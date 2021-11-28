ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Алексей Березуцкий: «ЦСКА не заслуживал поражения»

28 ноября 2021, 22:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от питерского «Зенита» (0:2) в игре 16-го тура чемпионата России отметил, что у москвичей было больше опасных моментов, но это не спасло «красно-синих» от неудачи.

ЦСКА не заслуживал поражения. Сейчас не говорим про второй гол, который мы пропустили в добавленное время. Игра была равной, у нас было больше моментов, но уступили.

Не хватало спокойствия в завершающей стадии, реализация подвела. Эджуке? Нельзя назвать отличной его игру, так как нет голов и голевых передач, поэтому скажу, что он сыграл нормально.

«Зенит» лидирует в РПЛ, ЦСКА занимает шестую позицию.

Все новости
Азмун о Лиге Европы: «Очень хочу побед»
Сегодня, 00:56 Комментарии6
Непомнящий: «Дзюба хороший парень, но хам. Почти конфликтный, но умный»
Вчера, 23:52 Комментарии16
Директор академии «Динамо»: «Грубо говоря, перестали брать лошадей»
Вчера, 21:46 Комментарии11
Президент «Урала»: «Fan ID не нужен»
Вчера, 16:49 Комментарии9
Мостовой: «Кутепов мог спокойно выходить вместо Рассказова»
Вчера, 16:20 Комментарии12
Червиченко: «У Кутепова завышенная самооценка»
Вчера, 16:08 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 ноября в 16:30
В этом матче качественные исполнители Зенита играли ни чуть не лучше армейцев.
David Young
David Young ответ Алексей Николаев 3 (раскрыть)
30 ноября в 00:34
Не согласен с настолько суповой оценкой, но есть чем быть недовольным болельщикам клуба и сопереживающим ему.
Алексей Николаев 3
Алексей Николаев 3
29 ноября в 15:03, ред.
. У НАШЕГО ФК ЦСКА, сегодня ничего нет !
Ни руководства. не тренера. не игроков.....
И, как следствие, нет игры!
Команда (с уходом сильных игроков) превратилась
В СЕРЕДНЯКА! !!
Почти, весь состав команды (включая тренеров),
это низкого уровня специалисты( ну, кроме
Акинфеева , Фернандеса и Дзагоева!
Но 2 игрока и вратарь, это мало для команды!
Остальные , это БАЛАСТ и МУСОР!
Надо заново , строить команду .....
Только, с другим руководством !
Которого увы не будет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
29 ноября в 14:26
Зенит играл в пол ноги. Обе команды пешком ходили. Вот только исполнители у Зенита качественнее.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
29 ноября в 13:35
А это вообще краховая ситуация.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 ноября в 09:36
Чем это поражение "заслуженное"? Тем, что Зениту повезло с первым голом, а нам не повезло с ударами Мухина и Эджуке? Разве Зенит был явно сильнее? Зениту вчера повезло, а нам нет. Вот и вся разница. А разговоры, что везёт сильнейшим, это детский лепет. Вон, СпаМу повезла с Наполи. А разве СпаМ сильнее неаполитанцев?
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
29 ноября в 09:29
Заболотный выдал на Эджуке не пас, а конфетку! Так что НЕ надо!
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
29 ноября в 09:27
А ТАКИХ игроков?
112910415
112910415
29 ноября в 08:40
не заслуживал ... но заслужил, к сожалению
bratskij
bratskij
29 ноября в 06:59
ЦСКА это уже дно, но мы болельщики это не заслужили, а 77руководству похер на нас и наше мнение.
прохожий.
прохожий. ответ Слайш (раскрыть)
29 ноября в 06:52
Они умели выносить мяч.По моему это ключевое значение.Если бы сейчас кто то умел это делать,то не было бы голов в ворота Акинфеева.Не допустить попадания мяча в ворота- не это ли одна из задач защитника? Так что братья были добротными защитниками.
j3fu2dx3f484
j3fu2dx3f484
29 ноября в 06:27
Так часто бывает
КЭТиК
КЭТиК
29 ноября в 05:40
Против Зенита трудно сражаться.
Слайш
Слайш
29 ноября в 03:04
Все называют его легендой ЦСКА, но я видел как они с братом играли в футбол - это примитивные защитники, которые умели только выносить мяч в любой ситуации, даже самой безобидной.. И теперь вот такой вот человек типа тренер.. Позор руководству, которое решило поставить вот это тренером..
Gahi
Gahi
29 ноября в 02:35
Выходя на игру каждый футболист должен использовать свой момент в игре чтобы забить гол и думать как это сделать быстро в следующей атаке. Но в команде ЦСКА просто относятся на это спустя рукава, после такой игры нужно всю команду оставлять после тренировки на дополнительные отработки пробития мяча в створ ворот из разных положений и дистанции. Если так называемые мастера миллионеры не могут с пяти метров послать мяч в створ ворот то о каких успехов можно вообще говорить. Мучение одно на поле а не игра команд мастеров, мне кажется что ребята которые играют во дворах и то лучше будут играть и бить по воротам чем они. Удачи
Ironigor
Ironigor
29 ноября в 00:40
ЦСКА просто не заслуживает такого тренера как Березуцкий вот и всё !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ GrimlocK (раскрыть)
29 ноября в 00:21
О каких деньгах речь? Футбол убыточен. ВЭБ уже второй год не может продать клуб
Леонив
Леонив ответ oFANATo (раскрыть)
28 ноября в 23:56
Данным игрокам наверное помешала "килатость"!?
GrimlocK
GrimlocK
28 ноября в 23:42
руководство клуба заинтересовано только в быстрых деньгах, но никак не в победах клуба
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 ноября в 23:24
Алексею с Заболотным, Чаловым, Обляковым игру не построит.
Брулин
Брулин
28 ноября в 23:22
Семак выиграл 2-0 и недоволен игрой команды,Березуцкий проиграл и доволен игрой,я что-то не понимаю?
YVG
YVG
28 ноября в 23:07
А что бы было, если бы Зенит заиграл, возможно 7-0.
oFANATo
oFANATo
28 ноября в 22:58, ред.
Заболотный, Мухин, Эджуке простили Зенит.......
particular
particular
28 ноября в 22:58
Это по другому называется, - не уступили, а прос@али принципиальному сопернику... А это, совсем другой уровень оценки игроков, отличающийся от "нормально"...
drug01
drug01
28 ноября в 22:58
Надо бросить все силы на Кубок
Cat01
Cat01
28 ноября в 22:56
Как всегда вмешался случай!!!!?
Leha-ha50
Leha-ha50
28 ноября в 22:54
Есть ощущение , что с Эджуке над ударом никто не работает. Он напоминает пока раннего Мусу, который поначалу тоже все время лупил в небеса. Но по истечении времени парень стал бить правильно. У Эджуке же техника удара явно хромает , все летит в молоко.
Ну а поражение вполне заслуженное. Счет на табло и он закономерен.
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
28 ноября в 22:50
Если не умеем забивать, то заслужили.
протон
протон
28 ноября в 22:49
Никакого удовлетворения от игры! То во что играл Зенит во втором тайме и футболом то сложно назвать! Никогда игра Зенит-ЦСКА не была зрелищной, но чтобы такой унылой, давно не помню!
Семак в каком то тренерском тупике, это у него на лице написано! Какие лица у главных тренеров, такой и футбол, их команды, показывают! Спасибо Караваеву, угловой флажок он сегодня закрыл намертво))) другой пользы я от него не увидел) Ерохин уже игры три не забивает там, где не забить, сложнее чем наоборот!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100