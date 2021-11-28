«Манчестер Сити» на своём поле переиграл «Вест Хэм»

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28 ноября 2021, 19:06

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» со счетом 2:1 обыграл лондонский «Вест Хэм». Первый гол в матче сумел забить полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган на 33-й минуте матча. В добавленное время Фернандиньо забил второй гол и упрочил преимущество «Сити». На последних секундах игры полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини сумел отыграть один мяч. Желтые карточки в поединке получили Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу - оба представляют «Сити».