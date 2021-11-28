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Барриос: «Нужно было побеждать, чтобы сохранить отрыв от преследователей»

28 ноября 2021, 22:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над ЦСКА (2:0) в поединке 16-го тура чемпионата России поделился эмоциями:

Знали, что нас ждет сложная игра против сильного соперника. Нужно было побеждать, чтобы сохранить отрыв от преследователей. И это у «Зенита» получилось. Теперь будем готовиться к игре против «Ростова».

Иногда ЦСКА брал инициативу в свои руки, но мы приехали в столицу за победой. Добились поставленной задачи.

«Зенит» лидирует в РПЛ, ЦСКА — на шестой позиции.

Колумбиец по итогам матча завоевал престижную премию.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 ноября в 08:25
жаль, играли кое-как
ДСА
ДСА
29 ноября в 04:42
Матч закончился как и должен был закончиться.
протон
протон
28 ноября в 22:41
ругать хочется от такого ЦСКА, ни класса ни желания у игроков, большинство вообще не понимают за какую команду они играют и какую эмблему носят на груди. Верните ЦСКА Гинеру
Птица Феникс
Птица Феникс
28 ноября в 22:40
Жаль ЦСКА...
протон
протон
28 ноября в 22:40
Зениту даже играть не пришлось, чтобы победить
Вопрос к руководству Цска, до каких пор вы будете издеваться над болельщиками. Может хватит держать в клубе бездарных игроков и тренера , которому всё по барабану. Это не тренер а бездарность. Менять игроков которые хоть что то создавали на поле это сверх дебелизма. Вы что хотите чтоб клуб совсем развалился? Тогда вы в этом преуспели. Какой позор, просто нет слов.
shlomo
shlomo
28 ноября в 22:39
Все правильно...лишние очки потом скажутся...:)))
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