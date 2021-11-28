«Динамо» в результативном матче вырвало победу у «Рубина»

«Динамо» одержало гостевую победу над «Рубином» со счётом 3:2 в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров, который ранее выступал за «Рубин». Казанский клуб ответил голом Солтмурада Бакаева на 30-й минуте матча. После перерыва «Рубин» вышел вперёд благодаря голу Андреса Дрейера с пенальти. На 66-й минуте встречи право на пенальти получило уже «Динамо», однако Никола Моро пробил мимо ворот Юрия Дюпина. Но через несколько минут московский клуб сумел сравнять счёт голом Фабио Бальбуэна с углового. В концовке матча «Динамо» вырвало победу. Гол на 85-й минуте забил полузащитник москвичей Себастьян Шиманьски.
На данный момент «Рубин» занимает 9-е место (22 очка). «Динамо» идёт на 2-м месте (32 очка), отставая от «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу, на одно очко. Однако питерский клуб имеет игру в запасе.
Молодые команды после таких искромётных матчей, как с Арсеналом, частенько проваливаются в следующем туре из-за эмоционального спада, так что ничейка с Рубином в Казани виделась приемлемым исходом.
Но матч оказался острее- хозяева долгое время выглядели получше ожидаемого, а вот у многих динамовцев всё было как-то невпопад, поэтому моментами попахивало и баранкой.
Заметно хуже обычного отработал Варела и с Хвичей, пожалуй, не справился.
Скопа вообще в изобилии демонстрировал свои худшие качества (не буду уж перечислять). Не в ударе были Фомин и Грулёв, не лучшим образом долгое время смотрелся и Захарян.
На уровне, как водится, был лишь Шима.
И даже Шварц, логично вроде бы заменивший Фомина, попал пальцем в небо- вскоре после этой замены мы били пенальти- стихия Фомина, независимо от его формы- но тот был уже на лавке, а Моро этот пенальти ещё и не забил.
Казалось, это всё. Но не тут-то было))
Динамовцы сегодня не напирали на шпилен-интенсив и дали хозяевам поиграть, а те, в свою очередь, как раз занимались агрессивным коллективным отбором.
Энергии на такую игру Рубин затратил немало и в последние полчаса заметно подсел, а вот динамовцы, сохранив силы, в это время оказались как огурчики, да и хитрая замена Фомина на Тюкавина, повлёкшая перестановки (в центр вместо Фомы перебрался Заха, налево ушёл Грулёв, а Тюка вперёд)
в итоге сработала неплохо и "невпопад" у Динамо быстро улетучился, несмотря на промах Николы.
Если коротко- в последние полчаса и особенно после 70 минуты на поле была одна команда. В этот период она всё и решила, могла и ещё забить.
Получается, Шварц переиграл Слуцкого. ЛВС хотел побить Шварца его же оружием, но жестоко просчитался.
Так что Шварцу и парням- огромный респектище,
а сораДников- с хлопотной, но элегантной и заслуженной победой)
Молодые команды после таких искромётных матчей, как с Арсеналом, частенько проваливаются в следующем туре из-за эмоционального спада, так что ничейка с Рубином в Казани виделась приемлемым исходом.
Но матч оказался острее- хозяева долгое время выглядели получше ожидаемого, а вот у многих динамовцев всё было как-то невпопад, поэтому моментами попахивало и баранкой.
Заметно хуже обычного отработал Варела и с Хвичей, пожалуй, не справился.
Скопа вообще в изобилии демонстрировал свои худшие качества (не буду уж перечислять). Не в ударе были Фомин и Грулёв, не лучшим образом долгое время смотрелся и Захарян.
На уровне, как водится, был лишь Шима.
И даже Шварц, логично вроде бы заменивший Фомина, попал пальцем в небо- вскоре после этой замены мы били пенальти- стихия Фомина, независимо от его формы- но тот был уже на лавке, а Моро этот пенальти ещё и не забил.
Казалось, это всё. Но не тут-то было))
Динамовцы сегодня не напирали на шпилен-интенсив и дали хозяевам поиграть, а те, в свою очередь, как раз занимались агрессивным коллективным отбором.
Энергии на такую игру Рубин затратил немало и в последние полчаса заметно подсел, а вот динамовцы, сохранив силы, в это время оказались как огурчики, да и хитрая замена Фомина на Тюкавина, повлёкшая перестановки (в центр вместо Фомы перебрался Заха, налево ушёл Грулёв, а Тюка вперёд)
в итоге сработала неплохо и "невпопад" у Динамо быстро улетучился, несмотря на промах Николы.
Если коротко- в последние полчаса и особенно после 70 минуты на поле была одна команда. В этот период она всё и решила, могла и ещё забить.
Получается, Шварц переиграл Слуцкого. ЛВС хотел побить Шварца его же оружием, но жестоко просчитался.
Так что Шварцу и парням- огромный респектище,
а сораДников- с хлопотной, но элегантной и заслуженной победой)