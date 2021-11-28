Алексей Березуцкий: «ЦСКА не заслуживал поражения»

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от питерского «Зенита» (0:2) в игре 16-го тура чемпионата России отметил, что у москвичей было больше опасных моментов, но это не спасло «красно-синих» от неудачи.
ЦСКА не заслуживал поражения. Сейчас не говорим про второй гол, который мы пропустили в добавленное время. Игра была равной, у нас было больше моментов, но уступили.
Не хватало спокойствия в завершающей стадии, реализация подвела. Эджуке? Нельзя назвать отличной его игру, так как нет голов и голевых передач, поэтому скажу, что он сыграл нормально.
«Зенит» лидирует в РПЛ, ЦСКА занимает шестую позицию.
Ни руководства. не тренера. не игроков.....
И, как следствие, нет игры!
Команда (с уходом сильных игроков) превратилась
В СЕРЕДНЯКА! !!
Почти, весь состав команды (включая тренеров),
это низкого уровня специалисты( ну, кроме
Акинфеева , Фернандеса и Дзагоева!
Но 2 игрока и вратарь, это мало для команды!
Остальные , это БАЛАСТ и МУСОР!
Надо заново , строить команду .....
Только, с другим руководством !
Которого увы не будет!!!
Ни руководства. не тренера. не игроков.....
И, как следствие, нет игры!
Команда (с уходом сильных игроков) превратилась
В СЕРЕДНЯКА! !!
Почти, весь состав команды (включая тренеров),
это низкого уровня специалисты( ну, кроме
Акинфеева , Фернандеса и Дзагоева!
Но 2 игрока и вратарь, это мало для команды!
Остальные , это БАЛАСТ и МУСОР!
Надо заново , строить команду .....
Только, с другим руководством !
Которого увы не будет!!!
Ну а поражение вполне заслуженное. Счет на табло и он закономерен.
Всем здоровья.
Ну а поражение вполне заслуженное. Счет на табло и он закономерен.
Всем здоровья.
Семак в каком то тренерском тупике, это у него на лице написано! Какие лица у главных тренеров, такой и футбол, их команды, показывают! Спасибо Караваеву, угловой флажок он сегодня закрыл намертво))) другой пользы я от него не увидел) Ерохин уже игры три не забивает там, где не забить, сложнее чем наоборот!
Семак в каком то тренерском тупике, это у него на лице написано! Какие лица у главных тренеров, такой и футбол, их команды, показывают! Спасибо Караваеву, угловой флажок он сегодня закрыл намертво))) другой пользы я от него не увидел) Ерохин уже игры три не забивает там, где не забить, сложнее чем наоборот!