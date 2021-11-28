ПСЖ одержал волевую победу над «Сент-Этьеном». У Месси 3 голевые передачи

В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» со счетом 3:1.
На 25-й минуте встречи полузащитник хозяев Денис Буанга открыл счет в матче, а в компенсированное к первому тайму время хавбек парижан Маркиньос с передачи Лионеля Месси сравнял счет. Вывел гостей вперед полузащитник Анхель Ди Мария (79-я минута). Голевую передачу снова отдал Месси. Окончательный счет установил Маркиньос на 90+1 минуте, ассист снова за Месси.
С 45-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Тимоти Колоджейчака.
В турнирной таблице Лиги 1 «святые» идут на 20-й позиции (12 очков), ПСЖ лидирует с 40 очками.
"Худшие футболист" раздал три голевых в последнем матче 😀
"Худшие футболист" раздал три голевых в последнем матче 😀
Пока некоторые раскачивают лодку, сливают Сульшера, забивая 6 голов в пяти матчах ЛЧ, Месси тихо выдает очередной шедевр собранности и самоотдачи, спасая Неймара, Мбаппе, Ди Марию и компанию от рассверипевшего аутсайдера, который собирался в меньшинстве уничтожить Париж.
Шейхи спасены!
Пока некоторые раскачивают лодку, сливают Сульшера, забивая 6 голов в пяти матчах ЛЧ, Месси тихо выдает очередной шедевр собранности и самоотдачи, спасая Неймара, Мбаппе, Ди Марию и компанию от рассверипевшего аутсайдера, который собирался в меньшинстве уничтожить Париж.
Шейхи спасены!