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ПСЖ одержал волевую победу над «Сент-Этьеном». У Месси 3 голевые передачи

28 ноября 2021, 16:55
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» со счетом 3:1.

На 25-й минуте встречи полузащитник хозяев Денис Буанга открыл счет в матче, а в компенсированное к первому тайму время хавбек парижан Маркиньос с передачи Лионеля Месси сравнял счет. Вывел гостей вперед полузащитник Анхель Ди Мария (79-я минута). Голевую передачу снова отдал Месси. Окончательный счет установил Маркиньос на 90+1 минуте, ассист снова за Месси.

С 45-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Тимоти Колоджейчака.

В турнирной таблице Лиги 1 «святые» идут на 20-й позиции (12 очков), ПСЖ лидирует с 40 очками.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ RoArt (раскрыть)
29 ноября 2021 в 23:43
Какие затраченные средства? Он бесплатно перешёл.
"Худшие футболист" раздал три голевых в последнем матче 😀
RoArt
RoArt ответ Agamaga........ (раскрыть)
29 ноября 2021 в 22:28
Кто раздает, какие передачи - карлан худший футболист Лиги 1 по отношению полезные действия/затраченные средства.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ СДС (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября 2021 в 01:37
в 2013 году, сначала было голосование, потом, после матча Португалия-Швеция, переголосовали, и отдали награду Рону...вместо, типа как, Рибери. Хотя, почему именно Рибери, так я и не понял. В паре Роббери самым ярким был именно Роббен, а не француз.
Per4ick
Per4ick ответ СДС (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:29
в 2010 тоже липа левейшая, блаттер решил собрать бабок и соединить приз фифа и франц футбол, в итоге если бы голосовали как раньше то награду взял бы Снейдер как и должно было быть
Arctos Arctos
Arctos Arctos
28 ноября 2021 в 20:45
А Серёга то как сыграл?
lexatver
lexatver ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:35
Так ещё смешнее))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Little Caprice (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:33
А также можно определять, с кем продлевать, а с кем нет, смс голосованием, как в ДОМЕ 2.
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:16
Персофан Месси, переодетый в фаната Сити, пишет что-то о липовой награде для пешехода
Дух Самайна
Дух Самайна ответ УЕСКА (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:15
Скоро получит самый липовый зм за всю историю
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Мessi 10 (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:11
К липовой награде
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:11
А аргентинцу за что давать? За то, что ходит пешком по полю? И Левандовски не тупо стоит в штрафной, он и сам может создать момент. Если гном получит зм, то это будет самый липовый зм за всю историю этой награды
протон
протон ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:07
ну если троих то по мне Левандоски, Карим, Нголо Канте.
Мessi 10
Мessi 10
28 ноября 2021 в 20:01
Красавчик. Напролом идёт к заслуженной награде, чтобы в очередной раз заткнуть рты персофанам португальской плаксы ))
Little Caprice
Little Caprice
28 ноября 2021 в 19:58
Я считаю, что статистику голов и передач пора определять не происходящим на поле, а голосованием "экспертов", как в Золотом Мяче. Навешивает такой Ди Мария на Мбаппе, тот забивает, а после игры у Месси за этот эпизод гол+голевая :)
Little Caprice
Little Caprice ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:55
Он пасовал Неймару, а Мбаппе даже не видел. Но ты, конечно, можешь сказать иначе :)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ allemz (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:34
Не просто оторвался, он доминировал, уничтожил, растерзал и просто переиграл аутсайдера Лиги 1 в меньшинстве.Вот, что значит величие.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:23
там не было оф ассиста, потому что он давал на неймара а отскочило к Мбаппе, это как с автоголом
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Little Caprice (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:23
Как истинный джедай Месси может ассестировать даже взглядом и силой мысли..по определению все мячи забитые ПСЖ за 15 туров ассестировал великий меся)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Gelious (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:19
Каталонские флешбеки.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Little Caprice (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:19
Что за случайный рикошет? Пас не от Месси был? Мяч так или иначе шёл на Килиана.
allemz
allemz
28 ноября 2021 в 19:14, ред.
Гном, кривляющийся в матче с МС от бессилия, оторвался на Сент-Этьенне, до перехода в ПСЖ, нейтрально относился к нему, для меня был лучше Роналду, а сейчас его поведение заставляет особо по иному переcмотреть взгляды
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
28 ноября 2021 в 19:10
Три голевых?). Но это повелителю Осасун не даёт автоматом звания повелителя Сент Этьенов...всё-таки за 15 туров сомнительный результат для распаренного миллиардера пешехода)
lexatver
lexatver ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:08
Жоржиньо лучший игрок Европы звучит как анекдот))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ УЕСКА (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:01
Конечно, ведь обыграть последнее место, играющее вдесятером, это, несомненно, показатель экстра-класса!

Пока некоторые раскачивают лодку, сливают Сульшера, забивая 6 голов в пяти матчах ЛЧ, Месси тихо выдает очередной шедевр собранности и самоотдачи, спасая Неймара, Мбаппе, Ди Марию и компанию от рассверипевшего аутсайдера, который собирался в меньшинстве уничтожить Париж.

Шейхи спасены!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
28 ноября 2021 в 18:58
Три голевые в матче с последним местом, которое большую часть матча играло вдесятером. Извини, Левандовский, но топ сейчас только один))
Bensurr
Bensurr
28 ноября 2021 в 18:49
Месси снова не забивает
Imrebellion
Imrebellion
28 ноября 2021 в 18:47
Про слабых команд, некоторым всё никак не надоело наступать на одну и ту же граблю?? Сколько фактов, статей, статистики было о том, кто же на самом деле набиватель стат на слабых соперниках.
Imrebellion
Imrebellion ответ Little Caprice (раскрыть)
28 ноября 2021 в 18:45
Первая встреча против МС, первый гол Ганы - Месси и Мбаппе прошли оборону стенкой, по логике обратный пас был на Лео, но замкнул опорник. Второй гол, Месси протащил мяч, стенка с Килианом - фирменный гол из-за штрафной. Третий гол в ответке - Месси снова разогнал комбинацию, стенка, сам протащил и выкатил на Неймара, защитник срезал но подобрал Мбаппе. Какие еще претензии????
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ протон (раскрыть)
28 ноября 2021 в 18:41
дадут и не спросят)
УЕСКА
УЕСКА
28 ноября 2021 в 18:34
Месси вновь напомнил всем что он лучший. Скоро получит свой заслуженный 7-ой ЗМ.
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