди» вперед. На 66-й минуте нападающий Доменико Берарди забил третий гол в ворота «Милана» и установил окончательный счет в матче. На 77-й минуте матча Алессио Романьоли получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

«Милан» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (18 очков) на 12-й строчке.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Брулин (раскрыть)
29 ноября 2021 в 10:18
в последней игре дома нет смысла обыгрывать красных?
шанс то есть выйти из группы
или все силы на скудетто?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
29 ноября 2021 в 10:16
неожиданно..
"отпраздновали" продление контракта Пиоли?
Dauletbek
Dauletbek
29 ноября 2021 в 02:49
Обычно, как ни посмотришь, высвечивается счёт о том, что Милан проиграл, не думал, что они на 2 месте
Dauletbek
Dauletbek
29 ноября 2021 в 02:47
Милан занимает 2 место? Неплохо
протон
протон
28 ноября 2021 в 20:09
Ну видимо, надоело наверху быть, решили немного вниз спрыгнуть. А вообще, сегодняшний матч напомнил игру со Специей в прошлом сезоне, типично тренерское поражение. Ни мысли, ни паса. Всего 2 удара в створ. Точно выиграть хотели?
Erg
Erg
28 ноября 2021 в 19:39
«чемпион» решил сделать ставку на ЛЧ, там больше шансов
Брулин
Брулин
28 ноября 2021 в 19:23
Еще одна такая победа как в Мадриде, и о Скудетто можно забыть, т.к у Наполи нет ЛЧ
Futurista
Futurista
28 ноября 2021 в 18:57
У Наполи есть шанс сегодня оторваться...если Лацио позволит)...
Beka_byaka
Beka_byaka
28 ноября 2021 в 18:57
Сассуоло камень предкновения топовых команд. Регулярно отбирает очки у лидеров.
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