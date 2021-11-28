Алексей Березуцкий: «ЦСКА не заслуживал поражения»

Наставник ЦСКА после поражения от питерского «Зенита» (0:2) в игре 16-го тура чемпионата России отметил, что у москвичей было больше опасных моментов, но это не спасло «красно-синих» от неудачи.

ЦСКА не заслуживал поражения. Сейчас не говорим про второй гол, который мы пропустили в добавленное время. Игра была равной, у нас было больше моментов, но уступили.

Не хватало спокойствия в завершающей стадии, реализация подвела. Эджуке? Нельзя назвать отличной его игру, так как нет голов и голевых передач, поэтому скажу, что он сыграл нормально.