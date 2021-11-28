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«Манчестер Сити» на своём поле переиграл «Вест Хэм»

28 ноября 2021, 19:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» со счетом 2:1 обыграл лондонский «Вест Хэм». Первый гол в матче сумел забить полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган на 33-й минуте матча. В добавленное время Фернандиньо забил второй гол и упрочил преимущество «Сити». На последних секундах игры полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини сумел отыграть один мяч. Желтые карточки в поединке получили Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу - оба представляют «Сити».

«Манчестер Сити» после 13 туров с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» опережают по дополнительным показателям «Челси», у которого игра в запасе. «Вест Хэм» (23 балла) идет на 4-й позиции.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ Союзник противников (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:30
Для чего-то ведь их взяли
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:29
Всего-то, им нужен нормальный тренер. Не забывай, они дошли до финала ЛЧ, где супермашина из Баварии, смогла забить всего единственный гол. Если бы не выпендрежи Неймара могли бы и сами забить. Никогда не стоит недооценивать соперников.
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:54
А ожидалось?
ABir
ABir
28 ноября 2021 в 20:48
Пока не слышно про Влашича и Крала
протон
протон
28 ноября 2021 в 20:46
Тройка заветная по-тихоньку отрывается
allemz
allemz
28 ноября 2021 в 19:09, ред.
Если бы не тренировка со слабаками из Парижа, то вряд ли бы так уверенно контролировали игру, тяжело было, но 90 минут концентрации игроков МС сделали свое дело. Контратаки глушились, а лидеры молотков терялись, тоже самое и при стандартах, на примере поражения Ливерпуля можно было разобрать их игру (фишки команды). Удар Лансини хорош, хоть и шара.
Ситизенов с 3 поинтсами! А айронс удачи, симпатичны
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