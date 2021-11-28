Барриос: «Нужно было побеждать, чтобы сохранить отрыв от преследователей»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над ЦСКА (2:0) в поединке 16-го тура чемпионата России поделился эмоциями:
Знали, что нас ждет сложная игра против сильного соперника. Нужно было побеждать, чтобы сохранить отрыв от преследователей. И это у «Зенита» получилось. Теперь будем готовиться к игре против «Ростова».
Иногда ЦСКА брал инициативу в свои руки, но мы приехали в столицу за победой. Добились поставленной задачи.
«Зенит» лидирует в РПЛ, ЦСКА — на шестой позиции.
Колумбиец по итогам матча завоевал престижную премию.
Вопрос к руководству Цска, до каких пор вы будете издеваться над болельщиками. Может хватит держать в клубе бездарных игроков и тренера , которому всё по барабану. Это не тренер а бездарность. Менять игроков которые хоть что то создавали на поле это сверх дебелизма. Вы что хотите чтоб клуб совсем развалился? Тогда вы в этом преуспели. Какой позор, просто нет слов.
Вопрос к руководству Цска, до каких пор вы будете издеваться над болельщиками. Может хватит держать в клубе бездарных игроков и тренера , которому всё по барабану. Это не тренер а бездарность. Менять игроков которые хоть что то создавали на поле это сверх дебелизма. Вы что хотите чтоб клуб совсем развалился? Тогда вы в этом преуспели. Какой позор, просто нет слов.