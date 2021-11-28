ПСЖ одержал волевую победу над «Сент-Этьеном». У Месси 3 голевые передачи

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28 ноября 2021, 16:55

В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» со счетом 3:1.

На 25-й минуте встречи полузащитник хозяев Денис Буанга открыл счет в матче, а в компенсированное к первому тайму время хавбек парижан Маркиньос с передачи Лионеля Месси сравнял счет. Вывел гостей вперед полузащитник Анхель Ди Мария (79-я минута). Голевую передачу снова отдал Месси. Окончательный счет установил Маркиньос на 90+1 минуте, ассист снова за Месси.

С 45-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Тимоти Колоджейчака.