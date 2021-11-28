«Динамо» в результативном матче вырвало победу у «Рубина»

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28 ноября 2021, 18:28

«Динамо» одержало гостевую победу над «Рубином» со счётом 3:2 в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров, который ранее выступал за «Рубин». Казанский клуб ответил голом Солтмурада Бакаева на 30-й минуте матча. После перерыва «Рубин» вышел вперёд благодаря голу Андреса Дрейера с пенальти. На 66-й минуте встречи право на пенальти получило уже «Динамо», однако Никола Моро пробил мимо ворот Юрия Дюпина. Но через несколько минут московский клуб сумел сравнять счёт голом Фабио Бальбуэна с углового. В концовке матча «Динамо» вырвало победу. Гол на 85-й минуте забил полузащитник москвичей Себастьян Шиманьски.

На данный момент «Рубин» занимает 9-е место (22 очка). «Динамо» идёт на 2-м месте (32 очка), отставая от «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу, на одно очко. Однако питерский клуб имеет игру в запасе.