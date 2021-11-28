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«Динамо» в результативном матче вырвало победу у «Рубина»

28 ноября 2021, 18:28
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» одержало гостевую победу над «Рубином» со счётом 3:2 в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров, который ранее выступал за «Рубин». Казанский клуб ответил голом Солтмурада Бакаева на 30-й минуте матча. После перерыва «Рубин» вышел вперёд благодаря голу Андреса Дрейера с пенальти. На 66-й минуте встречи право на пенальти получило уже «Динамо», однако Никола Моро пробил мимо ворот Юрия Дюпина. Но через несколько минут московский клуб сумел сравнять счёт голом Фабио Бальбуэна с углового. В концовке матча «Динамо» вырвало победу. Гол на 85-й минуте забил полузащитник москвичей Себастьян Шиманьски.

На данный момент «Рубин» занимает 9-е место (22 очка). «Динамо» идёт на 2-м месте (32 очка), отставая от «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу, на одно очко. Однако питерский клуб имеет игру в запасе.

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Все комментарии
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
09 декабря 2021 в 19:04
Спасибо, и тебя тогда тоже)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
08 декабря 2021 в 22:13
С днем рождения Героя с аватарки! :)
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
05 декабря 2021 в 23:11
Да это я случайно, болтал просто..)))
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
05 декабря 2021 в 22:40
В итоге ты почти угадал, но и я тоже, сказав что все равно не угадаем и Шварц удивит:) Позиция левый защитник, ну кто бы мог подумать то???
Но ты был близко довольно:)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
28 ноября 2021 в 22:24
Парша не помню там, в "Динамо" точно нет.
Уверен все таки Шварц придумает свой вариант, который мы не предугадаем.:)
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
28 ноября 2021 в 22:13, ред.
Да, может так и лучше всего, конечно..

Я только вот не помню, Парш слева играл когда-нибудь?
А то ведь у нас Кутя же ещё есть, а он и в Д2 справа хорошо работал, и на зимних сборах с основой ещё год назад очень зрело смотрелся там..

Ну, это я так, сижу орехи перебираю..)))
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:38, ред.
Заурбек как мне кажется, лучшее что играл в карьере - это третьего центрального защитника левее центра.
Если Орду выставить налево с Уфой (у него левая неплохая нога) То удерживать счет при 1-0 на последние 15 минут заурбека можно выпускать пятым дефом именно в середину левее:)
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:36
Неплохо, команда поровнее стала и поувереннее.

Он 7 матчей провёл, все полное время, с ним ни разу не проиграли (+5=2)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:29
Я его уже года три туда сватаю.
И как?
протон
протон
28 ноября 2021 в 21:05
Хочется сказать спасибо казанцам. Отличный футбол подарили.
Игра без центра поля. Ва-банк с обеих сторон. Класс!...
Результат - по делу. Динамо!!!!!
И вообще, игра, поставленная Шварцем, перспективна и современна, осталось дело за малым - добиться стабильности и не отдавать свои очки. Удачи, Динамо.
Макаров хорошо защитника убрал, красивый гол.
протон
протон
28 ноября 2021 в 21:04
Шварц превратил наш футбол из "битвы" в "игру".
Ребята играют в своё удовольствие. И в наше удовольствие.
Подольше бы это продолжалось! Мне реально всё равно какое место займем. Главное - что ребята радуют нас своей игрой.
протон
протон
28 ноября 2021 в 21:03
Динамо зарешало. Шварцу надо памятник ставить при жизни, молодняком раскатывает иностранцев, при этом из опытных легов в старте лишь Варела и Бальбуэна, потом еще Скопинцев, очень хорош на скорости и на дриблинге. Финты изюминка. Остальные в старте пацаны, но как играют... Боже, пусть это будет продолжаться вечно. Еще бы Шунина убрали из основы, вообще было бы замечательно. Зимой надо скамейку усилять.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:00
Да, опорничка
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:57
Мне на ГГ уже сказали:)
Но нет, думаю нет.
Кстати он кого играет сейчас в Д2? Не опорничка?
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:12
Заурбек медленный для фланга..

А что если Гришку призвать по такому случаю?)
Авантюра?
ABir
ABir
28 ноября 2021 в 20:05
Динамо в этом матче совершило волевой камбек
Vladimir808
Vladimir808
28 ноября 2021 в 19:56
ФК ,,Динамо» и его болельщиков с Победой!!!
Это было круто!!! Не забить пенальти, но чисто в игре
обыграть Рубин в Казани!!! Браво, Динамо!!!
Футболтус
Футболтус
28 ноября 2021 в 19:42
Динамиков С победой. Игра крутая была, для наша чемпионата очень прилично сыграли.
nikoladolgov
nikoladolgov
28 ноября 2021 в 19:30
Осталось ЦСКА разгромить Зенит и можно начинать с нуля борьбу за чемпионство !
gentlewolf
gentlewolf ответ Dinamo (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:29
блин... я даже забыл про него, если честно:)
gentlewolf
gentlewolf
28 ноября 2021 в 19:27, ред.
С Зенитом бороться пока никто не может, мне кажется. Но на сегодня обозначить преследование может "Динамо" Москва и возможно Локо.
Насчет бороться - очень сомневаюсь. Но - будет крайняя игра в этом календарном году, половину вопросов снимет. А может и все вопросы.
Брулин
Брулин
28 ноября 2021 в 19:22
К сожалению, на данный момент, только Динамо может бороться с Зенитом) Надеюсь что сегодня ЦСКА поможет в этой борьбе против Питера)
oFANATo
oFANATo
28 ноября 2021 в 19:14
Молодцы вырвали победу в конце матча......и важные три очка....
Муслим90
Муслим90
28 ноября 2021 в 19:09
Много брака было конечно, но победу заслужили больше Рубина. Теперь поболею за армейцев. В кои то веки хоть помечтаю о чемпионстве)))
Kolymchanin
Kolymchanin ответ stanichnik (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:08, ред.
«Рубиновое проклятие» Еще недавно было такое выражение в нашей среДе. Надеюсь, что в новейшей истории России, Рубин исчерпал все победы над Динамо!
С заслуженной побеДой друзья!!!
Dinamo
Dinamo ответ gentlewolf (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:07
А как же Заур? :))
Землянин
Землянин
28 ноября 2021 в 19:06
Удивительно, погода холодает, а результативность растёт 🤗
gentlewolf
gentlewolf
28 ноября 2021 в 19:06
Зато к Уфе без крайних защитников остаемся. И Скопа и Вар5ела по 4 жк.
Ну Паршивлюк конечно справа сыграет, его позиция...
А слева??? С учетом что Лаксальт так и не поправился еще, более менее двуногий Ордец видимо будет?
В три ЦЗ не сыграть, нет латераля у нас левого, ни Груль не Заха не потянут однозначно.

Обидно будет взяв такие три очка - потерять с Уфой...
баск
баск
28 ноября 2021 в 19:03
Откровенно говоря, победы сегодня не очень ждал.)

Молодые команды после таких искромётных матчей, как с Арсеналом, частенько проваливаются в следующем туре из-за эмоционального спада, так что ничейка с Рубином в Казани виделась приемлемым исходом.

Но матч оказался острее- хозяева долгое время выглядели получше ожидаемого, а вот у многих динамовцев всё было как-то невпопад, поэтому моментами попахивало и баранкой.

Заметно хуже обычного отработал Варела и с Хвичей, пожалуй, не справился.
Скопа вообще в изобилии демонстрировал свои худшие качества (не буду уж перечислять). Не в ударе были Фомин и Грулёв, не лучшим образом долгое время смотрелся и Захарян.
На уровне, как водится, был лишь Шима.
И даже Шварц, логично вроде бы заменивший Фомина, попал пальцем в небо- вскоре после этой замены мы били пенальти- стихия Фомина, независимо от его формы- но тот был уже на лавке, а Моро этот пенальти ещё и не забил.

Казалось, это всё. Но не тут-то было))
Динамовцы сегодня не напирали на шпилен-интенсив и дали хозяевам поиграть, а те, в свою очередь, как раз занимались агрессивным коллективным отбором.
Энергии на такую игру Рубин затратил немало и в последние полчаса заметно подсел, а вот динамовцы, сохранив силы, в это время оказались как огурчики, да и хитрая замена Фомина на Тюкавина, повлёкшая перестановки (в центр вместо Фомы перебрался Заха, налево ушёл Грулёв, а Тюка вперёд)
в итоге сработала неплохо и "невпопад" у Динамо быстро улетучился, несмотря на промах Николы.

Если коротко- в последние полчаса и особенно после 70 минуты на поле была одна команда. В этот период она всё и решила, могла и ещё забить.
Получается, Шварц переиграл Слуцкого. ЛВС хотел побить Шварца его же оружием, но жестоко просчитался.

Так что Шварцу и парням- огромный респектище,
а сораДников- с хлопотной, но элегантной и заслуженной победой)
Tostao
Tostao ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:01
Правильно! А был бы условный кобелев-хохлов - играли бы погребняки.
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