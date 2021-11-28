Барриос: «Нужно было побеждать, чтобы сохранить отрыв от преследователей»

Полузащитник «Зенита» после победы над ЦСКА (2:0) в поединке 16-го тура чемпионата России поделился эмоциями:

Знали, что нас ждет сложная игра против сильного соперника. Нужно было побеждать, чтобы сохранить отрыв от преследователей. И это у «Зенита» получилось. Теперь будем готовиться к игре против «Ростова».